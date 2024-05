ONLINE: Rusi sa ešte nedobyli k "betónovej" línii obran. Zelenskyj vysvetlil prečo na hraniciach chýbala

Ruskí vojaci sa pri útoku na Charkivskú oblasť k „betónovej línii obrany" nedostali. Povedal to v rozhovore s novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Prvá línia nie je na hraniciach. Je nemožné tam postaviť opevnenia, pretože našich ľudí zabíjali ruské zbrane," povedal Zelenskyj. Prvú líniu, ktorá nie je presne na hraniciach, podľa jeho slov vybudovala ukrajinská armáda pod neustálou paľbou. Prezident konštatoval, že aj druhú líniu obrany vybudovala armáda a až tretiu postavili miestne úrady.

12:45 Ruské sily podľa ruského prezidenta Vladimira Putina v Charkovskej oblasti postupujú podľa plánu. S dobytím druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkova ale zatiaľ nepočíta. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské agentúry TASS a RIA Novosti. Putin, ktorý dnes končí svoju dvojdňovú návštevu Číny, tiež uviedol, že bude sledovať dianie na júnovej švajčiarskej konferencii o Ukrajine. Je ale presvedčený, že jej cieľom je prísť s ultimátom pre Rusko. Moskva už skôr uviedla, že nebude na summite, ktorý bude hľadať cestu z Ruskom vyvolanej vojny.

Ruský prezident podľa agentúr tiež uviedol, že s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom diskutoval o výzve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na prímerie v ozbrojených konfliktoch na celom svete v čase letných olympijských hier v Paríži. Či ju Moskva vypočuje, ale neoznámil.

12:24 Ruskí vojaci sa pri útoku na Charkivskú oblasť k „betónovej línii obrany" nedostali. Povedal to v rozhovore s novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že ruská armáda postúpila iba k prvej ukrajinskej obrannej línii, informuje web Ukrajinská pravda.

„Prvá línia nie je na hraniciach. Je nemožné tam postaviť opevnenia, pretože našich ľudí zabíjali ruské zbrane," povedal Zelenskyj. Prvú líniu, ktorá nie je presne na hraniciach, podľa jeho slov vybudovala ukrajinská armáda pod neustálou paľbou. Prezident konštatoval, že aj druhú líniu obrany vybudovala armáda a až tretiu postavili miestne úrady. O tretej línii povedal, že je najsilnejšia, ale nie preto, že miestne úrady budujú lepšie ako armáda, „ale jednoducho preto, že je vzdialenejšia od zbraní, od delostreleckých granátov, od bombardovania".

12:05 Ukrajinská armáda informovala o zostrelení všetkých 20 útočných dronov, ktoré podľa nej Rusko vyslalo v noci na dnes na ukrajinské územie. Protivzdušná obrana bezpilotné lietadlá zlikvidovala nad Charkovskou, Poltavskou, Vinnyckou, Odeskou a Mykolajivskou oblasťou, uviedol na platforme Telegram veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk.

11:02 Rusi prednedávnom spustili ofenzívu z nového smeru. Situácia v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny je dynamická a zložitá, útočí sa vo viacerých smeroch. Bojujúce strany aktuálne hlásia najväčšie bitky v meste Vovčansk. Práve tam odráža okupantov aj slovenský bojovník s prezývkou Vesker.

10:29 Ruské sily postúpili v jednej oblasti Charkovskej oblasti o desať kilometrov, no situáciu na bojisku sa ukrajinskej armáde podarilo stabilizovať. Uviedol to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinské médiá.

„Naše obranné sily dnes (v piatok) stabilizovali Rusov tam, kde sa nachádzajú. Najhlbší bod ich postupu je desať kilometrov,“ citovala Zelenského slová tlačová agentúra RBK-Ukrajina.

10:15 Rusko hlási zostrelenie viac ako stovky ukrajinských bezpilotných lietadiel. Rozsiahlemu útoku podľa úradov čelila v noci na dnes ruská obrana mesta Sevastopol na anektovanom polostrove Krym, kde sú hlásené výpadky v dodávkach elektrického prúdu. Náletu dronov podľa agentúry Interfax čelilo aj ruské prístavné mesto Novorossijsk, ktoré je ďalšou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Terčom dronového náletu sa stala tiež rafinéria v Tuapse na juhu Ruska, informovali úrady.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení celkovo 102 dronov. Podľa neho ruská protivzdušná obrana zostrelila 51 dronov nad Krymom, 44 dronov nad Krasnodarským krajom, šesť nad Belgorodskou oblasťou a jeden dron nad Kurskou oblasti. Letectvo a hliadkové lode ruského námorníctva počas noci zničili šesť bezposádkových plavidiel v Čiernom mori, dodal rezort s odvolaním sa na námorné drony.

9:55 Moskva počas uplynulého dňa na Ukrajine stratila ďalších 1 410 vojakov. Celkové straty Ruska od začiatku invázie na Ukrajinu vzrástli na 489 870 ľudí, uviedol v piatok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Kremeľ podľa neho za uplynulý deň prišiel aj o 18 tankov, 14 obrnených bojových vozidiel pechoty, 38 delostreleckých systémov, jeden raketomet, dve lietadlá a jeden vrtuľník.

Od začiatku vojny proti Ukrajine Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 7 547 tankov, 14 552 obrnených bojových vozidiel pechoty, 12 603 delostre­leckých systémov, 1 071 raketometov, 353 lietadiel a 326 vrtuľníkov.

9:53 Bezpečnostné záruky, ktoré Rusko predložilo Západu v decembri 2021, už nie sú aktuálne, uviedol v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Riabkov pre ruskú tlačovú agentúru TASS, na ktorú sa Reuters odvoláva, tiež povedal, že Moskva už nemá dôveru v NATO. Dodal, že ruské priority v oblasti zaistenia svojej bezpečnosti i tvorby stabilných rámcov sa od decembra 2021 úplne zmenili.

Ruská diplomacia podľa jeho slov pracuje v krízovom režime a sústredí sa na úsilie zaistiť, že napätá situácia neprerastie do rozsiahleho konfliktu. „To, čo sa deje v západnom smere v súčasnosti, je úlohou pre armádu a predstaviteľov silových zložiek, nie pre diplomatov,“ uviedol.

9:50 Rozsiahly ukrajinský útok dronmi na okupovaný polostrov Krym spôsobil výpadok elektriny v meste Sevastopoľ, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Gubernátor Sevastopoľa Michail Razvožajev povedal, že útok poškodil elektráreň v meste a obnovenie dodávok energie môže trvať aj deň. Zároveň oznámil, že školy v meste budú dočasne zatvorené.

Už skôr ukrajinské útoky podľa satelitných snímok, ktoré zverejnila spoločnosť Maxar Technologies, poškodili sklad paliva na leteckej základni Belbek pri Sevastopoli.

9:30 Severoukrajinský Charkov vo štvrtok zažil najdlhší letecký poplach od začiatku ruskej invázie. Server The Kyiv Independent píše, že trval viac ako 16 a pol hodiny, úrady ho odvolali až dnes okolo 01:00 miestneho času (okolo polnoci SELČ).

Starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov počas štvrtka na svojom telegramovom účte priebežne informoval o útokoch na mesto. Popoludní písal o tom, že bola zasiahnutá výšková obytná budova v centre Charkova, poškodené bolo jej desiate poschodie. Horieť začali garáže pri tomto dome. Zranenia utrpelo jedenásť ľudí, medzi nimi jedno osemročné dieťa.

Následne Terechov informoval, že sa v meste ozývajú ďalšie výbuchy, rovnako to bolo po 22.00 h, keď varoval pred možným útokom dronov typu Šáhed. Zasiahnutá bola Osnovjanská štvrť na juhu mesta, kde vypukol požiar. „A teraz je Charkov cieľom raketového útoku. Buďte opatrní,“ odkázal Terechov po 23:00. Počas leteckého poplachu by ľudia mali odísť do krytov, mnoho z nich však takéto výzvy ignoruje. Na rôznych miestach Ukrajiny sú počas vyše dvoch rokov trvajúcej ruskej invázie takéto výstrahy na dennom poriadku.

Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video Rusi zaútočili na Charkov iránskymi šáhidmi. Drony zasiahli čerpaciu stanicu, od ktorej sa vznietili domy. Zomrelo najmenej sedem ľudí. Medzi obeťami sú aj tri deti vo veku od šesť mesiacov do sedem rokov.

Ruská armáda v poslednom čase zosilnela útoky na Charkov, denne ho zasahujú drony, rakety aj bomby. Na ukrajinskej strane hranice v tomto regióne pokračujú boje po tom, ako do oblasti pred týždňom vpadli ruské jednotky.

7:40 Ruská protivzdušná obrana celkovo zničila viac ako stovku ukrajinských dronov, tvrdí ruské ministerstvo obrany.

Protivzdušná obrana počas noci zničila 102 dronov, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Podľa neho ruskí vojaci zostrelili 51 dronov nad Krymom, 44 dronov nad Krasnodarským krajom, šesť nad Belgorodskou oblasťou a jeden dron nad Kurskou oblasťou. Letectvo a hliadkové lode ruského námorníctva počas noci zničili šesť bezposádkových plavidiel v Čiernom mori, dodalo ministerstvo.

7:32 Terčom náletu ukrajinských dronov sa stala aj rafinéria v Tuapse na juhu Ruska, kde vypukol požiar.

Dva ukrajinské drony zaútočili na rafinériu v Tuapse, v dôsledku dopadu jedného stroja vypukol požiar, ktorý hasia špeciálne sily. Podľa predbežných informácií nebol nikto zranený, uviedol krízový štáb v Krasnodarskom kraji, kde spomínaná rafinéria leží. Úrady tvrdia, že majú požiar pod kontrolou.

Na túto rafinériu spoločnosti Rosnefť zaútočili drony už na začiatku roka a vyradili ju na týždne z prevádzky.

Terčom útoku dronov sa minulý mesiac stala iná rafinéria v Krasnodarskom kraji, v Slavjansku, pripomenul na svojom webe denník Kommersant.

7:20 Bieloruské úrady vo štvrtok oznámili razie a konfiškáciu majetku 104 opozičných aktivistov, ktorí utiekli z krajiny.

Bieloruský vyšetrovací výbor uviedol, že najnovšie razie a konfiškácie sa zamerali na aktivistov, ktorí v zahraničí kritizovali bieloruské orgány a zúčastnili sa na zhromaždeniach, konaných pri príležitosti výročia vyhlásenia prvej Bieloruskej ľudovej republiky v Poľsku, Litve, Belgicku, Gruzínsku, Česku, USA a ďalších krajinách. Tá existovala od 25. marca 1918 len necelý rok, do februára 1919, keď krajinu ovládli Sovieti. Opozícia si výročie jej vzniku pripomína každý rok.

Bieloruské úrady informovali, že týchto ľudí začali stíhať na základe obvinení z „vytvorenia extrémistickej skupiny“ či „diskreditácie Bieloruska“. Za zmienené trestné činy hrozí v Bielorusku až sedemročné väzenie.

Hovorca vyšetrovacieho výboru Siarhej Kabakovič označil týchto aktivistov za „bábky na úteku“, ktoré podľa neho vyzývajú na vyvíjanie ekonomického a politického tlaku na svoju vlasť.

Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá ušla z krajiny po sporných prezidentských voľbách v roku 2020, označila najnovšie razie a konfiškáciu majetku za pomstu režimu Bielorusom, ktorí pokračujú v boji proti diktatúre. „Lukašenkov režim sa snaží zasievať strach medzi Bielorusmi nielen v Bielorusku, ale aj v zahraničí… Bielorusi žijú v tvrdých podmienkach, ktoré sa zdajú byť podobné stalinskej ére – sprísňovanie represií, svojvoľné zatýkanie a neustála nestabilita,“ povedala.

Bieloruské úrady začali prenasledovať oponentov autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka po rozsiahlych protestoch, ktoré vyvolali sporné prezidentské voľby z augusta 2020. Lukašenko v nich oficiálne zvíťazil a zaistil sa tak šieste funkčné obdobie. Opozícia aj Západ však voľby označili za zmanipulované.

Režim následné protesty tvrdo potlačil. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že počas vtedajších zásahov bolo zadržaných zhruba 35.000 ľudí, pričom za mrežami je podľa nich dodnes takmer 1400 politických väzňov vrátane laureáta Nobelovej ceny za mier za rok 2022 Alesa Biaľackého, zakladateľa ľudskoprávnej organizácie Viasna.

Protesty v roku 2020 boli najrozsiahlejším prejavom odporu v Bielorusku od roku 1994, keď sa Lukašenko dostal k moci. Z 9,5-miliónového Bieloruska odvtedy utieklo už približne pol milióna ľudí. Tamojšie úrady sa v tomto roku zamerali na zásahy proti takýmto prebehlíkom, ktorí v zahraničí vyzývajú na prísnejšie sankcie voči Bielorusku.

6:50 Najmenej 38 leteckých bômb zhodili ruské lietadlá za posledné tri mesiace na ruské a okupované územie na východe Ukrajiny, uviedol na sociálnej sieti spravodajský kanál Astra. Správu prevzali aj niektoré ruské a ukrajinské médiá.

„Počas 15. mája zvrhlo ruské letectvo na (ruskú) Belgorodskú oblasť hneď tri poltonové bomby,“ píše Astra o posledných prípadoch. Jedna z bômb dopadla priamo pri akvaparku Lazurnyj v dedine Lazurnoje pri Belgorode. Ďalšiu bombu našli pri dedine Krutoj Log a tretiu v dedine Zarečje-Vtoroje. „Vo všetkých troch prípadoch nikto nezahynul, ani nebol zranený,“ dodala. Predchádzajúci prípad sa stal len o deň skôr, keď z lietadla odpadla bližšie nespresnená bomba či raketa na dedinu Probuždenije vo Voronežskej oblasti.

Astra pripomenula aj prípad zo 4. mája, keď poltonová bomba z ruského lietadla dopadla priamo na Belgorod. Zranila sedem ľudí a poškodila 31 domácností a desať áut. Ruské úrady sa snažili príčinu zatajiť, dodala.

Server RBK-Ukrajina dal správu o ruskom bombardovaní vlastnej Belgorodskej oblasti do súvislosti s ruskou ofenzívou v susednej ukrajinskej Charkovskej oblasti, ktorú sa snaží podporiť ruské letectvo, ale vzhľadom na technické poruchy dochádza k podobným incidentom. Na problémy s používaním ruských bômb nedávno upozornila aj britská vojenská rozviedka, ktorá poukázala na ohrozenie civilného obyvateľstva.

6:25 Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, poprela správy o údajnom obchode so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom. Uviedla to vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnila štátna agentúra KCNA. Informovala o tom agentúra Reuters.

Dodávky severokórejských zbraní do Ruska označila Kim Jo-čong za „najabsurdnejšiu teóriu“ pozostávajúcu z predsudkov a výmyslov, ktorú je zbytočné hodnotiť alebo interpretovať. Podľa nej ide o fámu šírenú nepriateľskými silami. Dodala, že zbrane vyvinuté v Severnej Kórei nie sú určené na export, ale na obranu proti Južnej Kórei.

Spojené štáty a Južná Kórea obvinili Severnú Kóreu, že dodáva zbrane Rusku, ktoré ich nasadzuje do vojny na Ukrajine. Moskva aj Pchjongjang tieto obvinenia popierajú.

Vzťahy medzi Ruskom a KĽDR sa výrazne posilnili po vlaňajšej septembrovej návšteve severokórejského vodcu Kim Čong-una na ruskom Ďalekom východe a stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

6:10 Ruská obrana Sevastopolu na anektovanom Kryme čelila rozsiahlemu útoku vzdušných a námorných dronov, teda bezpilotných lietadiel a bezposádkových plavidiel. Oznámil to podľa tlačových agentúr ruský gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev. Náletu dronov podľa agentúry Interfax čelilo aj ruské prístavné mesto Novorossijsk, ktoré je ďalšou základňou ruskej Čiernomorskej flotily, decimovanej ukrajinskými útokmi.

„Sily protivzdušnej obrany, flotily a zoskupenia vojsk obrany Krymu v rôznych častiach Sevastopola pokračujú v ničení bezpilotných lietadiel a tiež bezposádkových člnov,“ uviedol gubernátor podľa agentúry TASS. Neskôr na sociálnej sieti poďakoval vojakom za to, že sa im rozsiahly útok podarilo odraziť. „Zničené boli desiatky bezpilotných lietadiel a viac ako päť bezposádkových člnov,“ tvrdil a dodal, že útok si podľa záchranárov nevyžiadal žiadnych zranených.

Nad Novorossijskom zostrelila protivzdušná obrana desať dronov. Nálet sa podľa predbežných informácií zaobišiel bez obetí a zranení, oznámil gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondraťjev. Drony podľa neho útočili na civilné objekty a padajúce trosky miestami spôsobili požiare, ktoré sa hasia, napísala agentúra Interfax.

Podobné tvrdenia nemožno vo vojnových podmienkach okamžite preveriť z nezávislých zdrojov.

Obyvatelia Novorossijska hlásili aspoň 19 výbuchov. Terčom náletu mohol byť prístav a sklady s ropou, poznamenala ukrajinská agentúra Unian s odvolaním sa na informácie zo sociálnych sietí.

Moskva minulý mesiac vymenovala viceadmirála Sergeja Pinčuka za nového veliteľa Čiernomorskej flotily. Hlavným veliteľom ruského vojenského námorníctva sa stal admirál Alexander Moisejev a veliteľom Severnej flotily viceadmirál Konštantín Kabancov. Oficiálne príčiny výmeny veliteľov vojenského námorníctva neboli oznámené, upozornila ruská redakcia BBC a dodala, že predchádzajúci veliteľ vojenského námorníctva Nikolaj Jevmenov bol odvolaný po sérii potopení loďou Čiernomorskej flotily ukrajinskými bezposádkovými plavidlami.

Ruské námorníctvo sa počas ruskej invázie na Ukrajinu potýka s ťažkými stratami v Čiernom mori. Zatiaľ najhorším zásahom bolo potopenie krížnika Moskva v apríli 2022. Spolu Ukrajina za dva roky vojny s Ruskom potopila alebo vážne poškodila približne dve desiatky ruských vojnových lodí, uviedla predtým stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda. To podľa stanice predstavuje asi tretinu celej Čiernomorskej flotily.

6:05 Ruské vojská počas noci zaútočili na Charkov na východe Ukrajiny za pomoci dronov, miestne úrady hlásia zásahy v meste, uviedli ukrajinské médiá. Gubernátor susednej ruskej Belgorodskej oblasti tvrdí, že pri útoku ukrajinských dronov na okolí Belgorodu zahynula žena a jej dieťa. Ukrajina sa k podobným tvrdeniam ruských úradov nevyjadruje.

„V obci Okťabrskij dron zaútočil na auto, v ktorom sa nachádzal vodič a traja cestujúci (matka, otec a dieťa). Žena zahynula na mieste, štvorročný chlapec podľahol zraneniam v nemocnici,“ uviedol gubernátor Vjačeslav Gladkov, citovaný agentúrami TASS a AFP. Iný dron podľa gubernátora zapálil benzínovú stanicu pri dedine Bessonovka, požiar sa už podarilo uhasiť.

Na Charkov ruské vojská vyslali drony Šáhid iránskej konštrukcie, ktoré spôsobili požiar v jednej z dvoch zasiahnutých štvrtí, napísal server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na šéfa oblastnej správy Oleha Synehubova a starostu druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihora Terechova. Ranení doteraz neboli hlásení, uviedol Syněhubov a vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch.

Charkov a okolie sú dlhodobo terčom ruských útokov, ale v poslednom čase bombardovanie a ostreľovanie zosilneli. Terčom bývajú civilné objekty a energetická infraštruktúra, poznamenala agentúra Reuters po utorkovom nálete, ktorý si vyžiadal skoro dve desiatky zranených.

Útoku dronov čelil podľa ruského gubernátora Michaila Razvožajeva aj Sevastopol na Kryme, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom na jar 2014 anektovalo. V časti mesta bola podľa správ zo sociálnych sietí prerušená dodávka elektriny.

Útoky na civilné ciele sú v rozpore s medzinárodným právom. Obe strany konfliktu sa z nich navzájom obviňujú. Podľa Západu aj medzinárodných organizácií sa ich však výrazne častejšie dopúšťa Rusko, ktoré túto vojnu vo februári 2022 začalo.