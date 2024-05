Poznajú poslanci Putinovu matematiku? A komunistka hovorí o ľudožrútstve, keď počuje, čo vláda chystá pre rodiny

Výbor pre obranu dolnej komory parlamentu odporučil plénu nesúhlasiť s návrhom, aby mobilizácii nepodliehali otcovia, ktorí majú tri deti (platná legislatíva umožňuje odklad nástupu do armády mužom najmenej so štyrmi potomkami).

Členovia tohto výboru tvrdia, že novela zákona, s ktorou prišla skupina šiestich poslancov, nie je nevyhnutná. Proti samotnej myšlienke sa nepostavili úplne chrbtom, zachovali sa však viac-menej alibisticky. „Ciele, rozpracované v posudzovanom návrhu zákona, sa dajú dosiahnuť v rámci realizácie príslušného nariadenia, čo vedie k tomu, že návrh je zbytočný," citovala agentúra RIA Novosti zo stanoviska výboru Dumy.

Mimochodom, hodnotenie návrhu malo slimačie tempo. Skupina poslancov ho totiž predložila už v septembri 2022, postoj výboru pre obranu je známy až v máji 2024. Jeho členovia ešte odkázali predkladateľom, aby text prepracovali.

Schválenie novely v pôvodnej podobe by znamenalo, že počas mobilizácie by v zákone získali garanciu dočasného oslobodenia od vojenčiny muži, ktorí vychovávajú tri deti vo veku do 18 rokov, respektíve majú maximálne 23-ročných potomkov študujúcich na vysokých školách. Aktuálne sa to vzťahuje na mužov, ktorí majú najmenej štyri deti, avšak tie môžu mať najviac 16 rokov.

Výbor pre obranu fakticky preniesol zodpovednosť týkajúcu bojaschopných Rusov na velenie ozbrojených síl. Podľa platného nariadenia generálneho štábu armády síce teraz nepovolávajú brancov ani s tromi deťmi, ale keďže to nevyplýva zo zákona, nepísané pravidlo sa môže hocikedy zmeniť.

Jednou z tých, čo predložili návrh novely, je komunistická poslankyňa Nina Ostaninová. Zamietavé stanovisko výboru pre obranu označila za nepochopiteľné. Poukázala na to, že predkladatelia nechcú absolútnu výnimku pre otcov troch detí, pretože právna úprava by ich dočasne zvýhodnila len počas čiastočnej mobilizácie, čiže nie v období totálnej. „Zdá sa mi zvláštne, že zákon o mobilizácii odporuje prezidentskému dekrétu. Máme jednotný právny priestor a musíme ho zosúladiť najmä v roku rodiny," zdôraznila Ostaninová pre server Nacionaľnaja služba novostej.

Poslankyňa sa odvolávala na dve rozhodnutia, ktoré 23. januára tohto roku prijal Vladimir Putin. Tento rok vyhlásil za rok rodiny a vydal nový dekrét o sociálnej podpore viacdetných rodín, čím nahradil zrušený analogický dokument z roku 1992.

Už z názvu dekrétu je síce jasné, že sa nijako nezmieňuje o vojenských povinnostiach mužov, Putin v ňom však explicitne označil za viacdetné rodiny tie, ktorých rodičia majú aspoň troch neplnoletých potomkov, respektíve vo vekovej hranici do 23 rokov študujúcich na univerzitách. A na tento rozpor Ostaninová upozornila.

Ateizmus a zbožnosť si v tomto prípade neprotirečia: dočasnú mobilizačnú úľavu presadzuje tiež hlava pravoslávne cirkvi. „Je potrebné v podobe zákona zakázať mobilizovať viacdetných otcov najmenej s tromi deťmi, a to počas mierových časov," zdôraznil v januári tohto roku podľa agentúry TASS patriarcha Kirill.

Komunistickú poslankyňu podporuje aj Irina Volynecová, ktorá pôsobí ako verejná ochrankyňa práv detí v Tatársku, čo je jedna z republík Ruskej federácie. „Veľká rodina je nádejou štátu pre oživenie pôrodnosti. Odklad počas čiastočnej mobilizácie by sa mohol stať stimulom, aby rodiny boli viacdetné," citoval ju server News.

Demografická krivka je jedna z vecí, o ktorej Putin často hovorí, že ho znepokojuje. Nemožno sa čudovať: v počte novorodencov sa totiž Rusko vracia až do predminulého storočia. V roku 2022 sa tam narodilo 1,306 milióna detí, čo bolo najmenej od roku 2001. Za rovnaký čas zomrelo 1,905 milióna obyvateľov Ruska, čo znamená, že pôrodnosť bola 1,5-krát nižšia ako úmrtnosť.

Ostaninovej preto leží na srdci akákoľvek podpora viacdetných rodín. O to viac ju rozčúlilo, keď sa po informácii z výboru pre obranu dozvedela ďalšiu nepríjemnú správu. Námestník ministra financií Ivan Čebeskov na jednej ekonomickej konferencie oznámil, že od 1. júla tohto roku by sa mal zmeniť štátny systém financovania manželských hypoték.

V súčasnosti rodičia najmenej dvoch detí vo veku do 18 rokov platia ročne úrok 6 percent, po novom to má byť až 12 percent (šesťpercentný úrok má zostať zachovaný len pre tých, ktorí vychovávajú aspoň dvoch potomkov do ich šiestich rokov).

„Kým oligarchovia tučnejú, ministerstvo financií nemá dosť ukrytých peňazí v škatuľke. A myslím si, že ministerstvu financií jednoducho nezáleží na prioritách národného rozvoja, ktoré stanovil prezident," napísala Ostaninová na sociálnej sieti Telegram. Ďalej použila ešte ostrejšie slová: „Podľa mňa je to vyslovene ľudožrútstvo, zločin proti štátu. V skutočnosti je to zrada ľudí a aj v spojitosti so smerom, ktorý načrtol prezident vo svojom výročnom posolstve."