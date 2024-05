ONLINE: Zelenskyj: Absurdné, západ sa bojí porážky Ruska, ale nechce ani, aby prehrala Ukrajina

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 815 dní Ukrajinci útočili na Rusov kazetovými bombami Video Ukrajinský 98. prápor 108. brigády teritoriálnej obrany nasadil proti ruským pozíciám kazetové bomby. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

7:00 Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho jednotky v priebehu týždňa od spustenia nového pozemného útoku z 10. mája dobyli v Charkovskej oblasti už 12 dedín. Ukrajinci do oblasti poslali posily a podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je situácia nateraz pod kontrolou, ale nie stabilizovaná. Dodal, že ruské sily prenikli päť až desať kilometrov pozdĺž severovýchodnej hranice, než ich zastavili ukrajinské jednotky.

Podľa údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dobylo Rusko počas novej ofenzívy v období od 9. do 15. mája celkovo 278 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.

Ruská ofenzíva „by mohla pozostávať z niekoľkých vĺn. Prvá vlna bola v Charkovskej oblasti,“ povedal ukrajinský prezident. Hoci doterajšie úspechy Rusov v ofenzíve bagatelizoval, dodal, že je potrebné byť „rozvážni a pochopiť, že sa dostávajú hlbšie na naše územie. Nie naopak. A to je stále ich výhoda.“

Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok počas návštevy Číny vyhlásil, že Rusko nateraz neplánuje dobyť mesto Charkov a ruskí vojaci postupujú pri Charkove prísne podľa plánu. Zelenskyj naopak vyjadril presvedčenie, že Rusi na mesto zaútočiť chcú, aj keď si uvedomujú si, že by to bolo „veľmi ťažké“.

6:00 Západ sa bojí porážky Ruska rovnako, ako porážky Ukrajiny, čo je absurdné. Povedal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s agentúrou AFP. V exkluzívnom rozhovore ďalej okrem iného kritizoval Západ za to, že zakázal Ukrajine používať ním dodané zbrane k útokom na ruské územie. Vyjadril tiež presvedčenie, že Rusko chce útočiť na Charkov, ale nemá dostatok prostriedkov na nový rozsiahly útok na Kyjev.

„Nachádzame sa v absurdnej situácii, keď má Západ strach, že Rusko vojnu prehrá. A nechce, aby ju prehrala Ukrajina. Pretože konečné víťazstvo Ukrajiny povedie k porážke Ruska. A konečné víťazstvo Ruska povedie k porážke Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj v rozhovore, ktorý AFP začala zverejňovať v noci na sobotu.

„Chceme, aby sa vojna skončila spravodlivým mierom pre nás,“ zatiaľ čo „Západ chce, aby sa vojna skončila. Bodka. Čo najskôr. A pre nich je to spravodlivý mier,“ uzavrel Zelenskyj.

Ukrajinský prezident si tiež posťažoval, že Západ Ukrajine zakazuje používať zbrane dodané Európou a Spojenými štátmi k úderom na ruské územie. „Oni na nás môžu útočiť zo svojho územia, to je najväčšia výhoda, akú Rusko má, a my nemôžeme so západnými zbraňami podniknúť nič proti ich systémom umiestneným na ruskom území. Nemáme na to právo,“ kritizoval Zelenskyj a dodal, že sa na túto skutočnosť tento týždeň sťažoval americkému ministrovi zahraničia Antonymu Blinkenovi.

Ukrajina podľa prezidenta má oproti potrebe len štvrtinu prostriedkov protivzdušnej obrany. Krajina by podľa tiež potrebovala 120 až 130 lietadiel F-16, aby vo vzduchu dosiahla rovnosť s Ruskom.

Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že Rusko chce zaútočiť na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Útoky z posledných dní v Charkovskej oblasti podľa Zelenského môžu byť prvou vlnou očakávanej ruskej ofenzívy.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas návštevy Číny uviedol, že ruskí vojaci postupujú podľa plánu a s dobytím Charkova sa zatiaľ nepočíta. Cieľom je podľa jeho tvrdenia vytvoriť nárazníkovú zónu.

Podľa Zelenského Rusko nemá prostriedky na začatie nového rozsiahleho útoku na Kyjev. „Nemajú sily na rozsiahlu ofenzívu na hlavné mesto, akú vykonali na začiatku invázie,“ povedal Zelenskyj. Hlavnými cieľmi Kremľa sú teraz podľa neho Donbas a Charkov na východe a severovýchode Ukrajiny.

Prezident krajiny, ktorá čelí ruskej invázii od februára 2022, v rozhovore priznal, že jeho krajine chýbajú muži, čo ovplyvňuje morálku vojakov. V piatok pritom Zelenskyj podpísal zákon, ktorý umožňuje vstúpiť do ozbrojených síl niektorým odsúdeným. Ukrajinská armáda by takýmto spôsobom mohla mobilizovať 10 000 až 20 000 väzňov. „Treba naplniť rezervy, máme značný počet brigád, ktoré sú prázdne. Musíme to urobiť tak, aby chlapci mali normálnu rotáciu. Potom sa zlepší morálka,“ je presvedčený ukrajinský prezident.

Zelenskyj v rozhovore tiež vyjadril želanie, aby sa Čína zúčastnila na mierovej konferencii o Ukrajine, ktorú má v júni hostiť Švajčiarsko, avšak bez účasti Ruska. Svetoví aktéri ako Čína majú podľa Zelenského vplyv na Rusko.

„A čím viac takýchto krajín budeme mať na našej strane, na strane ukončenia vojny, povedal by som, tým viac s tým bude Rusko musieť počítať,“ dodal ukrajinský prezident.