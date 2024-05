Ganc dal Netanjahuovi ultimátum, požaduje do 8. júna plán pre Gazu

Premiér ich označil za eufemizmy, ktoré predznamenávajú porážku Izraela, napísal denník Haarec. Netanjahu tiež povedal, že je proti uznaniu palestínskeho štátu v rámci dohody o zblížení so Saudskou Arábiou, ktorú Ganc podporil.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video

Agentúra AP napísala, že Gancovo oznámenie vyostruje napätie vo vedení Izraela viac ako sedem mesiacov po začatí vojny s cieľom poraziť Hamas. Premiér Netanjahu trvá na totálnom vojenskom zničení hnutia a zatiaľ jasne neuviedol, ako si budúcnosť Gazy predstavuje. Pokračujúce boje medzitým prehlbujú humanitárnu katastrofu, ktorá dostáva Izrael pod medzinárodný tlak.

Čítajte viac Hamas je porazený, vyhlásil minister izraelského vojnového kabinetu Ganc. Vojna v Gaze však bude pokračovať

„Ak si zvolíte cestu fanatikov a povediete celú krajinu do priepasti, budeme nútení opustiť vládu,“ odkázal premiérovi Ganc. V prejave navrhol „komplexný akčný plán so šiestimi cieľmi“, medzi ktorými sú návrat rukojemníkov unesených Hamasom 7. októbra, ukončenie vlády Hamasu v Gaze, demilitarizácia Pásma, zriadenie medzinárodnej správy a návrat Palestínčanov na sever Gazy do začiatku septembra. Okrem toho návrh podporuje snahu o normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou a rozšírenie povinnej vojenskej služby na všetkých Izraelčanov.

Čítajte viac Kŕmili Gazu, Izrael ich zabil. Vyšetria ich smrť?

Ganc je bývalým ministrom obrany a dlhoročným Netanjahuovým rivalom, po začiatku vojny sa však pripojil k premiérovej koalícii, ktorá zahŕňa aj krajne pravicové strany. Ganc je tiež popri Netanjahuovi a súčasnom ministrovi obrany Joavovi Galantovi jedným z troch hlasujúcich členov vojnového kabinetu. Po jeho odchode by bol Netanjahu podľa AP závislejší od radikálnejších partnerov.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Gancovo ultimátum prichádza krátko po tom, ako sa voči premiérovi vymedzil aj Galant. Tento týždeň uviedol, že opakovane vo vojnovom kabinete apeloval na prijatie povojnového plánu. Žiada pritom od Netanjahua sľub, že sa Gaza nedostane na neobmedzený čas pod izraelskú vojenskú správu.

Izraelský premiér tento týždeň vyhlásil, že k vojenskému víťazstvu nad Hamasom a ďalšími palestínskymi radikálmi neexistuje žiadna alternatíva. Mnohí analytici však pochybujú o tom, či môže Izrael dosiahnuť „absolútne víťazstvo“, o ktorom Netanjahu od začiatku hovorí. Už na začiatku februára predseda vlády vyhlásil, že toto vyústenie je „na dosah“, o štyri mesiace neskôr sú však boje stále v plnom prúde a časť rukojemníkov zostáva v rukách Hamasu.

Postup IDF v Gaze si vyžiadal desiatky obetí a zranených

Pri postupe izraelskej armády (IDF) v meste Džabálijá na severe Pásma Gazy a v meste Rafah na juhu v sobotu zahynulo alebo utrpelo zranenia niekoľko desiatok ľudí, uviedli miestni obyvatelia a zdravotníci.

Vyhlásenie ozbrojených krídiel Hamasu uvádza, že na izraelské jednotky v mestách Džabálijá a Rafah zaútočili protitankovými raketami, mínometmi a výbušnými zariadeniami umiestnenými v niektorých cestách. Útoky údajne zabili alebo zranili množstvo vojakov.

„IAF (izraelské letectvo) naďalej operuje v Pásme Gazy a počas dňa zasiahlo viac než 70 teroristických cieľov vrátane skladov zbraní, vojenskej infraštruktúry a teroristov, ktorí predstavovali hrozbu pre jednotky a vojenské objekty IDF,“ uviedla vo vyhlásení izraelská armáda.

IDF zastavila vojenské operácie na severe Pásma Gazy v januári tohto roku. Avizovala však návrat svojich jednotiek, aby bojovníkom palestínskeho hnutia Hamas zabránila v preskupení síl.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil pokračovanie ofenzívy v Rafahu aj napriek varovaniu zo strany USA i medzinárodného spoločenstva, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo pre civilistov v tejto oblasti.

Izrael spustil vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy po tom, ako militanti vedení Hamasom vlani 7. októbra v Izraeli zabili približne 1200 ľudí a ďalších 240 zajali ako rukojemníkov. Podľa údajov gazského ministerstva zdravotníctva počas izraelskej ofenzívy zahynulo už najmenej 35.386 Palestín­čanov, väčšinou civilistov.