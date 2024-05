Vojna s Čínou? Nový prezident Taiwanu skúša na Peking aj dialóg

Atmosféru rušného večera v Tchaj-peji prehluší vôňa čaju. Taiwančanka Ching-yi hovorí, že tradičný nápoj pije každý deň, ale takmer až so zahanbením prizná, že používa bežný čaj vo vrecúškach na zalievanie. V čajovni, v ktorej sedíme, však nasleduje priam obrad. Zahrievané lístky sa vo vode menia na zlatistú tekutinu, ktorá sa prelieva do pripravenej nádoby. Výsledok sa dá s bežnými vrecúškami s obchodu skutočne len ťažko porovnať. No ani v tomto momente pokoja sa nevyhneme politickej debate.

Dnes na Taiwane totiž na prezidentský post nastúpil víťaz januárových volieb Laj Čching-te známy aj ako William Lai z Demokratickej progresívnej strany (DPP). Vystrieda osem rokov vládnucu hlavu štátu Cchaj Jing-wen. Tá podľa mnohých odborníkov nanovo definovala vzťahy Tchaj-peja a Pekingu. Taiwan diplomaticky uznáva 12 krajín sveta a Čína ho pokladá za svoje územie.

Málo pravdepodobný konflikt?

"Klamala by som, keby som tvrdila, že sa vôbec nebojím vojny. Podľa mňa je však veľmi málo pravdepodobná,“ vraví manažérka Ching-yi, ktorá v minulosti pracovala v štátnych inštitúciách. Volila Laja, ale z prezidentských kandidátov si vyberala ťažko.

"Bola by som rada, keby v úrade zostala Cchaj. Ale, samozrejme, nie je to možné, lebo máme demokraciu a nastavené pravidlá. Máme úplne iný systém ako Čína, musím povedať, že tamojších ľudí mi je aj ľúto. V minulosti moja generácia často počúvala, že Taiwančania sú horší. Že Číňania to dotiahnu ďalej. A môj otec, ktorý pracoval ako policajt, stále vraví, že pre nás demokracia nie je vhodná, že sme nastavení tak, aby sme plnili príkazy. Rodičov milujem, ale o politike sa s nimi nerozprávam. Taiwan má predsa funkčný systém vlády, ekonomike sa darí a sme veľmoc vo výrobe polovodičov. Samozrejme, máme aj sociálne a politické problémy, ale ukážte mi, ktorá krajina ich nemá,“ pripomenula Ching-yi.

Podľa prieskumu Pew Research Center, ktorý zverejnili v januári, sa 67 percent dospelých obyvateľov krajiny pokladá za Taiwančanov, 28 percent za Taiwančanov a Číňanov a iba tri percentá výlučne za Číňanov. Vo vekovej skupine od 18 do 34 rokov sú tieto pomery 83 : 15 : 1. K taiwanskej identite sa hlási 72 percent žien a 63 percent mužov.

Hoci ľudia, ktorí sa vnímajú ako Taiwančania, majú tendenciu voliť DPP, nový prezident Laj je v neľahkej pozícii. Voľby síce vyhral, ale v parlamente nemá väčšinu a vedie ho predstaviteľ opozičného Kuomintangu Chan Kchuo-jü. V piatok minulý týždeň sa dokonca strhla v zákonodarnom zbore bitka. Opozícia v ňom chce presadiť okrem iného to, že vládnych predstaviteľov bude možné kriminálne stíhať, ak nebudú v parlamente hovoriť pravdu.

"V minulosti bol Taiwan diktatúrou, ekonomicky nebol dostatočne rozvinutý a naša spoločnosť bola pomerne uzavretá. Vďaka úsiliu ľudí sme sa však za posledné desaťročia zmenili na demokratickú spoločnosť, životaplnú ekonomiku a prijali sme hodnoty rôznorodosti. A stalo sa to aj vďaka priateľom zo zahraničia. Vieme, že môžeme rátať s ich podporou aj do budúcnosti,“ povedal Laj na recepcii v predvečer nástupu do úradu.

Slovensko a Taiwan

Na inaugurácii bolo zastúpené aj Slovensko. Na Taiwan pricestovali piati opoziční poslanci. Ondrej Dostál (SaS), Tomáš Valášek (PS), Branislav Vančo (PS), Marián Čaučík (KDH) a Marek Krajčí (hnutie Slovensko/OĽaNO).

Pred inauguráciou taiwanská pobrežná stráž posilnila svoje hliadky. Neuralgickým bodom sú najmä Peskadorské ostrovy, súostrovie Ťin-men a súostrovie Ma-cu. Taiwanské ministerstvo obrany v predvečer Lajovho nastúpenia do úradu uviedlo, že pri Taiwane zaznamenalo minimálne sedem čínskych lietadiel a lodí.

K prevzatiu prezidentského úradu pogratuloval Lajovi aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Washington je, samozrejme, hlavným bezpečnostným spojencom Tchaj-peja. Súčasný prezident Joe Biden viac ráz povedal, že Amerika by Taiwanu v prípade čínskej invázie prišla na pomoc.

"Úprimne povedané, neviem, a nie som veľký fanúšik robenia predpovedí,“ reagoval bývalý slovenský veľvyslanec pri NATO Valášek v Tchaj-peji na otázku Pravdy, nakoľko je potrebné obávať sa konfliktu medzi Čínou a Taiwanom. Samozrejme, vzťahy nie sú dobré vzhľadom na nároky Pekingu. Bude to aj úloha pre slovenskú diplomaciu, aby sme mali normálne, zdravé a vzájomne výhodné obchodné vzťahy s Čínou. Ale nemalo by to ísť na úkor vzťahov s Taiwanon, pretože ten je pre nás tiež veľmi zaujímavý ekonomicky, obchodne a z hľadiska výskumu a investícií. Je to veľmi delikátny vzťah. Všetci dúfame, že Čína bude zmierlivá a neurobí niečo násilné. Pre Slovensko je dôležité spolupracovať s oboma stranami, ale nepredať dušu. Nezabúdame na to, že Taiwan je demokraciou. Sme tu na inaugurácii prezidenta, ktorého ľudia vybrali v slobodných a spravodlivých voľbách, ktoré sa v Číne nekonajú. Ale, ako som povedal, je pre nás výhodné udržiavať vzťahy s oboma stranami,“ vysvetlil Valášek.

Podľa poslanca Slovensko Taiwan, samozrejme, diplomaticky neuznáva ako samostatný štát. „Máme však čulý vzťah s úradmi v Tchaj-peji. S tým súvisia investície vo výške stoviek miliónov či vedecký výskum. Máme na Taiwane stretnutia aj s podnikateľskou komunitou a sme pripravení pomôcť vláde, aby sme ešte prehĺbili vzájomné ekonomické aktivity, lebo tie znamenajú nové investície a pracovné príležitosti na Slovensku,“ povedal Valášek.

Neochota Číny

Prezident Laj uviedol, že nevylučuje dialóg s Čínou, ak bude založený na zásadách vzájomného rešpektu a Tchaj-pej a Peking ho začnú bez akýchkoľvek predbežných podmienok.

Expert na indopacifický región Aswin Jia-Song Lin z tchajpejskej National Chengchi University však nepredpokladá, že by Čína bola s Lajom ochotná rokovať. "Peking nebude tolerovať ani len neformálne zmienky o nezávislosti. Myslím si, že napätie bude rásť,“ skonštatoval pre Pravdu Lin. Odborník pripomenul Lajove slová z roku 2017, keď sa označil za pragmaticky pracujúceho za nezávislosť. No vtedy zároveň povedal, že Taiwan už samostatnosť vlastne dosiahol, a teda ju nie je potrebné vyhlasovať. V nasledujúcich rokoch zároveň viac ráz zopakoval, že podporuje súčasné usporiadanie vzťahov s Čínou.

"Laj hovorí o dialógu, aby ho Peking nemohol obviňovať z toho, že chce rozbúriť vzájomné vzťahy. Nepredpokladám však, že by sa začali rokovania s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Ich pozície sú príliš vzdialené. Napätie v Taiwanskom prielive teda bude naďalej rásť a Peking využije každú príležitosť, aby Tchaj-peju obmedzil manévrovací priestor na medzinárodnej scéne,“ uviedol pre Pravdu Thomas Shattuck, odborník na globálnu politiku z Pensylvánskej univerzity.