Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

Zakladateľ servera WikiLeaks Julian Assange sa môže odvolať proti vydaniu do Spojených štátov, rozhodol v pondelok Vrchný súd v Londýne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Demonštrant drží transparent pred budovou Vrchného súdu v Londýne 20. mája 2024. Zakladateľ servera WikiLeaks Julian Assange sa môže odvolať proti vydaniu do Spojených štátov, rozhodol súd.

Washington žiada o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie po tom, ako zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa aktivít Spojených štátov okolo vojen v Afganistane a Iraku.

Súd už koncom marca rozhodol, že Assange nemôže byť do USA vydaný okamžite. Spojeným štátom dal tri týždne na to, aby poskytli záruky týkajúce sa práv Assangea na základe prvého dodatku americkej ústavy. USA sa zároveň museli zaručiť, že Assange nebude po vydaní odsúdený na smrť.

Vrchní sudcovia londýnskeho súdu v pondelkovom verdikte uviedli, že záruky poskytnuté Washingtonom neboli dostatočné a preto povolia, aby mohol Assange v odvolacom procese pokračovať. Podľa nich má totiž dôvod napadnúť príkaz vlády Spojeného kráľovstva na vydanie do USA.

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali. Jeho právnici sa v takom prípade chceli okamžite obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva so žiadosťou o vydanie núdzového príkazu na zablokovanie deportácie.

Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.

Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače či napríklad aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol za zverejnenie tajných informácií použitý.