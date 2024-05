Macron vzdá hold zabitým strážcom, podarí sa dolapiť najhľadanejšieho Francúza?

Recidivista prezývaný v podsvetí Mucha utiekol 14. mája s pomocou komplicov. S dvomi autami zatarasili cestu väzenskej dodávke, ktorá spomalila pri diaľničnej mýtnici. Páchatelia vyzbrojení s poloautomatickými zbraňami zabili dvoch strážcov a spolu s Amrom zmizli nevedno kam. Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže prevážali 30-ročného trestanca z väzenia do iného mesta na súdne pojednávanie, kde mal čeliť ďalšej obžalobe.

Mucha už sedel za mrežami za iný zločin, keď si 7. mája vypočul ďalší odsudzujúci verdikt. Bol smutne známy tým, že obchodoval s drogami, ale tentokrát ho uznali vinného z iného trestného činu: prokuratúra mu dokázala, že v roku 2019 vykradol reštauráciu a supermarket, odkiaľ si odniesol okolo 200 fliaš alkoholických nápojov a zhruba 7500 eur v hotovosti. Odsúdili ho na 18 mesiacov.

V súdnej sieni sa nachádzala aj jeho bývalá priateľka, s ktorou má štvorročného syna. „Chcel ho objať pred návratom za mreže. Počas pojednávania spolupracoval, predsedajúci súhlasil. Amra naznačil policajtom, nech mu dajú putá dole z rúk, aby chlapca mohol vziať do náruče," napísal denník Le Figaro. Muchu, ktorý sa naďalej nijako nevzpieral, potom odviedli do jeho cely, v ktorej si už odpykával trest (v januári 2022 dostal tri roky za lúpež a vydieranie).

Keď ho neznámi muži pred týždňom vyslobodili, policajné prezídium nasadilo do pátrania až 350 kriminalistov. Je celkom možné, že Amra koordinoval plán svojho úteku. „V jeho cele našli mobil," informoval server BFMTV. Vyšetrovateľom by mala pomôcť analýza dát z tohto telefónu, ktorý mu niekto prepašoval do väzenia. Maskovaní muži, ktorí strieľali pri mýtnici, potom síce podpálili svoje dve autá, ale podľa polície nezhoreli tak, že by sa z nich nedali odobrať nejaké stopy.

Túto stredu sa uskutoční tryzna za dvoch zastrelených príslušníkov väzenskej a justičnej stráže. Elyzejský palác oznámil, že na smútočné podujatie príde prezident Emmanuel Macron.

Francúzsko vyhlásilo po Amrovi medzinárodné pátranie, jeho fotografiu ako hľadaného zločinca zverejnil Interpol. Nie je totiž vylúčené, že sa už nachádza niekde za francúzskymi hranicami.

Jeden zo zabitých strážcov sa chystal o niekoľko dní oslavovať 21. narodeniny svojich dvojčat. Druhou obeťou streľby sa stal muž zákona, ktorého manželka je v piatom mesiaci tehotenstva. „Budeme žiť pre bábätko, ktoré príde na svet," zdôraznila traumatizovaná vdova Mary Garciaová pre server RMC. Otec stratil v tomto strážcovi svojho jediného syna. „Všetko sme robievali spoločne – hrávali sme spolu futbal, jazdili na motorkách, mali sme spoločných kamarátov. Môj syn bol môj najlepší priateľ. Ako keby som stratil časť seba," zdôveril sa Dominique Garcia pre RMC.

Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže hneď po tragédii upozornili na to, že existuje viacero vážnych problémov i rizík spojených s výkonom ich povolania. Poukazujú na to, že niektoré eskorty väzňov sú zbytočné: podľa strážcov by sa viac mali využívať videokonferencie medzi súdom a väzením. Ako jeden z príkladov, keď transport zločinca nie je potrebný, uvádzajú to, keď má ísť z cely na súd, aby iba podpísal dokument o rozvode s manželkou; súdny úradník by sa predsa mohol vybrať do väzenia, nie opačne.

Sťažujú sa aj na svoju nedostatočnú výzbroj. Nosia pri sebe len revolvery ráže 9 mm. Jeden zo strážcov pre BFMTV zdôraznil, že keď sa proti jeho kolegom objavili muži so zbraňami používanými vo vojne, tak pochopiteľne nemali šancu ubrániť sa.