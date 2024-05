ONLINE: USA nemienia poslať vojenských inštruktorov na Ukrajinu

Spojené štáty mali až do začiatku ruskej invázie vo februári 2022 na Ukrajine až 150 vojenských inštruktorov. Teraz neplánujú vyslať svojich inštruktorov, mohli by tam prísť až po skončení vojny.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 818 dní Macron vysvetlil, či sa chystá do vojny s Ruskom Video

Čítajte viac 817. deň: Storm Shadow v akcii: Ukrajinci odpálili ruskú základňu uprostred civilných budov v Luhansku

6:10 Spojené štáty neplánujú vyslať na Ukrajinu svojich vojenských inštruktorov. Vyslaní by mohli byť až v prípade skončenia vojny na jej území, vyhlásil v pondelok náčelník štábu vzdušných síl USA Charles Brown. Uviedla to agentúra Reuters.

Brown uviedol, že USA by mohli byť schopné opäť vyslať inštruktorov na Ukrajinu, keď sa konflikt skončí a budú na to vhodné podmienky. Spojené štáty mali až do začiatku ruskej invázie vo februári 2022 na Ukrajine až 150 vojenských inštruktorov, píše Reuters.

Brown aj americký minister obrany Lloyd Austin zdôraznili potrebu podporiť Kyjev, ktorý je v súčasnosti vystavený rastúcemu tlaku ruských síl v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny.

Rusko po viac ako dvoch rokoch vojny postupuje na východe Ukrajiny. Využíva situáciu v súvislosti s nedostatkom ukrajinských vojakov a niekoľkomesačným meškaním dodávok zbraní zo Západu.

To vyvoláva otázky, čo ešte môžu Spojené štáty a ďalší spojenci urobiť okrem toho, že budú posielať miliardy dolárov v podobe zbraní a poskytovať spravodajské informácie a výcvik ukrajinským vojenským silám spoza hraníc krajiny, komentuje Reuters.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo februári pripustil možnosť, že by Paríž i ďalšie krajiny vyslali na Ukrajinu svojich vojakov. Odvtedy sa proti tejto myšlienke verejne postavili lídri viacerých európskych krajín.

Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné sa snažil upresniť tieto tvrdenia, keď povedal, že Paríž by mohol vyslať na Ukrajinu vojakov pre špecifické potreby, ale nie na boj vo vojne proti Rusku.

6:05 Bezpečnostná rada OSN v pondelok neprijala návrh rezolúcie predloženej Ruskom, ktorý žiadal zákaz rozmiestňovania či používania zbraní vo vesmíre. Zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Robert Wood pred hlasovaním povedal, že Rusko minulý týždeň, 16. mája, vypustilo na nízku obežnú dráhu Zeme satelit, ktorý je podľa USA pravdepodobne zbraň schopná zaútočiť na iné satelity na tejto obežnej dráhe.

Čítajte viac USA podozrievajú Rusko, že do vesmíru vyslalo 'zabijácku' družicu

6:00 Ukrajinské útoky na mesto Dovžansk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti spôsobili v pondelok večer požiar skladu paliva, informovali tamojšie okupačné úrady. Počas mája išlo už o tretí ukrajinský útok tohto typu v regióne. Uviedli to agentúry DPA a Reuters.

„V dôsledku raketového útoku kazetovou muníciou na Sverdlovsk (Dovžansk) bol poškodený sklad pohonných hmôt a mazív,“ napísal na sociálnej sieti Telegram Leonid Pasečnik, Moskvou dosadený predstaviteľ Luhanskej oblasti.

Ukrajina v roku 2016 premenovala mesto Sverdlovsk, ktoré je od roku 2014 okupované ruskými silami, na Dovžansk. Podľa ukrajinských médií bola pri raketovom útoku zasiahnutá aj ruská vojenská základňa.

Videá na sociálnych sieťach ukazujú husté oblaky dymu aj horiace viacposchodové kasárne. Ruské úrady bezprostredne neinformovali o obetiach alebo zranených.

Ukrajina sa už viac ako dva roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej invázii. Kyjev v poslednom čase odpaľuje rakety nielen na čisto vojenské ciele, ale aj na továrne na spracovávanie ropy a sklady paliva s cieľom obmedziť logistiku ruskej armády, píše DPA.