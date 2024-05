Deň hanby pre Britániu: chybná krv zničila desaťtisíce životov. Vlády to chceli ututlať

Kvôli kontaminovanej krvi sa v Británii medzi rokmi 1970 a 1991 infikovalo HIV či žltačkou vyše 30 000 ľudí. Každý desiaty z nich zomrel a viaceré vlády aj britský zdravotnícky systém NHS sa škandál snažili ututlať, tvrdí dnes zverejnená vyšetrovacia správa. Informujú o nej server BBC News a denník The Guardian, podľa ktorého by sa odškodné pre obete a pozostalých mohlo vyšplhať na desať miliárd libier. Britský premiér Rishi Sunak v reakcii hovoril o dni hanby pre britský štát.

„Táto katastrofa nebola nehodou,“ uviedol bývalý sudca Brian Langstaff, ktorý päťročné vyšetrovanie viedol. „K infekciám došlo preto, lebo zodpovední činitelia – lekári, krvné služby a po sebe idúce vlády – nekládli bezpečnosť pacientov na prvé miesto,“ dodal.

Infikovaná krv sa počas viac ako 20 rokov dostala k niekoľkým desiatkam tisíc pacientov, predovšetkým pri transfúziách a starostlivosti o pacientov s zriedkavým ochorením krvi – hemofíliou. Okolo 3000 z nich prišlo kvôli kontaminovanej krvi o život a ďalší kvôli nej ešte zomrú, píše BBC News. Medzi nakazenými HIV bolo aj na 380 detí s poruchami zrážanlivosti.

Foto: SITA/AP, Aaron Chown Londýn, infikovaná krv Zhromaždenie na Parliament Square pred zverejnením záverečnej správy o škandále s infikovanou krvou v Londýne 19. mája 2024.

Správa vymenúva celý rad pochybení. Zdravotníci a úrady podľa nej pacientov vystavili „neprijateľnému riziku“ napríklad tým, že dovážali krv zo zahraničia, a to vrátane Spojených štátov, kde ju za peniaze darovali aj väzni či drogovo závislí. Krv, ktorej časť pochádzala aj od britských väzňov, navyše nebola po určitú dobu podrobená testom, ktoré by mohli znížiť riziko hepatitídy, alebo tepelne ošetrená, aby sa zabezpečilo zničenie HIV.

Keď sa na problémy prišlo, snažili sa navyše úrady „skrývať pravdu“. Popri úmyselnom zatajovaní faktov sa podľa vyšetrovacej správy previnili aj používaním poloprávd či neinformovaním pacientov o dostupných alternatívach a niekedy dokonca aj o tom, že sú nakazení.

Langstaff uviedol, že škandál zničil životy, sny, priateľstvá a rodiny. Rozsah toho, čo sa stalo, je podľa neho desivý.

Za kauzu a postup úradov sa dnes v parlamente ospravedlnil premiér Sunak. „Je to deň hanby pre britský štát,“ uviedol. „Výsledok tohto vyšetrovania by mal našim národom otriasť do morku kostí,“ dodal.

Foto: SITA/AP, Aaron Chown Británia, Londýn, infikovaná krv Zhromaždenie na Parliament Square pred zverejnením záverečnej správy o škandále s infikovanou krvou v Londýne 19. mája 2024.

Britský minister financií Jeremy Hunt vyhlásil, že škandál s kontaminovanou krvou je najhorším príkladom utajovania zo strany úradov, s ktorým sa kedy stretol. V utorok podľa neho vláda predstaví podrobnosti plánu na kompenzáciu postihnutých rodín.

V roku 2022 britský kabinet podľa agentúry Reuters súhlasil s „predbežnou platbou“ vo výške 100 000 libier pre postihnutých.