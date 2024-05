Drsné slová. Prezident pod vplyvom drog a premiér, ktorý prináša smrť. Ako sa Španielsko revanšovalo Argentíne?

Obidva škandály sa stali v Madride, majú však medzištátny rozmer. Najprv si minister dopravy rypol do prezidenta inej krajiny a ten, keď pricestoval do Španielska, sa obul do predsedu vlády. Stačilo len niekoľko viet, aby sa vzťahy dvomi štátmi ocitli na bode mrazu.

Prvý škandál spôsobil už pred dvomi týždňami Óscar Puente. Španielsky minister dopravy vyslovil domnienku, že argentínsky prezident bral drogy: „Neviem, či bol pred užívaním látky alebo po používaní látky." Povedal to v súvislosti s tým, že akým dojmom naňho pôsobil Javier Milei, keď ho v televízii videl počas kampane pred prezidentskými voľbami. Puente na straníckej konferencii španielskych socialistov ešte dodal, že k moci sa dostalo niekoľko veľmi zlých ľudí. Vyslovil aj priezvisko Milei.

Reakcia z Buenos Aires prišla rýchlo. Prezident vo vyhlásení nežiadal ospravedlnenie od ministra dopravy (podotkol, že sú dôležitejšie veci, ktorým sa potrebuje venovať), ale ticho nezostal. Premiérovi Pedrovi Sánchezovi odkázal do Madridu, že so svojou socialistickou politikou privádza strednú vrstvu Španielov k smrti a chudobe. Doplnil, že dovoľuje ilegálnym migrantom, aby ohrozovali španielske ženy.

V Madride dôrazne odmietli tvrdenia argentínskeho prezidenta ako neopodstatnené. Ministerstvo zahraničných vecí vtedy zároveň zdôraznilo, že tieto výroky neodzrkadľujú dobré vzťahy medzi obidvomi štátmi a Španielsko mieni pokračovať v línii, ktorá je osožná pre jeho aj argentínskych obyvateľov.

V kontexte roztržky treba upozorniť na to, že Milei presadzuje úplne inú politiku ako Sánchez. Hovorí o sebe, že je anarchista-kapitalista. Pred voľbami sľuboval, že drasticky zoškrtá výdavky štátu a napríklad tvrdil, že sexuálna výchova je marxistické sprisahanie, ktoré má za cieľ zničiť rodinné hodnoty. Má zvláštne maniere, čo sa prejavuje často v neokrôchaných slovách, ktoré používa.

Foto: SITA/AP, Rodrigo Abd Argentína, voľby prezidenta, Javier Milei Javier Milei (vpravo) a jeho priateľka Fatima Floreziová mávajú priaznivcom pred sídlom svojej kampane po víťazstve v druhom kole volieb v Buenos Aires v Argentíne v nedeľu 19. novembra 2023.

Sánchez a Milei sa zjavne nemajú radi už od minulého roku. Premiér totiž pred argentínskymi voľbami verejne podporil iného prezidentského kandidáta. Vzťahy medzi hlavami štátov však boli normálne, pretože španielsky kráľ Filip VI. v decembri minulého roku priletel do Buenos Aires na inauguráciu Mileiho.

Zhruba o dva týždne po ostrom slovnom útoku Puenteho pricestoval Milei do Madridu. O stretnutie s panovníkom, ktorý mu osobne gratuloval k zvoleniu za prezidenta, však neprejavil záujem. Nestretol sa ani so Sánchezom. Jediným bodom programu jeho cesty bola účasť na konferencii španielskych krajných pravičiarov, čiže hlavných politických nepriateľov vládnucich socialistov, ktorí štartovali svoju kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Milei sa v Madride neobmedzil len na tvrdenia typu, že niektoré elity vo svete si neuvedomujú, aké zničujúce môže byť uplatňovanie myšlienok socializmu. O ľavičiaroch tiež poznamenal, že sú náchylní zneužívať moc. „Keď máte skorumpovanú manželku, povedzme, že sa zašpiní, tak si zoberiete päť dní, aby ste nad tým porozmýšľali," citovala ho stanica BBC. Milei evidentne sarkasticky narážal na Sáncheza. Premiér totiž nedávno vyhlásil, že si vezme päť dní, aby pouvažoval o svojej politickej budúcnosti, čiže či zostane vo funkcii. Súviselo to s podozrením, že jeho žena údajne zneužila svoj vplyv, ocitla sa aj v tieni možnej korupcie. Nič z toho sa však potom podľa vyšetrovania nepotvrdilo; Sánchez sa rozhodol naďalej pôsobiť na čele vlády. (Mimochodom, podnet dalo na prokuratúru združenie prepojené s krajnou pravicou.)

Sáncheza sa veľmi dotkli slová o skorumpovanej manželke. Rezort španielskej diplomacie oznámil, že odvoláva svojho veľvyslanca z Buenos Aires, a vyzval prezidenta, aby sa verejne ospravedlnil. „My sme nevyprovokovali túto situáciu, ale je povinnosť vlády chrániť dôstojnosť a suverenitu španielskych orgánov," citovala agentúra AFP ministra zahraničných vecí Manuela Albaresa, ktorý dokonca nevylúčil prerušenie diplomatických stykov s Argentínou. „Neexistuje precedens, že by hlava štátu, ktorá prišla do hlavného mesta iného štátu, urážala jeho inštitúcie a nehanebne zasahovala do jeho vnútorných záležitostí," dodal Albares.

Milei zostal verný svojej povesti: nielenže odmietol ospravedlniť sa, ale ešte pritvrdil. Krok Madridu označil za typickú, absurdnú a arogantnú reakciu socialistu. „Poškvrňuje to medzinárodný obraz Španielska a ukazuje, akí sú spupní, myslia si, že oni sú štát a že nikto im nič nemôže povedať," povedal Milei pre televíznu stanicu LN+ po návrate do Buenos Aires. Predsedovi vlády ešte odkázal, že ho považuje za zbabelca. Milei sa aj zmienil o tom, prečo slovne atakoval Sáncheza: priznal sa, že viac-menej to bola odplata za to, že premiér podporil jeho hlavného súpera v prezidentských voľbách.

Vážna roztržka medzi Madridom a Buenos Aires podľa AFP znepokojila veľkých podnikateľov. Ide o to, že firmy zo Španielska sú v Argentíne druhým najväčším zahraničným investorom po USA. Ročne je to takmer 14 miliárd eur.