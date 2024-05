ONLINE: Tvrdšie boje ako v Bachmute. Ukrajinskí vojaci pri Charkove vítajú, že už majú muníciu

6:30 Ukrajinskí vojaci, ktorí obsluhujú húfnicu v Charkovskej oblasti neďaleko ruských hraníc, nepretržite pracujú na zastavení vpádu ruských jednotiek a konečne na to dostávajú náboje, píše agentúra Reuters.

Ukrajinských obrancov niekoľko mesiacov obmedzoval nedostatok delostreleckých granátov a iných zbraní, keďže Kongres USA zadržiaval vojenskú pomoc v miliardách dolárov. Ako argumentovali zákonodarcovia vo Washingtone, ruské sily využívali túto výhodu v prvých líniách a tlačili sa vpred na východnom fronte.

S balíkom pomoci vo výške 61 miliárd dolárov, ktorý Kongres minulý mesiac neskoro schválil, ukrajinskí strelci tvrdia, že ochromujúci nedostatok zbraní sa začína zmierňovať, uviedla agentúra Reuters.

Ukrajinskí vojaci v severných okresoch Charkovskej oblasti tvrdia, že boje sú intenzívnejšie ako ich predchádzajúce pôsobenie v Bachmute, meste na východe Ukrajiny, ktoré minulý rok obsadilo Rusko a mesiace bojov ho premenili na trosky.

„Je to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ich pechota stále prichádza, my stále bojujeme s ich útokmi. Aspoň sa o to snažíme. Vždy, keď je to možné, dáme ich ‚dole‘,“ povedal Pavlo, strelec 92. ukrajinskej samostatnej útočnej brigády obsluhujúcej húfnicu.

„Predtým sme boli umiestnení v oblasti Bachmutu, teraz nás presunuli sem. Je to tu oveľa "horúcejšie“. Nemali sme tam náboje. Tu aspoň máme náboje, začali ich dodávať. Máme čím bojovať," uviedol pre Reuters.

Rusi priniesli skazu. Čo zostalo z Bachmutu? Video

Ruské sily prenikli cez hranicu začiatkom tohto mesiaca a tvrdia, že dobyli asi tucet dedín. Mesto Vovčansk, 5 km za hranicou, zostáva ústredným bodom invázie. Ukrajinské sily kontrolujú asi 60 % mesta a bojujú od domu k domu, aby odrazili ruské útoky. V stávke je veľa – dobytie Vovčanska by bolo pre Rusko najvýznamnejším ziskom od spustenia útoku. Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, je vzdialené 70 km.

„Vidíme ich kráčať po ceste, 5 km od Šebekina,“ povedal veliteľ delostreleckej jednotky brigády Vitalij s odkazom na mesto na ruskej strane hranice.

„Vidíme, ako kráčajú pešo na svoje pozície. Keď sa pohybujú, samozrejme sa ich snažíme zasiahnuť, aby sme spôsobili maximálne straty.“

Vitalij je presvedčený, že munícia bude prichádzať, pretože si každý uvedomuje, aké dôležité je držať svoju líniu. „Áno, dostaneme muníciu, pretože stojíme proti veľkej a vážnej nepriateľskej skupine,“ povedal.

„Ak teraz dokážeme, že sme schopní v takejto extrémnej situácii zastaviť nepriateľský rozsiahly útok na Charkov a Charkovskú oblasť, nepriateľ sa neodváži pomyslieť na útok na Kyjev, Černihiv, Sumy alebo Poltavu,“ dodal pre Reuters.