Pri slovenských hraniciach sa množia komáre, ktoré kedysi šírili maláriu. Hrozí viacero rizík

V okolí českého mesta Břeclav pri hraniciach so Slovenskom sú premnožené tzv. kalamitné komáre. Ako referuje web TV Nova, aj keď zatiaľ nehrozí šírenie nebezpečných chorôb, podľa odborníkov by sa situácia mohla čoskoro zmeniť. Nie je to však netradičný jav, keďže ešte v 50. rokoch minulého storočia tento hmyz prenášal na juhu Moravy maláriu.