Zabil iránskeho prezidenta agent Mossadu? Súvisí jeho smrť s atentátom na Fica? Ruskí propagandisti perlia

Medzi prvými, ihned po havárii vrtuľníka iránskeho prezidenta, verziu, že išlo o nehodu v extrémnych poveternostných podmienkach, začala spochybňovať šéfka štátnej televízie RT a mediálneho konglomerátu Sputnik Margarita Simonianová. Naznačila, že v skone Ebráhíma Raísího mal prsty Západ. Incident navyše dala do súvislosti s útokom strelca na slovenského premiéra Roberta Fica.

„Aj Raísího vrtuľník sa zrútil nešťastnou náhodou kvôli hmle, aj Fica postrelil pološialený dedko, a Olofa Palmeho, a Kennedyho. Sračky sa dejú. Ale najspoľahlivejšie sa to deje pri dôkladnej profesionálnej príprave, ktorú vykonávajú páni sračiek,“ napísal Simonianová na Telegrame.

Podobne sa vyjadril ruský politológ Sergej Markov. K sérii dramatických zvratov posledných dní priradil ešte zatknutie Srba, ktorý sa vyhrážal prezidentovi Vučičovi, varovanie pred vojenským prevratom v Turecku a hospitalizáciu saudskoarabského kráľa. „Len málokto na svete verí, že tento zoznam je náhodný. A každý si kladie otázku, kto bude ďalším terčom? Mnohí sa nazdávajú, že Orbán, hlava Maďarska,“ napísal na Telegrame.

Spojitosť medzi Raísího smrťou, atentátom na Fica i údajnou prípravou útoku na saudskoarabského korunného princa naznačil aj Leonid Sluckij, šéf zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu: „Čo to spôsobilo (pád lietadla – pozn. red.) – poveternostné podmienky alebo zločinný úmysel – to vyrieši vyšetrovanie. Séria májových udalostí vrátane atentátu na saudskoarabského korunného princa a slovenského premiéra však tvorí určitý reťazec ,tragických náhod'. A tu nemôžeme vylúčiť žiadnu z verzií,“ citoval Sluckého portál Agentstvo.

Dmitrij Agranovskij, moderátor televízneho kanálu Krasnaja linia ešte jasnejšie ukázal na domnelého vinníka.

„Vo vyšetrovaní smrti iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, podobne ako v prípade atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica, by mala dominovať verzia o účasti amerických tajných služieb. A je veľmi dôležité, aby sa tí, ktorí sa zapojili do boja s USA, zbavili amerického a všeobecne západného vybavenia v strategických záležitostiach. Vrtuľník, ktorý sa zrútil, bol americký a nie je ťažké v zlom počasí trochu vyladiť jeho navigačný systém,“ poznamenal na Telegrame Agranovskij. Zabudol však dodať, že stroj americkej výroby Bell 212 mal už bezmála 50 rokov, a pre sankcie Washington Teheránu už dávno nedodáva náhradné diely.

Pri šírení konšpiračných teórií zašiel najďalej elitný ruský propagandsta Vladimir Soloviov. Vo svojej talk show Soloviov live v štátnej televízii Rossija 1 prišiel s verziou, že o likvidáciu Raísího sa postaral pilot jeho vrtuľníka, ktorým bol istý Eli Kopter, agent izraelskej tajnej služby Mossad. V tvorivom zápale si Soloviov nevšimol, že zhltol aj s navijakom memečká, ktoré po skone iránskeho prezidenta zaplavili internet.

Soloviov pustil vo svojom programe fragment z vysielania frankofónneho izraelského televízneho kanála, kde moderátor Daniel Haïk spomenul „neoverenú správu“ zo zdrojov Hamasu. Ruskí diváci si tak v simultánnom preklade mohli vypočuť, že „skupina Hamas uvádza, že pilot vrtuľníka bol agentom Mossadu a dokonca je známe aj jeho meno Eli Kopter.“

Agenta Eliho Koptera si vymysleli používatelia sociálnej siete X, bývalého Twitteru. Jeho meno vytvorili jednoduchým rozdelením slova „helikoptéra“.

Na sociálnych sieťach sa objavili memečká v štýle agenta Jamesa Bonda: Kto to urobil? Volá sa Copter. Eli Copter. Na inom meme je identifikačná kartička Mossadu na meno Eli Kopter s poznámkou: Nový izrelský národný hrdina

Ďalší vtipkári na sociálnych sieťach píšu: Izraelské obranné sily smútia za svojim tajným agentom Elim Copterom. Tí čo vedia, vedia. MOSSAD. To nikdy nie je nehoda.

Eli je bežné hebrejské krstné meno. Odhalenie tohto žartu si ale žiadnu mimoriadnu bystrosť nevyžaduje. Napriek ľahko čitateľnému vtipu Soloviov vo všetkej vážnosti so zachmúrenou tvárou spochybnil vyhlásenie Izraela, že židovský štát nemá nič spoločné s haváriou iránskej helikoptéry.

„Keď Izrael povie: ‚Nie, nie, to sme neboli my‘… Keby si to bol ty, priznal by si sa?" poznamenal Soloviov. „To chcú, aby sme im verili?“ dodal s tým, že Izrael historicky považuje „politickú vraždu za absolútne prijateľnú formou boja o prežitie vlastnej krajiny“.

