Vlk je za dverami, neutrálne štáty by sa mali pridať k NATO a členovia zvýšiť výdavky na armádu, vyzval Londýn

Neutrálne štáty, ktoré nie sú členmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ale využívajú jeho „ochranný dáždnik", by sa podľa britského ministra obrany mali stať členmi aliancie. Ako informuje portál Politico, Grant Shapps v prejave v Londýne priamo nepoukazoval na európske krajiny, ktoré nie sú v NATO, a teda Írsko, Maltu, Rakúsko a Švajčiarsko, dal však najavo, že Spojené kráľovstvo sa bude usilovať o to, aby sa viac štátov pridalo k obrannému bloku.

Bojuje NATO v novej studenej vojne? Aliančné sily cvičia v blate i na snehu Video Severoatlantická aliancia vznikla 4. apríla 1949. Aj po 75 rokoch sa NATO pripravuje na odstrašenie všetkých nepriateľov. / Zdroj: NATO

„Budem sa zasadzovať za to, aby sa do NATO zapojili všetci, ktorí využívajú ochranný dáždnik aliancie,“ vyjadril sa Shapps. Niektoré európske krajiny podľa neho „efektívne ťažia z pokrytia NATO, užívajú si výhody slobody“ a napriek tomu sa nezapojili do kolektívnych odstrašujúcich opatrení. „Keď je však vlk za zadnými dverami európskej bezpečnosti, nemalo by byť miesto pre neutralitu,“ povedal odkazujúc na hrozbu v podobe Ruska.

Čítajte aj Lévy: Sme uprostred tretej svetovej vojny. Západ robí tú istú chybu, ako pred druhou

Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala v niektorých neutrálnych krajinách debatu o tom, či netreba premyslieť dlhodobú politiku a nepridať sa k NATO. Fínsko a Švédsko tak napokon spravili a stali sa členmi aliancie.

Shapps tiež vyzval existujúcich členov NATO, aby zvýšili výdavky na obranu na 2,5 percenta ich HDP. Súčasný cieľ aliancie je najmenej 2 percentá, čo spĺňajú zhruba dve tretiny členských štátov.