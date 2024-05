Medzi príšerami, ktoré by mohli zaútočiť počas olympiády, sa môžu nájsť aj fanatické deti

Prísne bezpečnostné opatrenia vo Francúzsku sprevádzali slávnosť, keď do krajiny dorazil olympijský oheň, ktorý zapálili v Grécku. Pochodeň sa dostala z Grécka cez Stredozemné more do prístavného mesta Marseille 6. mája. Foto: SITA/AP/Daniel Cole

Prísne bezpečnostné opatrenia vo Francúzsku sprevádzali slávnosť, keď do krajiny dorazil olympijský oheň, ktorý zapálili v Grécku. Pochodeň sa dostala z Grécka cez Stredozemné more do prístavného mesta Marseille 6. mája. Foto: SITA/AP/Daniel Cole

Má sa Francúzsko počas hier obávať teroristickej hrozby? Odpoveď znie áno, existuje viacero dôvodov. Teroristi sa snažia krvavo zviditeľniť a brutálne uškodiť na veľkých a ostro sledovaných podujatiach. Vo Francúzsku žije nemálo radikalizovaných moslimov. Krajinu galského kohúta zabolelo niekoľko veľkých útokov, ktoré islamisti spáchali v minulých rokoch. Vo výpočte rizikových faktorov nemožno obísť napríklad posadnutosť zámerom pomstiť sa židovským športovcom v súvislosti s aktuálnym izraelsko-palestínskym konfliktom.

Darmanin sa rozhodol posvietiť si na každého, kto by mal akoukoľvek formou prísť do styku s účastníkmi hier alebo podieľať sa na ich organizovaní (čiže to platí napríklad aj o dobrovoľníkoch). „Celkovo musíme vykonať milión kontrol," povedal pred necelými mesiacom pre televíziu TF 1. V tom čase preverili 180-tisíc ľudí, pričom 800 z nich vyradili. Bolo medzi nimi 15 osôb, ktoré bezpečnostné zložky registrujú pod písmenom S. Ide o občanov, ktorí sa ocitli v hľadáčiku tajných služieb. Sú to však nielen tí, ktorých podozrievajú z náboženského fanatizmu, ale aj takí, ktorých považujú za radikálnych ekologických aktivistov. Darmanin o nich tvrdí, že keď sa prihlásili ako dobrovoľníci, neurobili to s dobrým úmyslom.

Minister vnútra informoval, že spravodajské služby sa venujú až 20-tisícom ľudí. Treba však upozorniť, že tisíce z nich sa nachádzajú v zahraničí (ide hlavne o islamistov s francúzskym štátnym občianstvom, ktorí odcestovali do niektorých oblastí bojov mimo Európu), takže podstatné je, aby neunikli pozornosti pri svojom prípadnom návrate do Francúzska.

Tajné služby považujú za zvlášť rizikových približne 800 ľudí nachádzajúcich sa priamo na francúzskom území. Nie sú to však už len v drvivej väčšine muži stredného veku, ako to bývalo v ostatných rokoch „Veľmi mladí ľudia môžu byť pripravení spáchať útok. Niekedy takí, čo majú iba 11, 12, 13 rokov, čo je novinka pre naše tajné služby," podčiarkol Darmanin pre Journal du Dimanche.

Šéf rezortu vnútra nehovorí do vetra: pred mesiacom polícia zatkla 16-ročného islamistického mladíka, ktorý na sociálnej sieti písal, že by chcel zomrieť ako mučeník. „Plánoval počas olympiády zaútočiť s puškou alebo opásaný výbušninami v parížskej štvrti La Défense," informoval server BFMTV s odvolaním na svoje zdroje v polícii.

Špecifickú skupinu tvoria islamisti, ktorých odsúdili a po odpykaní trestu sa už dostali von z väzenia. „Ročne sa ich dostane na slobodu približne 75," upozornil parížsky protiteroristcký prokurátor Olivier Christen pre noviny Tribune de Genève. Pokračoval, že hlavnú hrozbu vidí v džihádistoch. Z jeho slov sa dá vycítiť, že toto riziko výraznejšie vníma vo vzdialenom zahraničí: ide o príslušníkov teroristickej organizácie Islamský štát, ktorí by sa mohli pokúsiť prejsť cez francúzske hranice, aby udreli počas olympiády v Paríži.

Minister vnútra nedávno poslal všetkým policajným staniciam obežník, ako majú postupovať voči rizikovým osobám v období olympijských hier. Jeho obsah zverejnili v podstate všetky francúzske médiá. Apeloval na policajtov, aby napríklad využili každú príležitosť, ktorá má oporu v legislatíve, aby eliminovali pohyb ľudí podozrievaných z radikalizácie v blízkosti dejísk olympiády: majú ich zobrať do väzby aj v prípade najmenšieho porušenia zákona, alebo pravidelne si ich predvolávať pod rôznymi legálnymi zámienkami, aby sa dali efektívne monitorovať.

Darmanin ubezpečuje, že robí maximum pre bezproblémový priebeh olympiády. Počíta s tým, že o bezpečnosť sa postará až 35-tisíc policajtov. Podporovať ich bude 18-tisíc vojakov a 22-tisíc pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.