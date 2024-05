Z väzenia na front. Kyjev na rozdiel od Moskvy vrahov do armády nepustí

Budú z trestancov hrdinovia? Zo zločincov sa môžu stať obrancovia vlasti. Na Ukrajine po podpise prezidenta Volodymyra Zelenského nadobudol účinnosť zákon, ktorý umožňuje povolať do armády odsúdených. Súvisí to s tým, že vojsko potrebuje posily; prínosom by mohol byť každý muž, ktorý sa chopí zbrane.

V ukrajinských väzniciach si odpykáva trest viac ako 27-tisíc ľudí (medzi nimi je zhruba 1 500 žien a 50 neplnoletých). „Ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že o vstup do armády prejaví záujem do 4,5 tisíca odsúdených," napísal server Dzerkalo. Približne 3-tisíc osôb vo výkone trestu si už podalo žiadosť o podmienečné prepustenie na slobodu výmenou za nástup k ozbrojeným silám.

Základné podmienky, ktoré treba splniť, sú tri. Každá žiadosť podlieha súhlasu súdu, odsúdený musí byť zdravotne spôsobilý stať sa vojakom a nemohol dostať trest za závažný zločin. Konkrétne ide hlavne o vraždu, znásilnenie, vlastizradu a porovnateľne ťažké trestné skutky.

Nie na každého, kto by splnil tieto podmienky, sa však nová možnosť vzťahuje. Zákon totiž povoľuje rukovať len páchateľom trestných činov, ktorým zostávajú maximálne tri roky pobytu za mrežami. Má to logiku vo dvoch rovinách: do armády by sa mali dostať len tí, ktorí si odpykávajú kratší trest, a takí, čo už síce sedia vo väzení viac rokov, ale po tomto dlhšom čase dozorcovia vedia posúdiť, či sa náležite polepšili, respektíve či s veľkou pravdepodobnosťou nebudú robiť problémy, ak vymenia väzenskú rovnošatu za vojenskú uniformu.

Velitelia sú spokojní, že súdy získali právomoc rozhodovať o žiadosti odsúdených, ktorí by chceli vstúpiť do armády. Za najdôležitejšie označujú to, aby sa prihliadalo na správanie kriminálnika vo väzení a na skutkovú podstatu trestného činu, za ktorý ho poslali za mreže.

Ihor Lucenko, veliteľ zásahovej jednotky bezpilotných lietadiel, poznamenal, že podmienečne prepustení väzni by mohli vytvoriť niekoľko vojenských brigád. (Jedna brigáda sa zvyčajne skladá z troch až šiestich práporov a z podporných zložiek. Divíziu môžu tvoriť dve alebo tri brigády.) Upozornil však, že existujú riziká, ktoré by mohli viesť k diskreditácii ozbrojených síl. Medzi uchádzačmi o odchod na front sa totiž môžu nachádzať muži s nekalými úmyslami.

„Prídu na základný kurz kombinovanej prípravy, pokojne ho absolvujú, dostanú tam zbrane a potom s nimi niekde preplávajú, napríklad cez Tisu," povedal Lucenko pre agentúru UNIAN. Veliteľ sa zmienil o rieke, ktorá preteká pozdĺž ukrajinsko-rumunských hraníc. Niektorí Ukrajinci, ktorí odmietajú rukovať, sa snažia Tisu prekonať, aby sa vyhli mobilizácii. (Bojaschopní muži vo veku 18 – 60 rokov majú od začiatku ruskej invázie zákaz bez povolenia cestovať do zahraničia.)

Prvými, ktorí si podali žiadosť a justičný orgán im vyhovel, sú dvaja muži vo veku 43 a 24 rokov. Kladnú odpoveď im dal súd v Chmeľnyckej oblasti. „Jedného odsúdili na 4 roky a 9 mesiacov, druhého na 5 rokov a 5 mesiacov," informovala agentúra URA. Poznamenala, že obaja sa ocitnú pod úradným dohľadom, ktorý budú vykonávať velitelia ich útvarov. „Muži majú zákaz opustiť vojenský oddiel bez súhlasu veliteľa," podotkla URA.

Rovnaké podmienky sa budú vzťahovať na všetkých podmienečne prepustených väzňov, ktorí vstúpia do armády. Odslúžiť si majú dvanásť mesiacov v radoch ozbrojených síl. V prípade, že by počas výkonu vojenskej služby spáchali zločin, vrátia sa za mreže, pričom im k novému trestu započítajú aj celý čas, ktorý im chýbal do odpykania predchádzajúceho.

V prípade obidvoch mužov ide o ich zaradenie do Národnej gardy, ktorá má policajné i vojenské právomoci (podlieha ministerstvu vnútra). Ďalší väznení záujemcovia o službu v ozbrojených silách by sa mali dostať aj priamo do armády.

V Kyjeve si dávajú pozor na to, aby sa vyhli hanbe, ktorú zažil agresor. V ruskej armáde môžu bojovať trestanci už dlhší čas, no ocitli sa medzi nimi aj vrahovia. Keď si „odkrútili" svoju vojenčinu, niektorí z nich po návrate domov znovu začali páchať trestnú činnosť. Bohužiaľ, vyskytli sa aj najhoršie prípady: tí, čo si odpykávali trest za vraždu, opäť niekoho zabili…

Ukrajinskí predstavitelia prízvukujú, že u nich na rozdiel od Ruska toto nehrozí. Poukazujú zároveň na odlišný prístup k trestancom. „Ruských väzňov nepripravovali na vojenčinu," podčiarkol ukrajinský minister spravodlivosti Denys Maljuska pre stanicu BBC. Tvrdí, že agresor vlastne urobil zo svojich väzňov mäso, ktoré podhodil na front s vedomím, že drvivá väčšina neskúsených mužov v prvej línii padne v boji.