AfD stráca spojencov v Európe. Pobúrili ich výroky o SS, stranu vylúčili z frakcie v europarlamente

Aj krajná pravica má červené čiary. Presvedčila sa o tom pravicovoextrémistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorú dnes vylúčili z frakcie Identita a demokracia (ID) v Európskom parlamente (EP). Predtým s ňou ukončilo spoluprácu i francúzske Národné zhromaždenie (RN). Aj keď si oba subjekty boli blízke a ich poslanci v EP patrili do rovnakej frakcie Identita a demokracia (ID), pred pár dňami nastal rozkol. Dôvod? Zmierlivé vyjadrenia člena AfD o príslušníkoch SS.

Eurovoľby sú aj šanca na ochranu demokracie a slobody Video Príbeh generácií, ktoré zažili vojnu a neslobodu, pripomína, aké doležité je voliť. Európska únia si bude vyberať poslancov do Európskeho parlamentu už 6. až 9. júna, na Slovensku sa volí 8. júna. / Zdroj: TV Pravda/EP

Návrh na vylúčenie všetkých poslancov EP vo frakcii ID podal jej šéf Marco Zanni. Za okamžitú odluku okrem iného hlasovala talianska Liga, z ktorej je aj Zanni, česká Sloboda a priama demokracia (SPD), francúzske RN, ale aj belgický Flámsky záujem.

Vylúčenie AfD z frakcie je viac-menej iba symbolický krok, lebo už o dva týždne budú voľby do Európskeho parlamentu. Ani potom však AfD zrejme nebude patriť do žiadneho poslaneckého klubu.

Celú revoltu proti kolegom z Nemecka začalo Národné zhromaždenie. „V nasledujúcom volebnom období už spolu nebudeme sedieť vo frakcii,“ povedal pre francúzsky denník Libération Alexandre Loubet, šéf volebnej kampane predsedu a lídra volebnej kandidátky RN Jordana Bardellu.

Foto: SITA/AP, Sebastian Kahnert Maximilian Krah, Nemecko, AfD, eurovoľby Vedúci kandidát AfD do volieb do Európskeho parlamentu Maximilian Krah spôsobil, že stranu vylúčili z frakcie v EP.

Vedeniu tejto nacionalistickej strany, v ktorej pôsobí známa politička Marine Le Penová, prekážajú výroky nemeckého europoslanca a volebného lídra AfD v eurovoľbách Maximiliana Kraha. Ten v nedávnom rozhovore pre talianske noviny La Repubblica zľahčoval zločiny nacistických jednotiek Waffen-SS z čias druhej svetovej vojny.

„Nikdy by som nepovedal, že každý, kto nosil uniformu SS, bol automaticky kriminálnik,“ vyhlásil. Podľa neho treba vinu každého z nich posudzovať individuálne. „Medzi tými 900-tisíc esesákmi bolo aj veľa roľníkov. Bolo tam určite vysoké percento zločincov, ale takí neboli všetci,“ pripomenul Krah.

Príslušníci SS (skratka z nemeckého slova Schutzstaffel – ochranný oddiel) boli pritom elitnými jednotkami nacistického režimu, ktoré podliehali Heinrichovi Himmlerovi.

Slúžili ako strážne jednotky v koncentračných táboroch, kde sa podieľali na genocíde, a ich ozbrojené zložky Waffen-SS mali na svedomí množstvo vojnových zločinov. Na Norimberskom procese preto SS označili za zločineckú organizáciu.

Ospravedlňovanie toho, čo esesáci robili, je pre Národné zhromaždenie hranicou, ktorú nemožno prekročiť. Bývalá šéfka RN Le Penová v strane totiž nastavila kurz, aký vedeniu AfD ani nezišiel na um – zmiernenie príliš radikálnych postojov. Vzorom je talianska premiérka Georgia Meloniová, ktorá politickú kariéru síce začala v neofašistickej strane, ale neskôr svoje názory zmenila.

Foto: Profimedia Marine Le Pen Francúzska politička Marine Le Penová

Predstavitelia RN si teraz uvedomili, že by im Krahova neonacistická rétorika mohla uškodiť. „AfD ide od provokácie k provokácii,“ citoval Le Penovú nemecký magazín Stern. „Je už načase odtrhnúť sa od tohto hnutia, ktoré je jednoznačne pod vplyvom radikálnych skupín,“ zdôvodnila 55-ročná politička.

AfD ju pobúrila už po tom, čo vysvitlo, že sa jej členovia vlani zúčastnili na tajnom stretnutí v Postupime, kde navrhli tzv. remigráciu, teda násilné vysťahovanie cudzincov z Nemecka.

Loubet pre noviny Libération priznal, že sa o tom so spolupredsedníčkou AfD Alice Weidelovou bavili už vo februári pri jej návšteve Paríža, ale nepochodili. „Teraz z toho vyvodzujeme dôsledky,“ poznamenal. Podľa odborníkov však Le Penová takto nekoná z presvedčenia, ako skôr preto, lebo je vypočítavá.

„To, čo robí RN, je oportunistické. Dištancovaním sa od AfD môže strana zabodovať,“ zhodnotil pre nemeckú televíziu Das Erste francúzsky politológ Olivier Rouquan.

Národné zhromaždenie sa vraj takto snaží osloviť ďalších konzervatívnych voličov – dôchodcov, no aj vzdelaných ľudí. „Chce zviesť tých, ktorí by nikdy nedali hlas niekomu, kto bagatelizuje najtemnejšiu kapitolu európskych dejín,“ dodal Rouquan.

Podobný názor na AfD majú aj iní európski ultrapravičiari. Podľa odhalení investigatívneho portálu Correctiv sa už od nemeckej strany dištancovala i Meloniová, ktorá vo vzťahu k AfD hovorí o „neprekonateľných rozdieloch“. Kritizovala najmä jej ústretový postoj k Rusku.

AfD tak hrozí, že aj v novozvolenom europarlamente zostane opustená. Je veľmi pravdepodobné, že ju do frakcie Identita a demokracia, ktorá má dnes 75 poslancov, neprijmú, pretože na to stačí dohoda medzi členskými stranami.

Predpokladá sa, že po júnových voľbách do EP bude mať najviac zástupcov v tejto frakcii práve RN, a keďže s politikou AfD nesúhlasia ani ďalšie subjekty, nemeckí poslanci zostanú bokom.

V europarlamente v súčasnosti pôsobí sedem frakcií, no ak poslanci AfD prídu o svoj klub, zvyšné frakcie ich neprijmú. To by znamenalo, že zostanú nezaradení – tak, ako sú dnes zástupcovia maďarskej vládnej strany Fidesz. Takí europoslanci majú potom oveľa menej priestoru a prostriedkov, aby mohli ovplyvniť politiku Európskej únie.

Krah AfD narobil problémy už v minulosti. Vlani vyvolalo rozruch jeho video, kde vyhlásil: „Naši predkovia neboli zločinci.“ O ďalší škandál sa postaral jeho asistent, ktorého zatkli pre podozrenie zo špionáže pre Čínu, ale Krahovi vyčítajú i jeho náklonnosť ku Kremľu.

Po vyhlásení RN o konci spolupráce sa vedenie AfD pokúšalo situáciu riešiť. Kraha odvolali z predsedníctva strany a zakázali mu verejne vystupovať, stále však zostáva volebným lídrom do eurovolieb, lebo odtiaľ ho bolo možné stiahnuť len do 29. marca.

Dnes prekvapujúco zareagovali aj jeho stranícki kolegovia v europarlamente. Obvinili ho, že poškodil povesť a súdržnosť frakcie ID a jej vedenie preto požiadali, aby ho vylúčilo. Ak týmto návrhom chceli zachrániť členstvo AfD vo frakcii, bolo už neskoro.