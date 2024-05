Izraelská armáda postupuje hlbšie do Rafahu, podľa Galanta operácia ďalej zosilnie

Palestínske úrady ovládané hnutím Hamas medzitým uviedli, že za posledný deň prišlo pri izraelskom bombardovaní a pozemných operáciách v celom Pásme Gazy o život 91 Palestínčanov, zatiaľ čo bilancia zranených od začiatku vojny vlani v októbri prekročila 80 000.

Vojaci teraz podľa oznámenia armády postupujú vo štvrtiach Brazília a Šabúra v Rafáhu a riadia sa „informáciami o teroristických cieľoch v oblasti“. Izrael tvrdí, že sa v Rafahu nachádzajú posledné prápory Hamasu a že nemá inú možnosť, ako do mesta vstúpiť, a to napriek obavám medzinárodného spoločenstva z nárastu počtu civilných obetí.

Súbežné izraelské útoky na juh aj sever pásma tento týždeň prinútili utiecť z domovov státisíce Palestínčanov. Odrezaná bola tiež hlavná cesta, cez ktorú sa dováža humanitárna pomoc, čo zvyšuje hrozbu hladomoru, píše agentúra Reuters. Armáda uviedla, že v oblasti Rafahu v uplynulom dni objavila odpalisko rakiet, okrem iného na cintoríne na východnom okraji mesta, a niekoľko tunelových šácht.

Minister Galant po dnešnej námornej obhliadke pobrežia Pásma Gazy vyhlásil, že Izrael vysiela do Rafahu ďalšie sily a vytvorí podmienky pre návrat rukojemníkov. „Zosilňujeme tlak proti Rafahu. Táto operácia bude pokračovať a bude sa stupňovať, bude viac síl na zemi, viac síl zo vzduchu a dosiahneme naše ciele – zasadiť Hamasu veľmi tvrdý úder, zbaviť ho vojenských schopností a vytvoriť podmienky pre návrat rukojemníkov do ich domovov, "povedal Hamas. povedal Galant podľa serveru The Times of Israel na palube vojenského hliadkového člna. Ministerstvo obrany uviedlo, že minister bol informovaný o "operačnom a humanitárnom úsilí v námornej oblasti“.

Od začiatku mája, keď Izrael začal operácie v oblasti Rafahu, utieklo z mesta podľa pondelkového odhadu Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) viac ako 800 000 ľudí. Izrael tvrdí, že z Rafahu sa evakuoval už viac ako milión civilistov. Pred začiatkom pozemných akcií na začiatku mája v tomto meste na hraniciach s Egyptom pobývalo asi 1,4 milióna Palestínčanov, z ktorých vyše milióna sem ušiel pred bojmi z iných častí Pásma Gazy.

Izraelské sily zároveň v posledných dňoch zintenzívnili pozemnú ofenzívu v Džabáliji, kde armáda zrovnala so zemou niekoľko obytných štvrtí, a zasiahli neďaleké mesto Bajt Hanún. Na oboch miestach pritom armáda vykonávala rozsiahle operácie už v prvých mesiacoch vojny. Izrael tvrdí, že sa tam musel vrátiť, aby zabránil Hamasu v preskupení síl. Armáda vo vyhlásení uviedla, že začala vykonávať presné nálety v Bajt Hanúne „s cieľom zlikvidovať teroristov, lokalizovať a zasiahnuť teroristickú infraštruktúru pod zemou aj nad zemou“.

Neskôr počas dňa armáda oznámila, že jej sily v tuneli v oblasti Džabálija zabili veliteľa práporu Hamasu Bajt Hanún, Husiena Fiada. „Počas vojny mal na svedomí odpálenie značného množstva protitankových striel smerom na územie Izraela a tiež rozsiahlu mínometnú paľbu na izraelské obce v susedstve severného pásma Gazy,“ uviedla armáda. Palestínske ministerstvo vnútra ovládané Hamasom oznámilo, že v meste Gaza bol pri izraelskom nálete zabitý zástupca veliteľa národných bezpečnostných síl Hamasu.

V stredu boli v bojoch zabití traja izraelskí vojaci, čím sa počet padlých na izraelskej strane od začiatku pozemnej ofenzívy v Pásme Gazy zvýšil na 286.

Izrael začal bombardovanie a koncom októbra tiež pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy po teroristickom útoku vedenom Hamasom na juhoizraelské obce 7. októbra, pri ktorom bojovníci zabili na 1200 ľudí a zajali viac ako 250 rukojemníkov. Pri doteraz jedinom pokoji zbraní na konci novembra bola prepustená viac ako stovka rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. V Pásme Gazy je podľa údajov denníka Haarec stále zadržiavaných 128 rukojemníkov, z ktorých 39 je podľa dostupných informácií po smrti.

Podľa ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom prišlo pri izraelskej ofenzíve od 7. októbra o život najmenej 35 800 Palestín­čanov a 80 011 ich bolo zranených. Ďalšie tisíce tiel zrejme zostávajú v sutinách zborených budov. Tieto údaje nemožno nezávisle overiť, Svetová zdravotnícka organizácia ich však označila za hodnoverné. Nerozlišujú medzi zabitými civilistami a bojovníkmi, ktorých izraelská armáda podľa posledného vyjadrenia premiéra Benjamina Netanjahua zabila okolo 14 000. Väčšinu palestínskych obetí však tvoria ženy, deti a mladiství. Vojna tiež v Pásme Gazy spôsobila humanitárnu krízu a stovky ľudí sa podľa úradov OSN ocitli na pokraji hladomoru.