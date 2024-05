VIDEO: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson, tvrdí Kuleba

Ukrajinský šéf diplomacie o ruskej propagande Video Zdroj: Twitter D. Kulebu

Šéf diplomacie reagoval najmä na to, že Ukrajine sa podsúva, akoby bola ona vinná, že rokovania v tureckom Istanbule stroskotali, lebo Západ ju tlačil do vojny s Ruskom. Aktívne sa vraj na tom podieľal vtedajší premiér Boris Johnson.

Absurdné tvrdenia

"Niekedy počujem, že sa hovorí, že Ukrajina a Rusko boli blízko k mierovej dohode na jar 2022, ale Ukrajina ju odmietla. A to má byť dôvod, prečo sa totálna vojna ťahá už tretí rok. Nuž, je to jedno z obľúbených klamstiev, ktoré propaguje Rusko a jeho sympatizanti. Bližší pohľad na fakty ukazuje, že celý príbeh neobstojí,“ vyhlásil Kuleba vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Twitter (X).

Podľa Kulebu si treba položiť otázku, prečo Rusko propaguje tento príbeh. „Odpoveďou je, že zameraním pozornosti verejnosti na rozhovory v Istanbule sa Rusi snažia preniesť vinu za vojnu uprostred Európy zo seba, z agresora, na napadnutý štát Ukrajinu. Chcú, aby ľudia zabudli, že to bolo Rusko, ktoré vo februári 2022 začalo totálnu vojnu, a namiesto toho sa zamerali na rozhovory koncom marca 2022. Presunutím pozornosti sa snažia všetkým povedať: vidíte, Rusko v skutočnosti chcelo mier. Bola to Ukrajina, ktorá ho odmietla. Absurdné. Ak by Rusko chcelo mier, nikdy nemalo zaútočiť na Ukrajinu,“ zdôraznil Kuleba.

Minister zahraničia pripomenul, že je pravda, že ukrajinská a ruská delegácia sa stretávali od prvých dní invázie a skutočne rokovali o spôsoboch, ako ju ukončiť. "Ale pozície boli také vzdialené a ruské požiadavky také bizarné, že reálne riešenie nebolo ani zďaleka na dohľad. Návrhy dokumentov, ktoré unikli do tlače, len odrážajú túto diskusiu, ale nemožno ich považovať za skutočnú dohodu. Každý diplomat vie, že nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko. A je veľmi jasné, že v marci alebo v apríli 2022 nebolo dohodnuté nič,“ vysvetlil Kuleba.

Šéf diplomacie potvrdil, že sa skutočne rokovalo o myšlienke, aby ruský a ukrajinský prezident viedli rozhovory, ale Moskva ju odmietla.

Veľa sa debatuje aj o špekuláciách, že na jar to bol vtedajší britský premiér Boris Johnson, ktorý nabádal Ukrajincov, aby bojovali a neuzatvárali žiadnu dohodu s Ruskom.

"Prezident Vladimir Putin tvrdil, že západné mocnosti zasiahli a torpédovali dohodu, pretože mali väčší záujem na oslabení Ruska, ako na ukončení vojny. Tvrdil, že Johnson doručil Ukrajincom v mene anglosaského sveta správu, že musia bojovať proti Rusku, kým sa nedosiahne víťazstvo a Rusko neutrpí strategickú porážku. Ohlas Západu na tieto rokovania, aj keď má ďaleko od Putinovej karikatúry, bol určite vlažný. Washington a jeho spojenci boli mimoriadne skeptickí, pokiaľ ide o vyhliadky diplomatickej trasy z Istanbulu. Napokon komuniké obišlo otázku územia a hraníc a strany zostali ďaleko od seba v iných zásadných otázkach,“ napísali pre magazín Foreing Affairs v analýze rokovaní z pred viac ako dvoch rokov dvaja experti na Rusko Samuel Charap a Sergey Radchenko.

"V skutočnosti obe strany na dohode pracovali, niekoľkokrát si vymenili jej verzie a v určitom bode prezident Volodymyr Zelenskyj veril, že dohoda je možná. Ale to, čo nakoniec predložila ruská delegácia – neutralita Ukrajiny, rozsiahle odzbrojenie ukrajinských ozbrojených síl sily a možnosť Moskvy permanentne ovplyvňovať ukrajinskú vnútornú politiku – sa ukázalo pre Kyjev neprijateľné a správne to odmietol. Tlak USA a Spojeného kráľovstva na Zelenského je len hrozná konšpiračná teória. Naznačovať, že Johnson nejakým spôsobom torpédoval rozhovory, je drzá manipulácia, ktorá má zakryť realitu, že to bol v skutočnosti Putin, kto prerušil rozhovory, ktoré aj tak nikam neviedli. Samotnému Putinovi 15. apríla 2022 predložili (ešte nedokončený) návrh dohody. S odvolaním sa na ruské zdroje však agentúra Reuters tvrdí, že Putin dohodu odmietol a pokračoval vo vojenskej kampani. Ruská delegácia pochopila, že šťastie sa pomaly obracia v prospech Ukrajiny, ale Putin zrejme nemal rovnaký názor,“ napísal Twitteri Daniel Szeligowski, expert na Ukrajinu z Poľského inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

Nenaleťte lžiam, vraví Kuleba

Rovnako to vidí Kuleba. "Niektorí ľudia niekedy hovoria, že britský premiér Johnson prišiel do Kyjeva a naliehal na prezidenta Zelenského, aby neuzatváral mierovú dohodu s Ruskom. Je to veľmi smiešna historka. Po prvé, každý, kto sa niekedy stretol s prezidentom Zelenským, vie, že to nie je človek, na ktorého možno tlačiť, aby urobil akékoľvek rozhodnutie. Po druhé, pretože proces rozhovorov medzi delegáciami v skutočnosti pokračoval počas celého apríla a dokonca mája, teda dávno po Johnsonovej návšteve, tak sa to s týmto príbehom veľmi nezhoduje, však? Kto teda vlastne zničil vyhliadky na mier? Bol to Boris Johnson alebo Volodymyr Zelenskyj? Nie, táto osoba sa volá Putin,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí.

Šéf Kremľa je podľa Kulebu jednoznačne hlavnou prekážkou ukončenia vojny. "Putin už viac ako desať rokov ničí mier na Ukrajine. Najprv tým, že v roku 2014 obsadil Krym a časť Donbasu, potom tým, že bránil mierovým procesom z Minska a Normandie, potom tým, že v plnom rozsahu spustil agresiu, a napokon potom tým, že ju odmietol ukončiť. To je dôvod, prečo sa vojna vlečie. Len spoločne môžeme zastaviť Rusko a ukončiť jeho agresívne plány proti zvyšku Európy. Aby sa tak stalo, naďalej podporujte Ukrajinu a nenaleťte ruským lžiam,“ dodal Kuleba.