ONLINE: Ukrajinskí partizáni udreli na Krym: Zasiahli ruské komunikačné centrum a velenie

Raketový útok na ruské komunikačné centrum na okupovanom Kryme zasiahol veľkú vojenskú anténu, údajne aj veliteľské centrum a budovy, v ktorých sa v tej chvíli nachádzal „vysokopostavený vojenský personál“. Moskva tvrdí, že "horúce hlavy" v USA a Európe podnecujú eskaláciu vojny na Ukrajine. Medzi to počíta aj prípadné povolenie západných štátov útočiť ich zbraňami na ruskom území.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 821 dní

Kyjev: Straty ruskej armády atakujú už pol milióna vojakov

Ukrajinský útok na Krym si vyžiadal dvoch mŕtvych

Nočná mora ruskej flotily je ešte desivejšia: Ukrajinci vyzbrojili námorný dron raketometom

Na Krym udreli ukrajinskí partizáni. Zasiahli ruské komunikačné centrum a velenie

Západ sa pripravuje na vojnu proti Rusom. Načo? Moskva nedokáže poraziť ani Ukrajinu, vyhlásil Orbán

Prvá skupina ukrajinských pilotov ukončila výcvik na F-16 v Arizone

Putin je pripravený rokovať a zastaviť vojnu na Ukrajine Macron vysvetlil, či sa chystá do vojny s Ruskom Video

14:39 Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok odsúdil konanie ruskej pohraničnej stráže, ktorá v noci na štvrtok odstránila bóje z rieky Narva slúžiace na vyznačenie hraníc medzi Ruskom a Estónskom.

„Tento hraničný incident je súčasťou širšieho modelu provokatívneho správania a hybridných akcií Ruska, a to aj na jeho námorných a pozemných hraniciach v oblasti Baltského mora. Takéto akcie sú neprijateľné,“ uviedol Borrell vo vyhlásení.

Odstránené bóje slúžili na to, aby lode plaviace sa po rieke Narva nevnikli do vôd druhej krajiny. Podľa estónskej pobrežnej stráže Moskva tento rok avizovala, že nesúhlasí s umiestnením približne polovice plánovaných bójí.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že konanie ruskej pohraničnej stráže považuje za „provokatívny pohraničný incident“. Zároveň vyzvalo Rusko, aby bóje okamžite vrátilo. Tallinn požiadal Moskvu o objasnenie situácie, povedala estónska premiérka Kaja Kallasová.

14:05 Maďarsko sa bude snažiť odstúpiť od akýchkoľvek operácií Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zameraných na podporu Ukrajiny. V piatok to uviedol maďarský premiér Viktor Orbán, pričom naznačil, že vojenská aliancia a Európska únia smerujú k priamemu konfliktu s Ruskom.

Orbán pre štátny rozhlas povedal, že Maďarsko je proti plánu, ktorý NATO zvažuje, poskytnúť Ukrajine v nadchádzajúcich rokoch predvídateľnejšiu vojenskú podporu na odrazenie rozsiahlej invázie Moskvy, keďže lepšie vyzbrojené ruské jednotky preberajú kontrolu nad bojiskom.

„Neschvaľujeme to, ani sa nechceme podieľať na finančnej či zbrojnej podpore (Ukrajiny), a to ani v rámci NATO,“ povedal Orbán s tým, že Maďarsko zaujalo pozíciu „nezúčastneného“ v akejkoľvek potenciálnej operácii NATO na pomoc Kyjevu.

„Musíme nanovo definovať našu pozíciu v rámci vojenskej aliancie a naši právnici a predstavitelia pracujú na tom, ako môže Maďarsko existovať ako člen NATO, pričom sa nezúčastňuje na akciách NATO mimo svojho územia,“ povedal Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho partnera ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii.

13:57 Pre Česko je dôležité, aby sa medzivládna konferencia s Ukrajinou a Moldavskom, ktorá formálne začne rokovania o vstupe do EÚ, uskutočnila do konca júna. Ako vyplýva z informácií zdrojov ČTK, konferencia by sa mohla uskutočniť buď v utorok 25. júna, alebo v stredu 26. júna v Luxemburgu. Belgické predsedníctvo však stále pracuje na jej organizácii.

Začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom odporučila Európska komisia už vlani v októbri. Následne to schválil decembrový summit EÚ. Ďalším krokom pred vstupom je prijatie takzvaného rokovacieho rámca, ktorý musí jednomyseľne schváliť znovu celá dvadsaťsedmička. A je na krajine, ktorá v tej chvíli predsedá Rade EÚ, teda teraz na Belgicku, aby potom zvolala medzivládnu konferenciu.

13:50 Rumunské Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) v piatok oznámilo, že začalo trestné stíhanie rumunského občana obvineného z vlastizrady a špionáže pre Rusko, ktorá trvala viac ako dva roky.

DIICOT v tlačovej správe uviedol, že podozrivý od roku 2022 robil zábery vojenských objektov Rumunska alebo NATO v okolí mesta Tulcea ležiaceho neďaleko hraníc s Ukrajinou. Podozrivý „zbieral informácie vojenského charakteru a fotografoval vojenskú techniku a pohyb personálu v pohraničnej oblasti s Ukrajinou“. Zhromaždené materiály potom poslal diplomatom z ruského veľvyslanectva v Bukurešti.

Riaditeľstvo dodalo, že súd v Bukurešti súhlasil so zatknutím podozrivého na 30 dní do ukončenia vyšetrovania.

12:54 Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine vyjednaným prímerím, ktoré uznáva súčasné línie bojiska, povedali pre agentúru Reuters štyri ruské zdroje.

12:25 Prvá skupina ukrajinských pilotov ukončila výcvik na lietadlách F-16 v USA. Výcvik absolvovali na 162. leteckej základni Národnej gardy v meste Tucson v americkom štáte Arizona. Uviedla to hovorkyňa americkej Národnej leteckej gardy Erin Hanniganová pre portál Politico.

Hanniganová neuviedla počet pilotov ani presný dátum ukončenia výcviku „z opatrnosti o ich bezpečnosť“. Podľa nemenovaného zdroja oboznámeného s výcvikom piloti teraz smerujú do Európy na dodatočný výcvik. Ukrajina má dostať viac ako 60 stíhačiek F-16 z Nórska, Dánska, Holandska a Belgicka.

Ukrajinci presadnú do stíhačiek F-16. Čo musia zvládnuť na boj s Rusmi? Video Otočka, vývrtka, únik. Ukrajinskí piloti absolvujú výcvik na stíhačkách F-16, keď to podporili USA. Washington má dať zelenú aj dodávkam lietadiel F-16 Kyjevu, ale nebude to hneď.

12:12 Ruské ministerstvo obrany podľa ruských blogerov odvolalo veliteľa 20. armády generálporučíka Suchraba Achmedova, upozornili analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Správu o Achmedovi ruským médiám potvrdil Vladimir Rogov z ruských okupačných úradov na Ukrajine a tiež portál RBK, ktorý sa odvoláva na nemenovaný zdroj. Achmedov mal podľa ruských blogerov povesť „mäsiara“, ktorý nehľadí na vlastné straty, čo sa prejavilo napríklad v bojoch o Vuhledar. Rogov dal jeho odvolanie do súvislosti so sľubom nového ministra obrany, že bude šetriť životy ruských vojakov.

Podľa ISW je 20. armáda teraz zapojená do útočných operácií v smere na mesto Lyman, ktoré sa nachádza na severe východoukrajinskej Doneckej oblasti. Predtým neuspela pri ruskej ofenzíve v Charkovskej a Luhanskej oblasti.

Blogeri vítajú aj zatýkanie vojenských predstaviteľov a úradníkov ruského ministerstva obrany obvinených z korupcie. Kremeľ podľa ISW túto kritiku zrejme dovoľuje, pretože je zameraná na jednotlivcov a tiež podporuje povesť nového ministra obrany Andreja Belousova ako muža odhodlaného vyriešiť problémy ministerstva spôsobom, ku ktorému sa jeho predchodca Sergej Šojgu neodhodlal. Kremeľ tiež umožňuje blogerom zdôrazniť, že žiadny ruský predstaviteľ nie je uchránený pred možnosťou, že u prezidenta Vladimira Putina upadne vo nemilosť.

Achmedov pochádza z Čečenska. Na generálporučíka ho vlani v decembri povýšil Putin, pripomenul server The Insider a ironicky dodal, že najväčším generálovým úspechom, známym verejnosti, sa stal slávnostný nástup jednej ruskej jednotky blízko mesta Kreminna, o ktoré sa bojovalo. Kým vojaci čakali na generála a jeho slávnostný prejav, zasiahla ich strela z ukrajinského raketometu americkej výroby HIMARS. Výsledkom bol veľký počet mŕtvych a ranených. Sťažnosti na generála prichádzali aj skôr, v novembri 2022 sa príslušníci 155. brigády námornej pechoty sťažovali na generálov Muradova a Achmedova, že ich kvôli povýšeniu a prémiám poslali do „nezmyselného útoku“ na dedinu Pavplyvka pri Vuhledare. Pri útoku prišli o život viac ako tri stovky Rusov, dodal server.

11:53 Rusko využíva Moldavsko na testovanie svojich nových technológií vplyvu a zasahovania do záležitostí iných štátov, ktoré má následne v úmysle aplikovať inde. Ako referuje web Ukrajinska pravda, v rozhovore pre rumunskú televíziu Digi24 to povedal moldavský minister zahraničných vecí Mihail Popșoi.

V odpovedi na otázku, prečo sa Moldavsko stalo ruským cieľom v hybridnej vojne, Popșoi povedal, že existuje niekoľko vysvetlení. „Jedným z vysvetlení môže byť jej geografická poloha blízko Ukrajiny, druhým sú ruské záujmy a ochota rôznych strán v Moldavsku zradiť národné záujmy a občanov v snahe presadiť zahraničnú agendu.“

Popșoi dodal, že Moldavsko je tiež náchylné na hybridné hrozby vzhľadom na jeho zraniteľnosť v boji proti dezinformáciám a v kybernetickom priestore. „Naše inštitúcie sú naďalej celkovo zraniteľné, a to aj z hľadiska korupcie. Naši občania sú dlhodobo terčom propagandy, žijú v nepriateľskom propagandistickom prostredí.“

Zdôraznil, že všetky tieto faktory robia Moldavsko zraniteľným. „Rusko využíva Moldavskú republiku ako živnú pôdu, ako Petriho misku na testovanie svojich nových technológií vplyvu a zasahovania. Potom, ak sa ukážu ako účinné, použije ich inde,“ poznamenal Popșoi, ktorý vyzval partnerov Moldavska, aby mu pomohli čeliť týmto hrozbám.

10:35 Estónske ministerstvo zahraničných vecí vyčlení viac ako 650-tisíc eur na humanitárnu pomoc Ukrajine. Ministerstvo podporí predovšetkým vzdelávací systém v oblastiach v blízkosti frontu a deti, ktoré postihla vojna. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Časť pomoci bude distribuovať estónska nezisková organizácia Eesti Pagulasabi, ktorá sa sústredí na zlepšenie životných podmienok v ohrozených regiónoch a na pomoc ukrajinským utečencom v Gruzínsku. Okrem toho nezisková organizácia Mondo použije časť prostriedkov na organizovanie letných táborov a poskytovanie podpory duševného zdravia pre deti v Záporožskej oblasti.

10:33 Budú z trestancov hrdinovia? Zo zločincov sa môžu stať obrancovia vlasti. Na Ukrajine po podpise prezidenta Volodymyra Zelenského nadobudol účinnosť zákon, ktorý umožňuje povolať do armády odsúdených. Súvisí to s tým, že vojsko potrebuje posily; prínosom by mohol byť každý muž, ktorý sa chopí zbrane.

10:25 Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyl Maljuk uviedol, že Ukrajinci vybavili námorné drony Sea Baby raketomety Grad. SBU podľa neho takto vybavené bezposádkové plavidlá použila prvýkrát vlani v decembri.

10:10 Tretí deň sa nedokážem spamätať. V nedeľu som bola štyri minúty od smrti. Stále mi je trochu nevoľno, keď si to uvedomím. Z Ukrajiny píše publicistka Anna Gin.

9:57 Hovoriť o ruskej hrozbe je skôr prípravou na vstup do vojny. To, čo sa deje teraz, je podobné ako pri burcovaní pred prvou a druhou svetovou vojnou, čo možno vidieť v médiách a vo vyjadreniach politikov, povedal v piatok ráno predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

Rusi by už Ukrajincov porazili, keby boli dosť silní. Pritom sila NATO sa nedá porovnávať s Ruskom, západná aliancia môže byť podľa jeho vyjadrenia tisícnásobne silnejšia, povedal maďarský premiér.

9:45 „Značné škody na technike“ spôsobil raketový útok na ruské komunikačné centrum v meste Alušta na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na piatkovú správu partizánskeho hnutie Ukrajincov a Krymských Tatárov Ateš.

Útok zasiahol veľkú vojenskú anténu, uviedol spravodajský kanál Krymský vietor na komunikačnej platforme Telegram. Hnutie Ateš tiež informovalo, že úder pravdepodobne zničil veliteľské centrum. Krymský vietor konštatuje, že komunikačné centrum zasiahlo najmenej šesť rakiet ATACMS, ktoré Ukrajine dodali USA. Strely údajne zasiahli aj niekoľko budov, v ktorých sa v tej chvíli nachádzal „vysokopostavený vojenský personál“.

9:28 Japonsko a Južná Kórea oznámili balík sankcií zameraný voči jedincom, spoločnostiam a plavidlám, ktoré sú podozrivé z dodávok severokórejských zbraní Rusku pre použitie na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Južná Kórea obviňuje Severnú Kóreu (KĽDR) z toho, že posiela tisíce kontajnerov plných munície Rusku. Okrem toho odborníci tvrdia, že nedávna séria skúšobných odpalov Pchjongjangom sa mohla týkať zbraní, ktoré sa využijú na bojisku na Ukrajine.

Americké ministerstvo financií v auguste zaviedlo podobné ekonomické opatrenia ako teraz Tokio a Soul, pričom uviedlo, že Rusko na Ukrajine spotrebúva množstvo munície a stráca ťažkú techniku, čo ho núti obrátiť sa na svojich spojencov vrátane KĽDR.

Dohody „porušujú rezolúcie OSN, ktoré kategoricky zakazujú transfer zbraní a súvisiacich materiálov so Severnou Kóreou,“ citovala AFP vyjadrenie hovorcu vlády v Tokiu.

Japonské médiá informovali, že deväť z 11 firiem, ako aj zmienená fyzická osoba, sa nachádzajú v Rusku, zatiaľ čo ostatné dve spoločnosti majú sídlo na Cypre. Sú podozrivé z napomáhania prevozu zbraní zo Severnej Kórey.

Južná Kórea taktiež v piatok uvalila vlastné sankcie na dve ruské plavidlá a sedem Severokórejčanov, pričom ich obvinila z rôznych činností vrátane údajného obchodovania s vojenskými dodávkami medzi Moskvou a Pchjongjangom.

8:52 V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine stratila ruská armáda 498 940 vojakov. Na Facebooku to uviedol generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, ktorý dodal, že iba počas štvrtka prišli Rusi o 1 240 vojakov, 13 tankov, 27 bojových obrnených vozidiel či 42 delostreleckých systémov.

Rusko podľa ukrajinského generálneho štábu dosiaľ prišlo celkovo o 7 635 tankov, 14 775 bojových obrnených vozidiel, 17 569 vozidiel a palivových nádrží, 12 902 delostre­leckých systémov, 1 080 odpaľovacích raketových systémov, 813 systémov protivzdušnej obrany, 326 vrtuľníkov, 356 lietadiel, 10 401 dronov, 2 209 striel s plochou dráhou letu, 27 lodí, jednu ponorku a 2 101 kusov špeciálnej techniky.

8:38 Riaditeľ ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Bortnikov tvrdí, že medzi nedávnym teroristickým útokom v komplexe Crocus City Hall pri Moskve a ukrajinskou vojenskou rozviedkou je priama súvislosť.

8:15 Životy dvoch ľudí si v noci na piatok vyžiadal ukrajinský raketový útok na okupovaný Krymský polostrov blízko mesta Simferopol. Na platforme Telegram to napísal Ruskom dosadený krymský gubernátor Sergej Axionov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.

Simferopol je hlavným administratívnym centrom Krymského polostrova. Axionov ďalej uviedol, že terčom ukrajinského raketového útoku sa stala aj prázdna budova v blízkosti mesta Alušta na čiernomorskom pobreží polostrova.

Ukrajina to oficiálne nekomentovala. Ukrajinskí vojenskí blogeri a neoficiálne médiá informoval o niekoľkých zasiahnutých cieľoch na Krymskom polostrov.

Ruskí blogeri na Krymskom polostrove uviedli, že podľa nich neboli zachytené všetky prichádzajúce strely, píše Reuters s tým, že informácie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.

7:37 Litva naliehavo žiadala koordinovanú odpoveď pri ruskom legislatívnom projekte, ktorý by mohol viesť k zmene námorných hraníc v Baltskom mori. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

„Neustále spolupracujeme so svojimi susedmi a partnermi na úrovni EÚ a NATO, aby sme v danej situácii zaistili jednotnú odpoveď,“ vyhlásila vo štvrtok vo Vilniuse pre tlačovú agentúru BNS litovská premiérka Ingrida Šimonyté.

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok vo vládnej legislatívnej databáze zverejnilo návrh, ktorý znepokojil susedné štáty. Týkal sa námorných hraníc vo Fínskom zálive a v okolí ruskej Kaliningradskej oblasti susediacej s Litvou. Návrh neskôr bez udania dôvodu z databázy zmizol.

Na základe istých dohôd možno vykonať jednu či dve zmeny, zámery Kremľa však naďalej zostávajú nejasné, uvádza Šimonyté.

„Myslím si, že ruské úrady zámerne nechcú, aby sa to vysvetlilo. Chcú, aby to zostalo nejasné a vyvolávalo to neistotu a strach,“ vyhlásila litovská premiérka a dodala, že nie je dôvod na obavy.

Litva si v tejto súvislosti predvolala ruského vyslanca.

6:19 Moskva varovala Washington, aby Ukrajine nepovolil zaútočiť americkými zbraňami na ruské územie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

„Tento postoj je absolútne nezodpovedný, táto pozícia je absolútne nebezpečná svojimi následkami,“ povedal vo štvrtok v ruskej štátnej televízii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Reagoval tým na správu amerických novín New York Times, podľa ktorej minister zahraničných vecí USA Antony Blinken je za takéto útoky na ruskom území a chce presvedčiť prezidenta Joea Bidena, aby zrušil príslušné obmedzenia.

Peskov uviedol, že vo Washingtone, no aj vo viacerých európskych metropolách, niektoré „horúce hlavy“ neustále podnecujú eskaláciu. „Všetkým expertom je dnes očividné, že žiadne zbrane nie sú schopné nejako zvrátiť situáciu v zóne špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal hovorca Kremľa, pričom použil výraz, ktorým Rusko označuje svoju vojnu proti Ukrajine.

Americké ministerstvo zahraničných vecí správu New York Times nepotvrdilo ani nepoprelo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby USA a ďalší západní spojenci povolili Kyjevu používať zbrane, ktoré mu dodali, na údery voči Rusku. Na tento účel zatiaľ Ukrajina využíva prevažne zbrane vlastnej výroby.

6:15 Spojené štáty sa chystajú poslať Ukrajine balík vojenskej pomoci v hodnote 275 miliónov dolárov (254 miliónov eur). Zahŕňať má delostrelecké granáty kalibru 155 mm, presnú leteckú muníciu a pozemné vozidlá. Agentúre Reuters to vo štvrtok večer povedali traja nemenovaní predstavitelia americkej administratívy.

Nový balík vojenskej pomoci by USA mohli oficiálne ohlásiť už v priebehu piatka. Pochádzať má z arzenálu americkej armády. Obsahovať má prevažne muníciu, jeho súčasťou však majú byť aj vozidlá určené na odstraňovanie poškodených tankov a inej už nefunkčnej ťažkej vojenskej techniky z bojiska.

Na zaslanie takejto dodávky stačí už len ohlásenie zo strany prezidenta USA Joea Bidena. Išlo by totiž o súčasť balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 61 miliárd dolárov, ktorý po dlhých sporoch odobril v apríli americký Kongres.

Rusko spustilo 10. mája novú pozemnú ofenzívu v ukrajinskej Charkovskej oblasti, pričom Moskva odvtedy oznámila už viacero územných ziskov. Ukrajinské úrady tiež začali s evakuáciou tisícok obyvateľov z viacerých častí tejto oblasti.