Nič nenasvedčuje tomu, že by na vrtuľník s Raísím niekto zaútočil, uviedli iránski vyšetrovatelia

Nič zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by havária vrtuľníka, pri ktorej minulý týždeň zahynul iránsky prezident Ebráhím Raísí, bola výsledkom útoku. Uviedli to iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenských vyšetrovateľov. Podľa ich vyhlásenia vrtuľník vzbĺkol krátko po tom, ako narazil do horského úbočia. Príčina nehody je podľa armády stále predmetom vyšetrovania.