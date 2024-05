Medzinárodný súd v Haagu nariadil Izraelu zastaviť ofenzívu v Rafahu. Do Gazy chce vyslať vyšetrovateľov

Medzinárodný súdny dvor (MSD) v piatok nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Prikázal taktiež otvoriť hraničný priechod Rafah, aby ponechal otvorený hraničný priechod Rafah a zabezpečil tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Informovali o tom agentúry AFP, AP a Reuters.

Ide o prelomové rozhodnutie, ktoré pravdepodobne zvýši rastúci medzinárodný tlak na Izrael po viac ako siedmich mesiacoch jeho vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas, píše AFP.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video Zdroj: IDF

Hlavný súd OSN taktiež nariadil Izraelu, aby mu do jedného mesiaca predložil správu o tom, ako napreduje pri plnení opatrení nariadených súdom. Izrael by mal podľa MSD tiež umožniť prístup vyšetrovateľom do Pásma Gazy.

Súd vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržalo palestínske hnutie Hamas počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

MSD rozhodoval o tejto záležitosti v rámci žiadosti Juhoafrickej republiky (JAR), aby nariadil Izraelu zastavenie vojenskej operácie v Pásme Gazy vrátane invázie do mesta Rafah. JAR po vynesení verdiktu ocenila „prísnejšie“ príkazy MSD. Rozhodnutie privítala aj Palestínska samospráva, podľa ktorej predstavuje medzinárodný konsenzus o ukončení tejto vojny na Blízkom východe.

Vedieme spravodlivú vojnu, tvrdí Izrael

Izrael podľa spoločného vyhlásenia jeho ministerstva zahraničných vecí a Národnej bezpečnostnej rady nevykonával a nebude v Rafahu vykonávať vojenské operácie, ktoré by mohli viesť k zničeniu palestínskej populácie, celkovo, alebo čiastočne, píše server The Times of Israel (ToI). Tel Aviv tak reagoval na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora.

Čítajte viac Izrael zaútočil na tábor v Rafahu len niekoľko minút po rozhodnutí súdu v Haagu

„Po hrozivom teroristickom útoku (7. októbra) Izrael začal spravodlivú obrannú vojnu s cieľom zlikvidovať teroristickú organizáciu Hamas a oslobodiť svojich rukojemníkov. Robí tak v súlade s právom na obranu svojho územia a občanov a pri dodržiavaní medzinárodného práva a svojich morálnych hodnôt,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Netanjahu zvoláva ministrov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok uskutoční prostredníctvom telefónu konzultácie s vládnymi ministrami, oznámila jeho kancelária.

MSD Izraelu takisto prikázal, aby ponechal otvorený hraničný priechod Rafah a zabezpečil tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržalo palestínske hnutie Hamas počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

Čítajte aj Izraelská armáda postupuje hlbšie do Rafahu, podľa Galanta operácia ďalej zosilnie

Izraelský minister financií Bezalel Smotrič na sociálnej sieti X v spojitosti s rozhodnutím MSD uviedol, že dejiny budú súdiť tých, ktorí dnes stoja po boku „nacistov z Islamského štátu Hamasu“.

Líder izraelskej opozície Jair Lapid piatkové rozhodnutie súdu slovne odsúdil. Lapid, ktorý je kritikom premiéra Netanjahua, povedal, že MSD nebol schopný dospieť k spojeniu medzi svojou požiadavkou na ukončenie bojov a požiadavkou na návrat izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.

Reagoval aj Hamas

Hnutie Hamas v piatok privítalo rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Informuje o tom TASR s odvolaním na agentúru Reuters.

Hamasu, ktorý vládne v Pásme Gazy od roku 2007, však prekáža, že sa v rozhodnutí MSD nespomínajú ďalšie časti palestínskej enklávy, ktoré sú pod útokom. „Sme presvedčení, že to nestačí, pretože agresia v celom Pásme Gazy, najmä na severe, je rovnako brutálna a nebezpečná,“ povedal vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho hnutia Básim Naím.

Hamas vyzval Bezpečnostnú radu OSN na implementovanie rozhodnutia MSD.

Naím tiež uviedol, že hnutie víta aj žiadosť Medzinárodného súdneho dvora, aby umožnil vyšetrovacím výborom dostať sa do Páma Gazy a preskúmať obvinenia z genocídy Palestínčanov. „Hamas sa zaviazal spolupracovať s vyšetrovacími výbormi,“ dodal.