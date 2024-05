Orbán: Sme spojení so slovenskou tajnou službou, máme informácie o atentáte na Fica

Maďarské tajné služby sú v neustálom kontakte so slovenskými tajnými službami, ako aj so službami iných krajín, napríklad v rámci siete európskych krajín či členských krajín NATO. Maďarsko tak má informácie o tom, čo sa stalo pri atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica. Konštatoval to vo štvrtok v rozhovore pre denník Blikk maďarský premiér Viktor Orbán.