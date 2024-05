Rusko opäť provokuje. Estóncom ukradlo bóje na pohraničnej rieke

Sú Rusku jeho hranice pritesné? Len pár dní po tom, čo Moskva priznala, že by chcela rozšíriť teritoriálne vody v Baltskom mori, sa Kremeľ odhodlal k ďalšej provokácii. Na rieke Narva, ktorá tvorí hranicu s Estónskom, odstránili Rusi počas noci 24 z 50 svetelných bójí. Estónski pohraničníci si to všimli, ale nezasiahli, aby sa vyhli konfrontácii. Problém chcú riešiť diplomaticky.

Pohľad na most cez rieku Narvu, ktorá oddeľuje Estónsko od Ruska. Na snímke rovnomenné estónske mesto Narva - so 60-tisíc obyvateľmi je tretím najväčším mestom pobaltského štátu.

„Tento krok Ruska vykonaný pod rúškom tmy dobre zapadá do širšieho vzorca provokatívneho ruského správania, a to aj na hraniciach so susedmi, naposledy proti Litve a Fínsku,“ zhodnotilo na sociálnej sieti X estónske ministerstvo zahraničných vecí.

K incidentu na rieke došlo v noci na štvrtok 23. mája. Estónsko má s Ruskom hranice dlhé 338 kilometrov, z toho takmer 77 kilometrov tvorí Narva. Rieka oddeľuje nielen oba štáty, ale je aj vonkajšou hranicou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

Estónsko a Rusko už pred rokmi uzavreli dohodu o presnom umiestnení 250 bojí, ktoré mali označiť plavebnú dráhu, uľahčiť navigáciu a zabrániť neúmyselnému prekročeniu hraníc, napríklad zo strany rybárov.

Na hladine pritom nie sú natrvalo, každý rok ich tam dávajú iba na obdobie prepravnej sezóny. Od začiatku vojny na Ukrajine však Rusko spochybňuje polohu asi polovice svetelných bójí.

Keď tam Estónci pred niekoľkými dňami 50 z nich opäť nainštalovali, Rusi takmer polovicu z nich jednoducho ukradli. Tallinn proti tomu nezakročil, Moskvu však požiadal, aby zásah vysvetlila a bóje vrátila.

„Sme presvedčení, že sa nachádzali tam, kde mali,“ vyhlásil v estónskom rozhlase šéf pohraničnej stráže Egert Belitsev. Estónske úrady podľa neho nechcú vyhrocovať napätie, preto odstraňovaniu bójí nezabránili. „Na riešenie takých situácií používame diplomatické prostriedky,“ zdôvodnil.

„Tento prípad budeme posudzovať triezvo a vyvážene a v prípade potreby budeme komunikovať so spojencami,“ vyjadrila sa pre médiá estónska premiérka Kaja Kallasová. Ako dodala, vidia za tým širšiu snahu Ruska, ako rozsievať strach a neistotu v spoločnosti.

Ukradnutie bójí v piatok odsúdil aj podpredseda Európskej komisie a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, podľa ktorého je to neprijateľné. Považuje to za súčasť provokácií a hybridných akcií Ruska.

Len začiatkom uplynulého týždňa pritom ruské ministerstvo obrany informovalo o návrhu na revíziu ruskej námornej hranice v Baltskom mori – konkrétne vo Fínskom zálive a pri Kaliningradskej oblasti.

Keď to však vyvovalo obavy a pobúrenie členských štátov NATO, ruské úrady správu z oficiálneho portálu vymazali.