ONLINE: Putin prišiel už o pol milióna vojakov, tvrdí Kyjev. ISW: Rusi by využili prímerie ako prípravu na vojnu s NATO

**11:14 V dôsledku útokov ruskej armády počas uplynulých 24 hodín v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zomreli traja civilisti. Uviedla to v sobotu vojenská administratíva oblasti. Dodala, že od začiatku ruskej invázie v regióne o život prišlo 1 972 ľudí a ďalších 4 917 civilistov bolo zranených. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

9:30 Ruská armáda od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prišla o 500 000 mužov. Dnes ráno to uviedol ukrajinský generálny štáb. Údaj však nemožno nezávisle overiť a Moskva o svojich stratách neinformuje. Ukrajinský údaj navyše nerozlišuje medzi mŕtvymi, zranenými či nezvestnými vojakmi nepriateľskej strany.

Podľa odhadu ukrajinskej armády, o ktorom informujú ukrajinské médiá, sa za posledný deň ruské straty zvýšili o zhruba 1000 mužov na 500 080 vojakov. Podľa ukrajinského generálneho štábu ruská armáda zaznamenala aj rozsiahle škody na technike.

Moskva údaje o svojich stratách nezverejňuje a neexistuje ani žiadny tretí zdroj, ktorý by dokázal presne a nezávisle popísať straty ruskej armády. Vo februári stanica BBC uviedla, že na základe otvorených zdrojov zistila, že pri bojoch na Ukrajine zomrelo vyše 45-tisíc ruských vojakov. Americký denník The New York Times na začiatku roka informoval o odhade Pentagónu, podľa ktorého straty ruskej armády dosiahli 300-tisíc mužov. Z nich 60-tisíc podľa tejto informácie zomrelo. Spojené štáty podporujú vo vojne Ukrajinu.

O svojich stratách podrobne neinformuje ani Ukrajina. Vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že vo vojne padlo 31 000 ukrajinských vojakov. Počet zranených ale nechcel uviesť, aby neposkytol Rusku výhodu. V posledných mesiacoch sa však ukrajinská armáda nachádzala pod ruským tlakom a Ukrajina prijala opatrenia, ktoré sprísnili podmienky mobilizácie.

8:30 Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin nemá záujem o zmysluplné rokovania o mieri, aj keď západné médiá citujú viaceré ruské zdroje, ktoré ponúkli rôznorodé aj protichodné informácie o tom, že hlava Ruska má záujem vyrokovať prímerie na Ukrajine.

Kremeľ bežne predstiera záujem o zmysluplné rokovania ako súčasť dlhodobej informačnej operácie, ktorej cieľom je presvedčiť Západ, aby urobil ústupky v otázke ukrajinskej územnej celistvosti a suverenity, a nie je jasné, či bližšie nešpecifikované ruské zdroje v rozhovore so západnými médiami pokračujú v tomto úsilí alebo presne zrkadlia Putinove záujmy a názory, uviedol ISW.

Prímerie nebráni Rusku v obnovení útočného ťaženia na zničenie ukrajinskej štátnosti a Rusko by akékoľvek prímerie využilo na prípravu budúcich útočných operácií v rámci Ukrajiny, tvrdí ISW vo svojej analýze.

Rusko sa podľa ISW v súčasnosti pripravuje na možnosť konvenčnej vojny s NATO a Kremeľ bude pravdepodobne hocičo iné ako ukrajinskú kapituláciu považovať za existenčnú hrozbu pre schopnosť Ruska viesť takúto vojnu.

Ruskí vojenskí vodcovia plánujúci vojnu proti NATO budú musieť predpokladať, že Ukrajina môže vstúpiť do takejto vojny v mene NATO bez ohľadu na členstvo Ukrajiny v aliancii. Front s NATO pozdĺž celej západnej hranice Ruska s Európou predstavuje pre ruskú armádu vážne výzvy, ako to už skôr zhodnotil ISW, zatiaľ čo ukrajinská porážka by Rusku poskytla možnosť rozmiestniť svoje sily pozdĺž celého východného krídla Európy od Čierneho mora po Fínsko.

Ruské víťazstvo na Ukrajine by nielen odstránilo hrozbu Ukrajiny ako potenciálneho protivníka počas možnej konvenčnej vojny s NATO, ale poskytlo by Rusku aj ďalšie zdroje a ľudí na zapojenie sa do rozsiahlej konfrontácie s NATO. Bez ohľadu na to, ako by ruské víťazstvo rozdelilo Ukrajinu medzi ruskú anexiu a Kremľom kontrolovaný bábkový štát, ktorý by nasledoval po Putinovej želanej zmene režimu, Rusko by malo prístup k ďalším miliónom ľudí, spôsobilým na vojenskú službu, a k väčšine ukrajinských zdrojov a priemyselných kapacít.

Putin a Kremeľ preto pravdepodobne považujú víťazstvo na Ukrajine za nevyhnutnú podmienku na to, aby mohli viesť vojnu s NATO a akékoľvek prímerie alebo dohodnuté urovnanie bez úplnej ukrajinskej kapitulácie, by brali ako dočasnú pauzu v ich úsilí zničiť nezávislý ukrajinský štát, uviedol ISW.

Kremeľ bude naďalej predstierať záujem o rokovania v kritických momentoch vojny s cieľom ovplyvniť rozhodovanie Západu o podpore Ukrajiny a pokračovať v úsilí o získanie preventívnych ústupkov zo Západu. Putin 24. mája priamo odmietol legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako prezidenta, čo je posledný zo série snáh odmietnuť Zelenského právomoc zapojiť sa do rokovaní s Ruskom alebo ich odmietnuť a podkopať dôveru Ukrajincov v Zelenského, uvádza ISW. Zelenského prezidentský mandát sa skončil, ale nové prezidentské voľby počas stanného práva na Ukrajine sa nechystajú.