Pracovať 35 hodín alebo mať voľné piatky? Poľsko zvažuje skrátenie pracovného týždňa

„Uplynulo už viac ako 100 rokov od zavedenia osemhodinového pracovného času, skoro pred pol storočím sa zaviedli voľné soboty. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, a tak by sa mohol urobiť ďalší krok či aspoň začať dialóg na túto tému,“ povedala ministerka. „Mojím prianím a plánom je skrátiť pracovný týždeň. Ako? O tom sa vedie diskusia,“ dodala.

Poľská spoločnosť je podľa zástupkyne ľavice vo vláde premiéra Donalda Tuska jednou z najviac uťahaných v Európe. Skrátenie pracovného týždňa by podľa nej prospelo nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. „Vôbec neplatí, že čím viac hodín strávi zamestnanec v práci, tým má lepšie výsledky. Vyhorenie, stres a únava znižujú produktivitu. Oddýchnutý pracovník je kreatívnejší a viac motivovaný,“ argumentovala.

Ministerstvo podľa nej prihliada aj na riešenia zavedené v iných krajinách, ako sú Francúzsko a Nemecko. Výsledky analýz plánuje predstaviť do konca roka.

Ministerka pripustila, že z rozhovorov so zamestnancami a zamestnávateľmi vyplýva, že jednoduchšie by bolo zaviesť štvordňový pracovný týždeň pri zachovaní osemhodinového pracovného času. „Možno by sa voľné piatky mohli zavádzať ako kedysi voľné soboty – najskôr by boli voľné dva (piatky v mesiaci), potom všetky,“ dodala.