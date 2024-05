Stoltenberg vyzval spojencov, aby dodali Ukrajine viac zbraní. Čína nemôže podnecovať vojnu aj mať dobré vzťahy s Európou, hovorí

Spojenci by mali prehodnotiť obmedzenia, ktoré kladú Ukrajine pre používanie zbraní, ktoré tejto krajine darovali. V rozhovore, ktorý zverejnil v piatok týždenník The Economist, to povedal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Podľa neho má Ukrajina právo sa brániť, čo zahŕňa aj útoky na ciele na ruskom území. O tom, či povoliť používanie západných zbraní pri úderoch na ciele na ruskom území, sa vedie medzi štátmi NATO v poslednej dobe debata.