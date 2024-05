Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

„Maldivy sú zodpovedné len za 0,003 percenta celosvetových emisií, ale sú jednou z prvých krajín, ktoré znášajú existenčné dôsledky klimatickej krízy,“ napísal prezident Mohamed Muizzu v britskom denníku Guardian. Dodal, že bohatšie štáty majú morálnu zodpovednosť voči komunitám, ako je tá jeho.

Muizzuov článok bol zverejnený krátko pred konferenciou malých ostrovných rozvojových štátov (SIDS), ktorá sa koná raz za desaťročie – mnohé z nich sú známe ako luxusné turistické destinácie, ale ohrozuje ich stúpajúca hladina mora. Maldivy budú konferencii, ktorá sa začína v pondelok na Antigue a Barbude, spolupredsedať.

Muizzu objasnil, že vďaka prosperujúcemu turistickému odvetviu sú Maldivy zaradené medzi rozvíjajúce sa ekonomiky, a preto sú vylúčené z výhodnejšieho financovania vyčleneného pre krajiny s najnižším príjmom.

Informoval, že jeho krajina potrebuje asi 500 miliónov dolárov na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Tvrdí, že ekonomika súostrovia závislá na cestovnom ruchu nie je schopná získať takúto sumu vlastnými silami.

Prvý summit SIDS sa konal v roku 1994 – päť rokov po tom, čo vtedajší maldivský prezident Maumoon Abdul Gayoom varoval, že jeho atolu pozostávajúcemu z 1 192 malých koralových ostrovčekov hrozí zánik, ak hladina mora stúpne o meter.

Gayoom úspešne inicioval rekultiváciu pôdy na vybudovanie umelého ostrova vo výške dva metre nad morom a dvojnásobnej veľkosti v porovnaní s hlavným ostrovom Malé.