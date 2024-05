Vydražili skúter, na ktorom francúzsky prezident tajne jazdil za milenkou. Kto ho kúpil a čo s ním urobí?

Ojazdený skúter dosiahol na aukcii až päťcifernú hodnotu, lebo ho používal niekdajší šéf Elyzejského paláca. Konkrétne preto, že na ňom jazdil za herečkou, s ktorou bol neverný svojej družke. „Je to najslávnejší skúter vo Francúzsku," poznamenala zjavne s malou dávkou irónie agentúra AFP. François Hollande sa ňom v Paríži vozil za milenkou Juliou Gayetovou do jej bytu.

V druhej polovici roku 2013 sa začali šíriť chýry, že prezident údajne podvádza televíznu moderátorku Valériu Trierweilerovú, ktorá po jeho boku fakticky vystupovala v úlohe prvej dámy Francúzska. Kto by však tomu uveril? Veď na verejnosti pôsobili ako skvelý pár. V januári 2014 sa však bulvárny časopis Closer postaral o senzáciu: zverejnil fotografie Hollanda, ako sedel na skútri za ochrankárom, ktorý ho viezol do bytu Gayetovej. Na hlave mal síce prilbu, ale bolo evidentné, že je to on – prezident, ktorý neskoro večer nenápadne vyrazil z Elyzejského paláca za svojou milenkou.

Trierweilerová sa psychicky zrútila, dokonca niekoľko dní ležala v nemocnici. Pochopiteľne, že nevera viedla k jej rozchodu s Hollandom. Ten zostal žiť s herečkou. Po niekoľkých rokoch spoločného života sa rozhodli zosobášiť, svadbu mali pred dvomi rokmi. Hollande má 69 rokov, Gayetová je o 17 rokov mladšia (Trierweilerová má 59 rokov).

Skúter teraz ponúkla do dražby francúzska aukčná spoločnosť Rouillac. Vyvolávaciu cenu stanovila na 10-tisíc eur. „Na trhu ojazdených vozidiel by stál od 1300 do 4000 eur, ale toto je Rolls-Royce medzi skútrami," poznamenal pre AFP Aymeric Rouillac, dražiteľ z firmy, ktorá nesie jeho meno. Akcia trvala 10 minút. Skúter vydražil Denis Breheret, ktorý má v meste Jallais múzeum automobilov. Zaradí ho medzi exponáty. „Bude medzi 120 vystavenými kusmi, ktoré pochádzajú od roku 1922 až do súčasnosti," citovala ho AFP. Skúter typu Piaggio MP3 125 od talianskeho výrobcu kúpil na aukcii za 22500 eur.

Hollande nevlastnil tento legendárny skúter, patril do vlastníctva Elyzejského paláca. Prezidentská kancelária sa rozhodla predať ho v roku 2015, keď robila aukciu prebytočného majetku. Trojkolesový Piaggio MP3 125 sivej farby, na ktorom Hollande jazdil za Gayetovou, je typ bežného skútru, ktorý ľudia používajú v mestách. „Objem motora je 125 cm³," informovala spoločnosť Rouillac. Najazdených má 34-tisíc kilometrov.

Skúter vyrobili v Taliansku v roku 2009. Odvtedy zmenil niekoľko majiteľov. Naposledy ho vlastnil 70-ročný dôchodca Patrick Sionneau z obce Villeromain v strednej časti Francúzska., ktorý sa živil ako predajca poľnohospodárskych strojov. „Tento skúter patrí k francúzskej histórii. Prezident ho využíval na milostné účely, aby chodil za priateľkou, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou. Aký osud!" povedal Sionneau v júni minulého roku pre noviny Le Monde.