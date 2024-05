Štvrtina europarlamentu krajne pravicová? Le Penová vyzvala Meloniovú na vytvorenie superskupiny

Vodkyňa francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová navrhla talianskej premiérke Giorgie Meloniovej, aby s ňou spojila sily v novej aliancii v Európskom parlamente. Nacionalistické strany v celej Európskej únii sa pripravujú na voľby, ktoré sa uskutočnia budúci mesiac a z ktorých by mali vyjsť výrazne silnejšie, napísal denník The Guardian.

„Teraz je čas sa zjednotiť, bolo by to naozaj užitočné,“ povedala Le Penová denníku Corriere della Sera. „Myslím, že by sme takú príležitosť nemali premárniť,“ dodala.

Pozvanie prišlo po tom, čo francúzske Národné združenie (RN) vyhlásilo, že už nebude v parlamente zasadať s Alternatívou pre Nemecko (AfD), a úniová frakcia Identita a demokracia (ID) nemeckú stranu vylúčila kvôli škandálom týkajúcim sa volebného lídra strany Maximiliana Kraha. Toho dohnali kauzy týkajúce sa podozrenia z prijímania úplatkov za ruskú propagandu a tiež prípad jeho asistenta, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Čínu.

Ponuka Le Penovej – ak by ju Meloniová prijala – by znamenala zásadnú zmenu rozloženia nacionalistických a krajne pravicových síl v parlamente, pretože Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) v súčasnosti zasadá v inej frakcii, v Európskych konzervatívcoch a reformistoch (ECR).

Rekordných 165 poslancov

Hoci prieskumy predpovedajú, že po hlasovaní 6. až 9. júna by sa do 720-členného zhromaždenia mohlo dostať rekordných 165 poslancov z krajnej pravice, za súčasného stavu by boli rozptýlení medzi dve nesúrodé parlamentné frakcie.

Do frakcie ID, kde je aj francúzske Národné združenie (RN), patrí holandská Strana pre slobodu (PVV) Geerta Wildersa, rakúska Slobodná strana Rakúska (FPÖ) či česká Sloboda a priama demokracia (SPD), zatiaľ čo v ECR sú okrem českej ODS aj poľská strana Právo a spravodlivosť (PiS) či španielsky Vox.

Pravdepodobných 14 poslancov, ktorých by podľa prognóz mala získať strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, plus až 17 poslancov, ktorých by mala získať AfD, sú nezaradení, čiže bez parlamentnej frakcie, čo ich zbavuje veľkej časti vplyvu.

Kľúčová úloha Meloniovej

Le Penovou navrhovaná „superskupina“ krajnej pravice je vzhľadom na frakčné súperenie strán považovaná za veľmi nepravdepodobnú, podotkol britský denník. Ale to, či a ako sa strany preskupia, by mohlo mať vplyv na fungovanie europarlamentu a v konečnom dôsledku aj na fungovanie EÚ.

Podľa analytikov bude úloha Meloniovej v povolebnom procese kľúčová. Talianska premiérka sa v EÚ doteraz prejavovala prevažne konštruktívne a získala si podporu odchádzajúcej stredopravicovej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa však usiluje o svoje znovumenovanie. To Meloniovej zaistilo nečakaný vplyv na úrovni EÚ, ktorý by v prípade, že by sa spojila s Orbánom a Le Penovou, nevyhnutne stratila.

Meloniová v nedeľu uviedla, že nič nevylučuje. „Mojím hlavným cieľom je vytvoriť alternatívnu väčšinu k tej, ktorá vládla v posledných rokoch, stredopravú väčšinu… ktorá pošle ľavicu do opozície,“ povedala talianskej televízii.