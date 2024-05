Ukrajina sa pripravuje na dlhé mesiace s chýbajúcou energiou. Aké škody na jej elektrárňach napáchali ruské útoky?

Aj keby sa hneď teraz ruská agresia zázračne skončila, napadnutému štátu by trvalo viac ako dvadsať mesiacov, než by jeho energetická sústava fungovala ako pred inváziou. Útoky na ukrajinské elektrárne už spôsobili obrovské škody, preto návrat do bežného života potrvá dlho.

Maksym Nemčynov, viceprezident Energy Clubu, čo je najväčšie združene ukrajinských energetických podnikov, upozornil, že s výpadkami dodávok elektriny treba počítať najmenej dva roky. „Je to realita, musíme sa jej prispôsobiť. Niečo budeme stavať od nuly, iné obnovovať, ďalšie prestavovať, modernizovať, čo si vyžaduje prostriedky a čas," povedal podľa agentúry UNIAN.

Hrozí v Záporoží jadrová katastrofa? Vieme o rizikách, hovorí šéf atómovej misie Video

Nemčynov konkretizoval, že v dôsledku ruských útokov Ukrajina stratila zdroje v objeme 8 gigawatthodín. Na porovnanie: zhruba toľko elektriny ročne vyrobia dve slovenské atómové elektrárne v Mochovciach a v Jaslovských Bohuniciach. Nová výstavba a rekonštrukcia energetickej infraštruktúry sa podľa Nemčynova bude dať uskutočniť jedine tak, že sa zvýšia ceny elektriny. Malo by sa to stať čoskoro, lebo najdôležitejšie objekty chcú uviesť znovu do prevádzky do začiatku tejto zimy.

Peklo na nebi. Šáhidy útočia, ukrajinská PVO ich zostreľuje Video

O nevyhnutnosti zdražovania sa tiež zmienila Svitlana Hrynčuková, ktorá je námestníčka ministra energetiky. Naznačila pritom, že vláda zohľadní sociálnu situáciu obyvateľov. Poslanec Olexij Kučerenko sa domnieva, že zvýšenie cien bude musieť byť výrazné. „Vláda chystá nové ceny, môže sa to udiať 1. júna," citovala ho UNIAN. Odhaduje, že kilowatthodina bude po novom stáť domácnosti 4 hrivny (0,09 eura). V súčasnosti platia za ňu 2,64 hrivny (0,06 eura).

Rusi sa výrazne zamerali na útoky proti ukrajinským elektrárňam v posledných mesiacoch. „Poškodili takmer 80 percent tepelných elektrární a viac ako polovicu vodných elektrární," upozornil podľa agentúry RBK-Ukrajina minister energetiky Herman Haluščenko. Poznamenal, že agresor nasadzuje nielen rakety, ale aj výbušné drony, aby spôsobil čo najväčšie škody. Sú to takzvané samovražedné bezpilotné lietadlá najmä iránskej výroby.

Poničené tepelné elektrárne sú napríklad v okolí Charkova, čo je druhé najväčšie mesto na Ukrajine. Núdzovo ho preto zásobujú elektrinou zo západu štátu. Ruské údery proti energetickým objektom bývajú desivé. „Keď Rusko 22. marca vystrelilo proti Ukrajine 90 rakiet a vyslalo viac ako 60 dronov, bez svetla sa ocitli takmer dva milióny ľudí," pripomenul server Nastojaščeje vremja. Bol to doteraz vôbec najstrašnejší útok zacielený na ukrajinské elektrárne.

Ruské zverstvá vo Vovčansku: Mŕtvi civilisti na uliciach a zlikvidované mesto Video

Ukrajinci si už zvykli na výpadky v dodávkach elektriny a aj na ich vynútené regulované prerušenie. Oveľa nepríjemnejšie to však môže byť počas zimného obdobia, keď býva málo denného svetla. Za šťastie v nešťastí sa dá označiť to, že Ukrajina využíva aj slnečné zdroje energie. „Solárne elektrárne pokrývajú počas dňa približne tretinu spotreby elektriny," podotkol na Facebooku analytik Olexandr Paraščyj.

Ničenie elektrární zasahuje bolestivo nielen civilistov. Výpadky v dodávkach elektriny vedú totiž aj k spomaleniu vo výrobe zbraní.