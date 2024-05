Rusi do vojny nasadili nové iránske letecké bomby. Prezradil ich padnutý dron

Vojenský expert nemeckého denníka Bild Julian Röpcke dospel k tomuto záveru po analýze videozáznamov z miesta havárie iránskeho ťažkého dronu Mohadžer-6 (Mohajer-6), ktorý sa minulú nedeľu zrútil v Kurskej oblasti, v centrálnom federálnom okruhu Ruska.

Ako naznačuje Röpcke, dron, ktorého názov v preklade znamená vzpriamený, mal zaútočiť na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny, no z neznámeho dôvodu spadol skôr, ako dosiahol cieľ. Súdiac podľa videa, dron niesol letecké navádzané bomby Ghaím-5, ktoré predtým ruská armáda vo vojne proti Ukrajine nepoužila.

Podľa Röpckeho môže použitie takýchto leteckých bômb naznačovať novú úroveň vojenskej spolupráce medzi Teheránom a Moskvou. V samotnom Iráne bola letecká bomba Ghaím-5, uvedená do prevádzky v auguste 2019. Je televízne navádzaná a môže byť vybavená rôznymi typmi hlavíc.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video

Dron Mohadžer-6, ktorý použila ruská armáda ako nosič leteckej bomby, je zase považovaný za najúspešnejšie exportné bezpilotné lietadlo Iránu, poznamenala ruská služba BBC. Je určený na prieskumné aj bojové operácie. Dron má maximálnu vzletovú hmotnosť 600 kilogramov a jeho letový dosah je približne 2 000 kilometrov. Môže lietať vo výške až 5,5 kilometra. Od začiatku vojny na Ukrajine ruské jednotky už nasadzovali Mohadžer-6, ale bez leteckých bômb.

Peklo na nebi. Šáhidy útočia, ukrajinská PVO ich zostreľuje Video

Irán už doteraz dodal do Ruska stovky bezpilotných lietadiel vrátane kamikadze dronov Šáhid–136, ako aj delostreleckých a tankových granátov. Okrem toho Irán povolil spustenie výroby ním vyvinutých kamikadze dronov v Rusku.

Ukrajinci: Padajú iránske drony, želajte si niečo Video

Začiatkom tohto roka sa podľa západných rozviedok Teherán dohodol s Moskvou na dodávke balistických rakiet. To, či skutočnosť dorazili do Ruska však zatiaľ nebolo potvrdené, napísala minulý mesiac Ukrajinská pravda. V reakcii na to pohrozili lídri Európskej únie Iránu rozšírenými sankciami.