Ak Rusi prelomia ukrajinskú obranu, vyšleme tam našich vojakov, varuje Poľsko a Pobaltie

Predstavitelia krajín reagovali na nemeckú pacifistickú politiku a nechcú mať ruských okupantov až na svojich hraniciach. Na konferencii uviedli, že Západ pomáha Ukrajine polovične, čo situáciu na bojisku môže dramaticky zhoršiť, píše Der Spiegel.

Takáto situácia by znamenala zapojenie Severoatlantickej aliancie do vojny, čo je podľa nemecého denníka niečo, čoho sa bojí nemecký kancelár Olaf Scholz aj americký prezident Joe Biden. Scholz sa obáva natoľko, že Ukrajine dlhodobo odmieta poslať špičkové rakety Taurus, ktoré majú dolet až 500 kilometrov. Domnieva sa, že by ich Ukrajinci použili na zničenie Krymského mosta, prípadne iných cieľov na ruskom území.

USA síce posielajú obrancom balistické rakety s dlhým doletom ATACMS, ktoré vytvárajú okupantom fatálne škody, no Ukrajina ich nesmie použiť na Ruskom území. Toto rozhodnutie značne oslabilo schopnosť Ukrajiny brániť sa proti ofenzíve na severe Charkovskej oblasti, uviedli analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Na problém upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Nachádzame sa v absurdnej situácii, keď má Západ strach, že Rusko vojnu prehrá. A nechce, aby ju prehrala Ukrajina. Pretože konečné víťazstvo Ukrajiny povedie k porážke Ruska. A konečné víťazstvo Ruska povedie k porážke Ukrajiny,“ povedal v rozhovore s agentúrou AFP.

Ukrajinský prezident si posťažoval, že Západ Ukrajine zakazuje používať zbrane dodané Európou a Spojenými štátmi k úderom na ruské územie. „Oni na nás môžu útočiť zo svojho územia, to je najväčšia výhoda, akú Rusko má, a my nemôžeme so západnými zbraňami podniknúť nič proti ich systémom umiestneným na ruskom území. Nemáme na to právo,“ kritizoval Zelenskyj a pripomenul, že Ukrajinci sledovali, ako sa Rusi zhromažďujú na hraniciach Charkovskej oblasti, ale nemohli zakročiť.

Sikorski: Nemali by sme vylúčiť vyslanie svojich vojakov

Poľsko by nemalo vylúčiť vyslanie vojakov na Ukrajinu, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Nešpecifikoval však, akú úlohu by poľskí vojaci na Ukrajine mohli plniť, informuje agentúra Reuters.

„Nemali by sme to vylúčiť. Mali by sme nechať Putina, aby hádal, aké sú naše zámery,“ uviedol Sikorski v odpovedi na otázku, či je Poľsko pripravené na Ukrajinu vyslať vojakov. Rozhovor s ministrom zverejnil poľský denník Gazeta Wyborcza, talianske noviny La Repubblica a španielsky denník El Pais.

Túto možnosť koncom februára otvoril na konferencii v Paríži francúzsky prezident Emmanuel Macron. Navrhol, že západní vojaci by na Ukrajine mohli pomôcť pri výcviku Ukrajincov. Samotný Sikorski predtým uviedol, že prítomnosť vojakov NATO na Ukrajine podľa neho „nie je nemysliteľná“.

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v pondelok uviedol, že podpísal dokumenty, ktoré umožnia, aby francúzski vojenskí inštruktori čoskoro pricestovali na Ukrajinu a navštívili tamojšie výcvikové centrá