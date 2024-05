V ktorých mestách žije najviac milionárov? Pozrite si rebríček svetových metropol

Odhaduje sa, že na svete žije asi 59 miliónov milionárov a vyše 2 600 miliardárov. Britská poradenská spoločnosť Henley & Partners sa nedávno pozrela na to, v ktorých mestách ich býva najviac, a zostavila rebríček metropol s najväčším počtom boháčov. Na prvej priečke sa umiestnil New York, za ním oblasť San Francisca a Tokio. Z európskych miest sa do prvej desiatky dostal iba Londýn a Paríž.