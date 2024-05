WHO a UNICEF: V Európe sa prudko šíria osýpky, ohrozujú milióny detí

Podľa najnovších údajov bolo počas prvých troch mesiacov tohto roku v 45 z 53 krajín európskeho regiónu WHO oficiálne nahlásených až 56 634 prípadov osýpok a štyri súvisiace úmrtia. Počas celého vlaňajšieho roka bolo zo 41 krajín hlásených 61 070 prípadov a 13 úmrtí.

Osýpky majú negatívny vplyv na zdravie detí, pričom závažné komplikácie najviac ohrozujú malé deti. Vysoká miera hospitalizácie a dlhodobé oslabenie imunitného systému robí deti zraniteľnejšími voči iným infekčným ochoreniam. Viac ako polovica osôb, ktoré sa v európskom regióne WHO v roku 2023 nakazili osýpkami, bola hospitalizovaná, čo poukazuje na vysokú záťaž pre jednotlivcov, rodiny a systémy zdravotnej starostlivosti.

Mikas o osýpkach: Sme pod hranicou kolektívnej imunity Video

„Aj jeden prípad osýpok by mal byť naliehavou výzvou na konanie,“ poznamenal Hans Henri P. Kluge, regionálny riaditeľ WHO pre Európu. Ako zároveň pripomenul, „nikto by nemal trpieť následkami tohto ničivého ochorenia, ktorému sa dá jednoducho predísť“, a to očkovaním.

Zlyhanie imunizačného pokrytia

Takmer polovica hlásených prípadov v roku 2023 sa vyskytla u detí mladších než päť rokov, čo ukazuje na vysoký počet detí, ktoré vynechali rutinné očkovanie proti osýpkam počas pandémie COVID-19.

„Nárast počtu prípadov osýpok je jasným znakom zlyhania imunizačného pokrytia. Vzhľadom na to, že počet prípadov osýpok naďalej prudko rastie, potrebujeme naliehavé kroky vlád na posilnenie zdravotníckych systémov aj na zavedenie účinných opatrení v oblasti verejného zdravia, aby sa zabezpečila ochrana všetkých detí pred týmto nebezpečným, ale preventabilným ochorením,“ uviedla Regina De Dominicisová, regionálna riaditeľka UNICEF pre Európu a Strednú Áziu.

Čítajte viac Čierny kašeľ ohrozuje deti, no rodičia naďalej z presvedčenia odmietajú očkovanie

Spomedzi detí mladších ako päť rokov, ktoré v roku 2023 ochoreli na osýpky, viac ako tri štvrtiny nedostali žiadnu dávku očkovania proti osýpkam. Približne 99 percent týchto detí nedostalo dve dávky vakcíny obsahujúcu osýpky, ktorá poskytuje požadovanú úroveň ochrany.

Počet prípadov osýpok celosvetovo stúpa.

Osýpky sú jednou z najnákazlivejších chorôb na svete, ktorá sa šíri pri dýchaní, kašľaní alebo kýchaní infikovanej osoby. Vírus zostáva aktívny a nákazlivý vo vzduchu alebo na infikovaných povrchoch až dve hodiny. Nakaziť sa môže každá neimúnna osoba. Najviditeľnejším príznakom je výrazná vyrážka, pričom komplikácie môžu zahŕňať slepotu, encefalitídu, ťažkú hnačku a s ňou spojenú dehydratáciu, infekcie uší a zápal pľúc, pripomína UNICEF.