Orbán pred eurovoľbami pritvrdzuje: Nepošleme mladých Maďarov do vojen cudzích krajín. Gulyás školil Macrona

„Márne sa snažia tí, čo teraz v Bruseli zvažujú povinnú európsku brannú povinnosť. Nikdy nepošleme mladých Maďarov do cudzích vojen. Ak nás Maďari podporia 9. júna, potom budeme môcť odmietnuť ďalšie šialené vojnové plány!“ píše Orbán v príspevku.

Gulyás vyzval Macrona, aby rešpektoval fakty v kampani volieb do EP

Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v utorok vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby rešpektoval fakty v kampani do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Podľa agentúry MTI Gulyás tak reagoval na Macronove vyjadrenia v Drážďanoch o tom, že mnohé krajiny chcú od Európy peniaze, ale nechcú nezávislosť súdnictva a tlače, rozmanitosť kultúry a autonómiu univerzít.

„To už nie je trendom, ale realitou v Maďarsku. Bola to realita aj v Poľsku až do úžasných volieb,“ cituje MTI francúzskeho prezidenta, na čo mu Gulyás odkázal, že aj v kampani do Európskeho parlamentu sa oplatí rešpektovať fakty, a to aj francúzskemu prezidentovi.

Gulyás zdôraznil, že Maďarsko má potvrdené aj z Bruselu, že jeho súdnictvo je úplne nezávislé, a vďaka tomu sa uvoľnila veľká časť zdrojov rozpočtu EÚ určených Maďarsku.

„Očakávame, že francúzsky prezident bude rešpektovať tieto skutočnosti aj v poslednej fáze predvolebnej kampane do Európskeho parlamentu a nebude spochybňovať otázky, ktoré už aj Európska komisia uznala,“ dodal šéf úradu maďarskej vlády.

Macron tiež naliehal, že Európa sa musí „prebudiť“ a postaviť sa autoritárskym trendom v podaní krajne pravicových strán a vlád.