Angličania začnú platiť s portrétom kráľa. Čaká to aj Kanaďanov, ale väčšina z nich ho nechce mať v peňaženke

V Anglicku sa už o niekoľko dní dostanú do obehu nové bankovky s portrétom britského panovníka. Začne sa nimi platiť od 5. júna. Ak sa vám dostanú do ruky a poviete si, že monarcha na nich vyzerá mladšie ako v skutočnosti, mýliť sa nebudete: na bankovkách sa totiž nachádza rytina kráľa Juraja III. vytvorená na základe jeho fotografie z roku 2013.

Kráľ Juraj III. si už prevzal prvé bankovky so svojou podobizňou. Odovzdali mu ich guvernér anglickej centrálnej banky Andrew Bailey a jej hlavná pokladníčka Sarah Johnová. Snímka je z 9. apríla z Buckinghamského paláca. Foto: SITA/AP/Yui Mok

V prípade, že máte u seba libry s podobizňou zosnulej panovníčky Alžbety II., nič sa nezmení. Zostanú platným obeživom s neobmedzenou platnosťou. „Môžu sa používať, kým sa neopotrebujú alebo nepoškodia," poznamenala stanica BBC.

Hlavný vizuálny rozdiel medzi Alžbetou II. a Karolom III. spočíva na bankovkách v tom, že na rozdiel od nej nemá na hlave korunu. Nové bankovky sú polymérové. V porovnaní s papierovými obsahujú iný bezpečnostný prvok, ktorým je priesvitné políčko. Proti riziku falšovania použili aj hologram. Polymérové bankovky môžu byť viac rokov v obehu, pretože sú odolnejšie proti poškodeniu; platí to o vyšších teplotách a o styku s vodou.

Syn Alžbety II. sa stal novým kráľom v septembri 2022 po jej smrti (jeho korunovácia sa uskutočnila v máji minulého roku). „Portrét Juraja III. sa objaví na všetkých existujúcich bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier, nenastanú nijaké ďalšie zmeny dizajnu," informovala Bank of England na svojej webovej stránke. (Anglická centrálna banka na rozdiel od Európskej centrálnej banky nevydáva bankovky s vyššou hodnotou.)

Bank of England ďalej uviedla, že upozornila všetky firmy, aby sa v dostatočnom predstihu pripravili na používanie nových bankoviek. Všetky automatické zariadenia, ktoré prijímajú finančnú hotovosť, musia byť od 5. júna technicky zosúladené s týmto obeživom (napríklad v herniach alebo pri nákupe cestovných lístkov).

Centrálna banka zdôraznila, že pri výrobe bankoviek s portrétom kráľa a pri ich uvedení do platobného styku si dala maximálne záležať na minimálnych dopadoch na životné prostredie. Súvisí to s tým, že Juraj III. je silno orientovaný na ekológiu. „Už v roku 1970 predniesol prejav, v ktorom vystríhal pred nebezpečenstvom plastového a chemického znečistenia," pripomenul denník Guardian o vtedajšom korunnom princovi Charlesovi, ktorý mal v tom čase ešte len 21 rokov.

Čo sa týka polymérových bankoviek, Bank of England ich začala púšťať do obehu pred ôsmimi rokmi. Znamenalo to koniec vydávania papierových bankoviek, čo robila viac ako tri storočia. Tých,na ktorých je portrét Alžbety II., sa nachádza medzi obeživom približne 4,6 miliardy kusov. „Ich celková hodnota je 81 miliárd libier," napísal Guardian.

Foto: SITA/AP/Yui Mok britská bankovka, desať libier, libra Nová bankovka v hodnote desať libier s portrétom kráľa Juraja III.

Zmena súvisiaca s podobizňou Juraja III. sa na Britských ostrovoch vzťahuje len na Anglicko. Severné Írsko, Škótsko a Wales síce používajú libru ako svoju menu, ale na bankovkách majú zobrazené vlastné národné osobnosti.

Naopak, určité zmeny sa chystajú v Kanade a v Austrálii, čiže v prípade dvoch najväčších členov Spoločenstva národov, čo je voľné združenie Spojeného kráľovstva a jeho bývalých domínií a kolónií. Kanadský premiér Justin Trudeau už požiadal národnú banku, aby na bankovku v hodnote 20 dolárov umiestnila portrét Juraja III. „Kanada nie je povinná dať monarchu na svoje peniaze, je to však tradícia," ozrejmila stanica CBC. Panovník sa má objaviť aj na kanadských minciach.

Dvadsaťdolárová bankovka je jediná, na ktorej sa nachádza podobizeň Alžbety II. v krajine javorového listu. CBC naznačila, že väčšina Kanaďanov sa neteší, že bude mať v peňaženke portrét Juraja III. Podľa prieskumu verejnej mienky si to neželajú tri pätiny opýtaných, za svojho kráľa ho totiž títo respondenti nepovažujú.

V Austrálii sa nepočíta so zásadnou zmenou v dizajne obeživa. Konkrétne ide o bankovku v hodnote päť dolárov. Je na nej portrét Alžbety II., Juraj III. ju vizuálne nenahradí. Jej syn sa však dočká pocty v krajine protinožcov: Austrália sa chystá vyraziť jeho podobizeň na minciach v hodnote 1 dolár, 2 doláre a 5 centov.