ONLINE: Biely dom nevyslyšal Zelenského, nedovolí používať zbrane od USA na ruskom území

6:57 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého vlasť sa už tretím rokom bráni ruskej vojenskej agresii, sa vo Francúzsku zúčastní pripomienkových akcií k 80. výročiu vylodenia spojencov v Normandii. Oznámil to dnes podľa agentúry AFP a AP francúzsky prezident Emmanuel Macron na tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, s ktorým rokoval v braniborskom Mesebergu.

Šéf Elyzejského paláca zároveň viedol, že budúci týždeň počas Zelenského návštevy vo Francúzsku povie, ako bude Paríž Ukrajinu ďalej podporovať. Francúzsko urobí čokoľvek, čo bude potrebné, kým to bude potrebné, aby podporilo Ukrajinu, uviedol Macron.

Spomienková akcia, ktorú organizuje francúzsky prezident, sa uskutoční 6. júna na pláži Omaha. Podľa Elyzejského paláca sa zúčastní 25 zahraničných prezidentov a premiérov. Očakávaný je napríklad americký prezident Joe Biden.

6:25 Biely dom v utorok odmietol výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zrušenie obmedzení pre Kyjev, aby mohol útočiť na ruské územia aj so zbraňami dodávanými z USA, uviedla agentúra AFP.

„V tejto chvíli nedochádza k žiadnej zmene našej politiky. Nepodporujeme ani neumožňujeme použitie zbraní dodaných USA na údery na území Ruska,“ vyhlásil hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Kyjev nalieha na svojich západných partnerov, aby mu pomocou ich zbraní dlhého doletu umožnili zasahovať ciele v Rusku. Spojené štáty a Nemecko sú však proti tomu pre obavy, že by ich to mohlo zatiahnuť do priameho konfliktu s Moskvou.

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok požiadal členské krajiny Únie, aby vyvážili obavy z eskalácie konfliktu s potrebou Ukrajiny brániť sa. Kyjev má podľa neho právo použiť západné zbrane na zasahovanie cieľov v Rusku.

Borrellove slová podporili na rokovaní niektorí ministri obrany, napríklad z Holandska a Estónska. Na prehodnotenie postoja Západu vyzval aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Poukázal pri tom na to, že ruská armáda ostreľuje Charkov zo svojho územia.

Stoltenberg v utorok povedal, že Severoatlantická aliancia a jej členovia by sa nestali súčasťou konfliktu na Ukrajine, ak by Kyjev použil zbrane od svojich západných spojencov proti cieľom na ruskom území, informovala agentúra Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin zas varoval, že ak by krajiny povolili Ukrajine použiť svoje zbrane na údery v Rusku, malo by to „vážne následky“.

„Táto neustála eskalácia môže viesť k vážnym následkom,“ povedal Putin, citovaný agentúrou AFP, počas návštevy Uzbekistanu.

„V Európe, najmä v malých štátoch, by si mali byť vedomí toho, s čím sa zahrávajú. Mali by na to pamätať, ako krajiny s malými, husto osídlenými územiami… Mali by to mať na pamäti skôr, ako budú hovoriť o údere voči Rusku.“

Putin okrem toho kritizoval západných novinárov, že neinformujú o ostreľovaní ruského pohraničného mesta Belgorod a ďalších priľahlých území.

„Každý hovorí len o tom, že Rusko otvorilo nový front a útočí na Charkov, ale ani slovo o tom, čo to spôsobilo,“ upozornil Putin, pričom dodal, že Ukrajina si túto situáciu „spôsobila sama“ a „žne plody svojej kreativity“.

Ruský prezident varoval, že „to isté sa môže stať, ak sa použijú vysoko presné zbrane dlhého doletu“. Putin to uviedol v odpovedi na otázku novinára na margo diskusie o návrhu, aby ukrajinské ozbrojené sily mohli použiť západné zbrane dlhého doletu na zasiahnutie ruského územia.