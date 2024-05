Toto je boj s emisiami a cesta k uhlíkovej neutralite? Scholzova vláda odklepla ukladanie CO2 do mora

O zmene zákonov, aby bolo možné ukladať oxid uhličitý pod zem, hovoril minister hospodárstva Robert Habeck už vo februári. Zásadnú zmenu postoja k ukladaniu CO2 vtedy zdôvodnil snahou dosiahnuť do roku 2045 uhlíkovú neutralitu. To je stav, kedy sa do ovzdušia nebude vypúšťať viac skleníkových plynov, než koľko ich môže byť technicky uskladnených, alebo koľko príroda môže sama vstrebať.

Kľúčová stratégia, ktorú Habeck vtedy predstavil a s ktorou teraz vláda súhlasila, otvorí výlučné ekonomické zóny Nemecka v Severnom a Baltskom mori, kde by prípadne mohli vzniknúť úložné miesta. Pre Nemecko je to významný posun, pretože ukladanie uhlíka – ktoré sa zhruba pred desiatimi rokmi stretlo s masívnymi protestmi – bolo v krajine prakticky zakázané.

Varujú pred zemetraseniami

Kritici tejto metódy argumentujú vysokými nákladmi, ktoré si zachytávanie a ukladanie CO2 vyžiada. Uvádzajú tiež, že vtláčanie oxidu uhličitého do pieskovca môže kvôli vysokým tlakom vyvolať menšie zemetrasenie. Z pórovitého pieskovca ale môže časť uloženého CO2 uniknúť a svojou kyslosťou ovplyvniť okolité prostredie.

Európska únia na začiatku februára predstavila plán, v ktorom členské štáty vyzvala na budovanie úložísk uhlíkových emisií. Chce tak dosiahnuť, aby do roku 2040 zmizlo až 400 miliónov ton CO2. Skladovanie na pevnine však zostane v Nemecku zakázané, pokiaľ vlády jednotlivých spolkových krajín výslovne nepožiadajú o výnimku.

Zachytávanie a ukladanie uhlíka, proces označovaný skratkou CCS z anglického súslovia carbon capture and storage, odstraňuje z atmosféry oxid uhličitý produkovaný priemyselnými procesmi, alebo ho zachytáva v mieste vypúšťania a ukladá ho pod zem. Nemecko na toto riešenie dlho pozeralo ako na kontroverzné, v Nórsku či Dánsku je ale možné. Záujem o túto metódu má z nemeckých regiónov Šlezvicko-Holštajnsko, ktoré chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu už do roku 2040, teda o päť rokov skôr ako celá spolková republika.

Zelení v Šlezvicku-Holštajnsku, ktorí sú v tejto spolkovej krajine koaličným partnerom konzervatívneho premiéra Daniela Günthera, už v januári vyslovili s CCS súhlas. Týkať by sa to mohlo emisne náročných odvetví, ako sú produkcia cementu a spaľovanie odpadu. Šlezvicko-Holštajnsko nevylúčilo ani možnosť podzemného ukladania CO2 na pevnine, teda nie len pod morským dnom.

Otvorená na ukladanie oxidu uhličitého do podzemia na pevnine je aj nemecká akadémia vied Leopoldina, podľa ktorej tomu z vedeckého hľadiska nič nebráni. „Ak bude zaručený starostlivý prieskum, transparentný výber miesta a neustále sledovanie,“ uviedla Leopoldina vo vyhlásení.