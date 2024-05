Zbombardoval by som Moskvu aj Peking, šokoval Trump svojich darcov

Americký exprezident Donald Trump začiatkom mesiaca oznámil svojim finančným darcom, že by v prípade ruskej invázie na Ukrajinu alebo čínskej agresie voči Taiwanu neváhal a začal by s bombardovaním Moskvy či Pekingu. Uviedol to denník The Washington Post v článku o prehnaných sľuboch kandidáta na amerického prezidenta Trumpa. Darcovia boli značne šokovaný, píše denník.