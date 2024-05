Jediný muž vo voľbách je len do počtu. Bude mať katolícke Mexiko židovskú prezidentku?

Isté je, že Mexičania si vôbec prvýkrát vo svojich dejinách zvolia ženu za prezidentku. Vyberať si môžu medzi tromi menami. Kandiduje iba jeden muž, pričom 38-ročný Jorge Máynez je s prihliadnutím na popularitu Sheinbaumovej a Gálvezovej takpovediac len do počtu. Mimochodom, obe majú 61 rokov.

Starí rodičia Sheinbaumovej pochádzali z Európy. Tí, čo boli z otcovej strany, prišli do Mexika z Litvy zhruba pred sto rokmi, a druhí z matkinej strany emigrovali do tejto severoamerickej krajiny z Bulharska okolo roku 1940 pred začínajúcim sa holokaustom. Všetci štyria boli Židia. Sheinbaumová hovorí o sebe, že je hrdá na svoj židovský pôvod. Vedie však svetský život – nevie sa o nej, že by chodievala do synagógy (zrejme ani detstve, pretože židovské sviatky slávila u starých rodičov doma).

Čítajte viac Pád pódia na predvolebnom mítingu v Mexiku si vyžiadal deväť obetí vrátane dieťaťa

Ku katolíckej viere sa hlásia takmer štyri pätiny obyvateľov Mexika. Môže to ovplyvniť názor voličov na to, že Židovka by sa mohla stať prezidentkou? Skôr nie ako áno. V krajine je totiž už veľmi dlho politika oddelená od náboženstva. „O vierovyznaní prezidenta a o jeho náboženských praktikách sa v Mexiku nikdy nehovorí," citoval server Times of Israel sociológa Juana Pabla Parda-Guerru. Poznamenal, že židovský pôvod Sheinbaumovej by nemal zohrať významnú úlohu pri rozhodovaní voličov.

Bohužiaľ, nájdu sa výnimky, keď niekto dá najavo svoj antisemitizmus. Stalo sa to vlani v prípade exprezidenta Vincenta Foxa, keď sa obul do Sheinbaumovej. „Je bulharská Židovka. Jediná Mexičanka je Xóchitl," napísal v júli 2023 na Twitteri, keď v predstihu podporil Gálvezovú za prezidentku. Tá sa zachovala sympaticky: slová Foxa dôrazne odsúdila a exprezident sa potom ospravedlnil celej komunite Židov v Mexiku.

#ENVIVO | Desde San Juan Tepa, Hidalgo, Xóchitl Gálvez (@XochitlGalvez), candidata del PRI-PAN-PRD, da su último mensaje https://t.co/r0nm0Kgc6V — Azucena Uresti (@azucenau) May 30, 2024

Slovný atak však zanechal ozvenu. Najväčší odporcovia Sheinbaumovej začali šíriť klamstvo, že sa narodila v bulharskom Plovdive. Chceli spochybniť jej kandidatúru, pretože podľa ústavy sa hlavou štátu môže stať iba občan alebo občianka Mexika s rodiskom v tejto krajine. Sheinbaumová vyvrátila lož vyvrátila zverejnením originálu svojho rodného listu. Pritom obrazne o sebe zdôraznila, že je mexickejšia ako najznámejšia mexická omáčka.

Možno najlepšou odpoveďou na otázku, či by mnohým miliónom Mexičanov mohla prekážať židovská prezidentka, je pohľad na prieskumy verejnej mienky. Ak sa najbližších pár dní neudeje malý politický zázrak, potom druhé kolo volieb nebude potrebné. Keď sa urobí priemer posledných výsledkov piatich agentúr, Sheinbaumová by získala zhruba 55 percent hlasov, čiže nadpolovičnú väčšinu by mala už v prvom kole hlasovania. Gálvezovú by podporila necelá tretina voličov, s Máynezom sympatizuje okolo 12 percent opýtaných.

Sheinbaumová vyštudovala fyziku. Od mladosti zastáva ľavicové názory. Gálvezová však o nej tvrdí, že voči niektorým skupinám ľudí sa správa necitlivo. Dala jej prezývku ľadová lejdy. Dalo by sa povedať, že to o Sheinbaumovej platí, keď sa ocitne v blízkosti svojej protikandidátky v televíznych debatách. „Nikdy nevysloví meno Gálvezovej a tá keď rozpráva, nepozerá sa na ňu," podotkol server Buenos Aires Times. Naopak, tí, čo podporujú Sheinbaumovú, prízvukujú, že je správne prísna, ale milá, pričom poukazujú na to, že dokáže využívať kombináciu rozumu vedkyne so srdcom ľavicovej političky.

O Sheinbaumovej sa hovorí, že je politická odchovankyňa dosluhujúceho prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora (mexické médiá ho zvyknú písať ako AMLO). Ten sa rozlúči so svojou funkciou nepochybne s príjemným pocitom: s jeho pôsobením na čele štátu je spokojných až 60 percent Mexičanov. Ich sympatie si získal napríklad presadením rôznych sociálnych opatrení. AMLO sa dostal do funkcie hlavy štátu v decembri 2018. Prečo znovu nekandiduje? Pretože mexická ústava umožňuje vykonávať len jeden šesťročný prezidentský mandát.

Ak Sheinbaumová vyhrá voľby, čo je vysoko pravdepodobné, očakáva sa, že bude pokračovať v politickom kurze svojho predchodcu. Istotne však niečo zmení. Konkrétne sa predpokladá, že bude dávať oveľa väčší dôraz ako AMLO na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, respektíve na investície do nich.

Fentanyl z Mexika zabíja v uliciach Ameriky Video Spojené štáty čelia fentanylovej epidémii. Syntetické opioidy len v roku 2021 zabili viac ako 70-tisíc Američanov. Fentanyl do USA pašujú mexické drogové kartely / Zdroj: DEA

Od decembra 2019 do júna 2023 bola Sheinbaumová šéfkou metropolitnej vlády Mexika, rovnomenného hlavného mesta tohto severoamerického štátu. Medzi jej úspechy napríklad patrí to, že sa jej podarilo o polovicu znížiť počet vrážd v tomto meste, ktoré má až 20 miliónov obyvateľov. K boju proti brutálnej kriminalite by sa ako prezidentka určite vrátila, pretože v Mexiku, kde žije takmer 130 miliónov ľudí, ročne zavraždia viac ako 43-tisíc osôb. Súvisí to hlavne so zákernou rivalitou medzi drogovými kartelmi.

Narkotiká predstavujú veľký problém vo vzťahoch medzi Mexikom a Washingtonom. Naďalej sa darí pašovať ich vo veľkom množstve do USA. Vzájomné vzťahy zaťažuje aj ilegálna migrácia do Spojených štátov. Ak by sa do Bieleho domu po štyroch rokoch vrátil Donald Trump, Sheinbaumová sa bude musieť pripraviť na jeho veľmi dôrazný postup nielen proti drogám, ale aj proti pokusom o nelegálne prekročenie amerických hraníc. Zrejme by však mohla debatovať s Trumpom v lepšej atmosfére, ako keby sa s ním rozprával AMLO. Ten totiž neovláda angličtinu, naopak, Sheinbaumová, ktorá študovala na univerzite v Kalifornii, by sa zaobišla bez tlmočenia, pretože ňou hovorí plynulo.

Sofia Vergara ako narkobarónka? Už filmuje na pľaci Video Sofia Vergara začala nakrúcať film o slávnej drogovej dílerke. / Zdroj: Backgrid USA / Profimedia

O súkromnom živote Sheinbaumovej sa vie najmä to, že v roku 1987 mala svadbu s Carlosom Ímazom Gispertom; s týmto politikom sa pred ôsmimi rokmi rozviedla, majú spolu jednu dcéru, ktorá má 37 rokov. V novembri minulého roku sa Sheinbaumová druhýkrát vydala. Zosobášila sa s Jesúsom Mariom Tarribom Ungerom, ktorého spoznala už veľmi dávno – ešte počas ich štúdia na vysokej škole. Po dlhom čase sa znovu videli v roku 2016, čiže v období, keď sa s Gispertom rozvádzala. Boli si blízki vo vysokoškolskom veku a ukázalo sa, že stará láska nehrdzavie.

Unger žil v Európe, ale keď sa opäť do Sheinbaumovej zaľúbil, rozhodol sa odisť na opačnú stranu sveta. „Keď som za ním prišla na päť dní do Španielska, aby som vedela, ako sa má a ako tam žije, povedal mi, že chce ísť so mou do Mexika," citoval ju server Mexico News. S Ungerom začala žiť po rozchode s Gispertom. Pred verejnosťou ich vzťah niekoľko rokov tajila. Nakoniec sa pred dvomi v jednom rozhlasovom rozhovore zdôverila, že sa zasnúbili. „Obaja sme veľmi šťastí,“ napísala na sociálnej sieti Instagram vlani po sobáši, ktorý bol bez pompy; mali skromnú svadbu na radnici.