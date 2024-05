Od izraelskej ofenzívy v Rafahu, výrazne klesli dodávky humanitárnej pomoci do Gazy, varuje OSN

Video izraelskej armády: Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV Video

Pred začiatkom tejto operácie od 1. apríla do 6. mája prichádzalo do palestínskej enklávy v priemere 176 kamiónov s humanitárnou pomocou denne, od 7. mája do utorka tohto týždňa to bolo len 58, To je pokles o 67 percent, oznámil Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Údaje nezahŕňajú náklad a palivo od súkromného sektora.

Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v októbri minulého roka sa pomoc pre 2,3 milióna Palestínčanov dostávala do južnej časti palestínskej enklávy predovšetkým cez priechod Rafah z Egypta a cez priechod Kerem Šalom z Izraela.

Čítajte aj Do Rafahu vstúpili tanky. Izrael opäť udrel na utečenecký tábor: 21 mŕtvych Palestínčanov

Dodávky však boli prerušené, keď Izrael zintenzívnil svoje vojenské operácie v Rafahu s deklarovaným cieľom zlikvidovať zvyšné jednotky bojovníkov Hamasu. Egypt uzavrel hraničný priechod Rafah z dôvodu ohrozenia humanitárnej práce, ale v piatok súhlasil s dočasným odoslaním zvyšku pomoci a paliva cez Kerem Šalom.

Zásielky pomoci sa znížili v dôsledku uzavretia hraničného priechodu Rafah, nemožnosti bezpečne a systematicky vyzdvihnúť dodávky z hraničného priechodu Kerem Šalom a obmedzených prísunov cez iné vstupné body, uviedla OCHA.

Vojnu odštartoval Hamas útokom na Izrael 7. októbra, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili 1200 ľudí a viac ako 250 ďalších uniesli. Pri následnej izraelskej ofenzíve prišlo o život už približne 36 000 Palestín­čanov, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, kontrolovanej hnutím Hamas.