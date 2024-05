Španielski poslanci definitívne schválili amnestiu pre katalánskych separatistov

Španielski poslanci definitívne schválili zákon o amnestii pre činy, ktoré súvisia so snahami o nezávislosť Katalánska a stali sa od novembra 2011 do vlaňajšieho novembra. Tesne prehlasovali veto hornej komory, v ktorej má väčšinu opozícia. Zákon vstúpi do platnosti zrejme na budúci týždeň, ale o amnestii budú rozhodovať sudcovia v jednotlivých prípadoch. Majú na to dva mesiace, ak však účinnosť zákona nebude pozastavená pre sťažnosť na Ústavný súd či Súdny dvor EÚ. Opozícia už avizovala, že takúto sťažnosť podá.