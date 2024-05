Odpáľme len jednu atómovku, zastavme Západ, radí ruská organizácia napojená na Putina

Rusko by malo zvážiť „demonštratívny“ jadrový výbuch, aby zastavilo Západ, ktorý by Ukrajine mohol umožniť používať zbrane pri útokoch na ruské územie. Ako referuje web news.sky.com, s takýmto nápadom prišiel ruský think tank podporovaný tamojším vodcom Vladimirom Putinom.