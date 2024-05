Smrti sa nezľakli. Dvaja Američania sa chcú v ponorke pozrieť na Titanic

Tragédia neodradila dobrodruha, na vlastné oči chce vidieť najslávnejší vrak. Magnát Larry Connor sa rozhodol vydať na cestu za Titanikom. Do špeciálnej ponorky nasadne s Patrickom Laheyom, ktorý je spoluzakladateľom spoločnosti Triton Submarines, ktorá vyrába malé podmorské plavidlá.

Cieľ ich výletu sa nachádza približne v hĺbke 3 800 metrov v severnej časti Atlantického oceánu. Titanic sa tam potopil v noci 15. apríla 1912 počas svojej prvej plavby. Connor a Lahey vyrazia na cestu až o dva roky, pretože musia počkať na certifikát od námorných orgánov a chcú dobrovoľne potom uskutočniť viacero testov miniponorky. „Má to byť v lete 2026,“ informovali noviny New York Times.

Podmorské plavidlá Triton Submarines Video Zdroj: Triton Submarines

O projekt dvoch Američanov je veľký záujem, pretože podobný zámer dopadol vlani v júni tragicky. Po výbuchu v miniponorke vyrobenej firmou OceanGate zomreli všetci piati členovia posádky. Nebola to explózia, ale jej opak: implózia. Je to jav, pri ktorom sa teleso zborí do vlastného objemu alebo jeho štrukturálna integrita je porušená vyšším tlakom prostredia, v ktorom sa nachádza.

Americké médiá píšu, že Connor i Lahey ubezpečujú, že ich experti dajú dôraz na každý detail a za Titanikom sa vyberú až po dobrých výsledkoch testovacích ponorov. Malé plavidlo určené len pre dve osoby má názov Triton 4000/2A Abyssal Explorer. Štvorciferné číslo odkazuje na hĺbku, do ktorej sa môže bezpečne ponoriť. Znamená to, že si ešte nechávajú rezervu približne 200 metrov, keďže vrak leží zhruba 3 800 metrov pod hladinou Atlantiku. „Bude to nielen cesta za Titanikom, ale aj výskumná misia. Chceme ukázať ľuďom na celom svete, že napriek tomu, že oceán je veľmi silný, môže byť úžasný, príjemný a skutočne môže zmeniť život v prípade, že si zvolíte správny spôsob,“ poznamenal Connor pre denník Wall Street Journal.

Triton 4000/2A Abyssal Explorer bude nepochybne bezpečnejšie malé plavidlo v porovnaní s miniponorkou Titan, ktorú vyrobila spoločnosť OceanGate. Keď v nej v júni 2023 došlo k implózii, bol to v prvej chvíli šok pre celý svet s výnimkou odborníkov. Tí poukázali na to, že získala certifikát len na ponor do hĺbky 1 300 metrov, čo je oveľa menej, ako si vyžadovala bezpečná cesta za Titanikom. Tragédia tejto malej ponorky sa stala približne 2 700 metrov pod hladinou. Jej trup bol pravdepodobne vystavený náhlemu zvýšeniu tlaku, ktorému nemala nijakú šancu odolať.

Wall Street Journal napísal, že s myšlienkou pozrieť sa na najslávnejší vrak Connor oslovil Laheya. „Cesta potrvá menej ako dve hodiny,“ informuje Triton Submarines na svojej webovej stránke. Nie tak dávno by vedecko-výskumná cesta dvoch nadšencov za Titanikom nebola možná. „Táto technológia neexistovala pred šiestimi rokmi. Mohli sme to projektovať len vďaka vývoju za posledných päť rokov,“ zdôraznil Connor podľa New York Times.

Laheya fascinuje život pod vodou už od mladosti. Potápaniu sa začal venovať takmer pred polstoročím. Connor, ktorý je podobne posadnutý tajomstvami oceánov, je úspešný podnikateľ s nehnuteľnosťami. Noviny Daily Mail odhadujú jeho majetok na dve miliardy amerických dolárov. Investuje hlavne do luxusných bytov, ktoré zhruba po piatich rokoch predáva s dobrým ziskom.