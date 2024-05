Trump je vinný z podplácania a falšovania záznamov, uväznenie mu v kampani nezabráni

Podľa agentúry AP si verdikt poroty vypočul s kamenným výrazom v tvári, neskôr proces označil za zmanipulovaný a sudcu za skorumpovaného. Sudca Juan Merchan rozhodol, že vypočutie, keď bude oznámená výška trestu, sa uskutoční 11. júla, krátko pred zjazdom, na ktorom Republikánska strana vyberie kandidáta do novembrových prezidentských volieb. Volebný tím prezidenta Joea Bidena v reakcii na verdikt uviedol, že nikto nestojí nad zákonom.

Čítajte viac Zbombardoval by som Moskvu aj Peking, šokoval Trump svojich darcov

Po oznámení verdiktu sa Trump, ktorý sa usiluje o návrat do Bieleho domu, označil za nevinného, proces niekoľkokrát nazval zmanipulovaným a hanebným a povedal, že skutočný verdikt prinesú prezidentské voľby 5. novembra. Podľa servera BBC exprezident pred odchodom zo súdnej siene tiež poznamenal, že sa „to zďaleka neskončilo“ a na otázky novinárov neodpovedal.

Čítajte viac Ex-analytička CIA pre Pravdu: S nástupom Trumpa sa svet zmení a Putin môže dosiahnuť svoj cieľ

Biden sa usiluje v novembrových voľbách o znovuzvolenie, a očakáva sa, že sa tak opäť stretne s Trumpom. Hovorca Bidenovej volebnej kampane Michael Tyler po oznámení verdiktu povedal, že nikto nestojí nad zákonom. Voľby označil za jediný spôsob, ako zabrániť Trumpovmu návratu do Bieleho domu.

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video

Trump bol v 34 bodoch obvinený zo sfalšovania podnikateľských záznamov, ktorá súvisia s platbou pornoherečke Stephanii Cliffordovej, známej tiež ako Stormy Daniels, tesne pred voľbami v roku 2016. Trumpov bývalý právnik Michael Cohen jej vtedy vyplatil 130 000 dolárov, aby nešla na verejnosť s výpoveďou o romániku z roku 2006, ktorý Trump dodnes popiera. Podľa obžaloby sfalšoval šeky a ďalšie dokumenty, keď po zvolení v roku 2017 Cohenovi peniaze vracal, a to v snahe udržať celú dohodu v tajnosti. Podľa žalobcov boli tieto obchodné záznamy vykázané ako právne výdavky.

Čítajte viac Trump schválil platbu za mlčanie pornoherečke, povedal kľúčový svedok Cohen

Exprezidentovi hrozia až štyri roky väzenia, ako netrestaná osoba by však mohol odísť s podmienkou. Agentúra Reuters dodala, že uväznenie by mu nebránilo v kampani ani v nástupe do funkcie, pokiaľ by vo voľbách zvíťazil.

Vypočutie, keď bude oznámená výška trestu, sa na základe rozhodnutia sudcu Merchana uskutoční 11. júla o 10.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).