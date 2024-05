ONLINE: Vytvoria západné zbrane ochranný dáždnik nad Charkovom? Rusi opäť útočili na mesto

6:00 Ruské rakety zabili v noci na piatok v Charkove troch ľudí a 16 ďalších zranili. Podľa tlačových agentúr to uviedol šéf oblastnej správy Oleh Synehubov. Rusko podľa miestnych úradov útočilo na troch miestach druhého najväčšieho ukrajinského mesta a zasiahlo okrem iného päťposchodový obytný dom. Úrady hlásia ruský útok tiež z metropoly Kyjeva, kde spôsobil požiar neobytnej budovy. Rusko zase hovorí o ukrajinskom útoku a zranených v ropnom závode v Krasnodarskej oblasti

Charkov sa v posledných týždňoch stal terčom častejšieho ostreľovania ruských vojsk, ktoré už tretí rok vedú proti susednej krajine útočnú vojnu a nedávno zosilnela ofenzívu na východe Ukrajiny a práve v severovýchodnej oblasti pri Charkove.

„Nepriateľ sa opäť uchýlil k dvojitému úderu, takže lekári, záchranári a policajti už boli na mieste,“ opísal Synehubov taktiku, pri ktorej ruské vzdušné údery dopadnú po časovej meškanie na rovnaké miesto.

Charkov je terčom ruských vzdušných útokov od prvých dní vojny, v prvých mesiacoch sa ho Rusi pokúšali neúspešne dobyť. Ukrajinskí vojaci počas bleskovej ofenzívy v septembri 2022 vytlačili ruské sily z takmer celej Charkovskej oblasti, ktorú Rusi dovtedy okupovali. V posledných mesiacoch však Rusko zintenzívnilo vzdušné útoky na Charkovskú oblasť aj na jej metropolu a v máji obnovilo pozemnú ofenzívu na severe regiónu, ktorý hraničí s Ruskom. Minulú sobotu zahynulo pri útoku na charkovský hypermarket 19 ľudí.

Americký prezident Joe Biden podľa štvrtkových správ médií povolil Ukrajine, aby pri obrane Charkova pred týmito údermi útočila americkými zbraňami na ruské územie, čo bolo doteraz pre Washington neprijateľné.

Šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko na platforme Telegram uviedol, že obrana hlavného mesta zlikvidovala všetky ruské strely mieriace v noci na metropolu. Trosky jednej z nich však zasiahli nerezidentnú budovu, kde spôsobili požiar, dodal.

Krasnodarský gubernátor Veniamin Kondratev na telegrame uviedol, že ukrajinský vzdušný útok zasiahol časť ropnej zásobárne v jeho regióne. Tri nádrže podľa neho horia a zranení sú dvaja zamestnanci.

Dodávky amerických zbraní Ukrajine pomáhajú stabilizovať frontovú líniu, povedal v stredu v Moldavsku americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a dodal, že Washington tvrdo pracuje, aby Ukrajine dodal viac protivzdušnej obrany.

Blinken na tlačovej konferencii v moldavskom hlavnom meste Kišiňov uviedol, že podpora Ukrajine jasne hovorí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že nemôže poraziť Ukrajinu. Ukrajina sa snaží odraziť zosilňujúce sa ruské útoky na východe a prezident Vladimir Putin varoval, že ak by Kyjev mohol použiť západné zbrane na útok vo vnútri Ruska, mohlo by to spustiť globálny konflikt.

Blinken povedal, že Rusko využilo oneskorenie pri odovzdaní balíka amerických zbraní pre Ukrajinu v hodnote 61 miliárd dolárov, ale povedal, že zbrane si teraz nachádzajú cestu na bojisko a prinášajú zmenu. „Vidíme, že to má skutočné účinky, vrátane stabilizácie frontu,“ povedal podľa Reuters.