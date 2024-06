Putinov tieň vstupuje na výslnie. Vybral si ho šéf Kremľa za nástupcu?

O tom, že Ďumin, ktorý posledných osem rokov pôsobil ako gubernátor Tulskej oblasti, sa z polmiliónového mesta presláveného zbrojárskou tradíciou presťahuje o necelých dvesto kilometrov na sever, do Moskvy, rozhodol Putin v polovici mája, keď ho vymenoval za svojho asistenta s úlohou dohliadať z Kremľa na vojensko-priemyselný komplex.

Tento týždeň Ďuminovi pridelil ďalšiu funkciu. Postavil ho na čelo štátnej rady, orgánu, kde zasadajú kľúčové politické elity Ruska. Podľa analytikov môže ísť o odrazový mostík pre kariérny skok na tie najvyšíe posty v štáte.

Foto: Kremlin.ru Dumin Putin Jasna Polana Alexej Ďumin (vľavo) a Vladimir Putin na niekdajšom statku Leva Tolstého v Jasnej Poľane.

Korunný princ?

Znova ožili aj dávnejšie špekulácie, že 71-ročný kremeľský vládca si o dvadsať rokov mladšieho Ďumina, s ktorým sa dôverne pozná už štvrť storočia, vybral za korunného princa.

„Ruskú elitu rozrušilo vymenovanie Ďumina za tajomníka štátnej rady. Vníma to ako potvrdenie toho, že Ďumin je Putinom vybratý budúci prezident Ruska,“ konštatoval bez okolkov politológ a kremeľský propagandista Sergej Markov. „Ako tajomník štátnej rady bude Ďumin dohliadať na hlavnú ruskú elitu na federálnej úrovni. A štátna rada podľa novej ústavy môže zohrávať úlohu kolektívneho prezidenta. To hlavné je, že mnohí sa dnes utvrdili v presvedčení, že Putin vidí Ďumina ako budúceho prezidenta Ruska,“ napísal Markov na svojom telegramovom kanáli.

Štátnu radu vytvoril Putin krátko po príchode do Kremľa v roku 2000. Do vienka jej dal úlohu „zabezpečiť koordinované fungovanie a spoluprácu štátnych orgánov“. V roku 2020 pri novelizácii ústavy Putin štatút štátnej rady doplnil o zmienku, že má mať na starosti „určovanie hlavných smerov vnútornej a zahraničnej politiky Ruskej federácie a prioritných smerov sociálno-ekonomického rozvoja štátu“.

Putin mal prejav o stave krajiny Video Koncom februára 2024, pár týždňov pred prezidentskými voľbami, predniesol Vladimir Putin prejav k ruskému parlamentu o stave krajiny. / Zdroj: TA3

Varovný príklad z Kazachstanu

Táto novela vyvolala v odbornej verejnosti diskusiu o možnom scenári Putinovho odstúpenia z prezidentského úradu podľa kazašského scenára. Prvý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev si v roku 2019 po odstúpení z funkcie hlavy štátu ponechal posty šéfa bezpečnostnej rady štátu a predsedu vládnucej strany. Experti špekulovali, že Putin posilnil štátnu radu, aby po odchode z Kremľa prevzal funkciu jej predsedu.

Očakávania, že Štátna rada sa zmení na rozhodovacie centrum, ktoré bude Putin viesť potom, čo uvoľní prezidentské kreslo, sa ale nenaplnili. Po neblahej skúsenosti Nazarbajeva, ktorému sa popri vyvolenom nástupcovi nepodarilo udržať riadiace páky štátu vo svojich rukách, si Putin dal radšej schváliť výnimku, že na neho sa ústavné obmedzenie počtu mandátov nevzťahuje. V marci sa nechal už po piaty raz zvoliť za hlavu štátu. Funkčné obdobie mu potrvá do roku 2030 a vďaka ústavnej výnimke bude môcť kandidovať hoci aj šiesty raz s mandátom až do roku 2036.

Pravda, ústavné možnosti sú jedna vec, a prípadné zdravotné komplikácie vzhľadom na vyšší vek či možné politické turbulencie súvisiace s vývojom vojny proti Ukrajine vec druhá. Poistka v podobe výkonného pobočníka a garanta osobnej bezpečnosti v jednej osobe by sa preto vládcovi Kremľa hodila.

Ďumin, ktorý Putinovi robil bodyguarda od jeho prvého dňa vo funkcii premiéra, keď ho do nej v auguste 1999 vymenoval prvý ruský prezident Boris Jeľcin, by podľa pozorovateľov mohol na túto úlohu hlave štátu vyhovovať. Napokon, mal dosť času si ho otestovať. Ako ochrankára si ho vzal najskôr do Kremľa, ponechal si ho aj počas štvorročnej prezidentskej pauzy, keď bol predsedom vlády, a telesného strážcu nevystriedal ani potom, čo mu Dmitrij Medvedev vrátil zahrievané prezidentské kreslo. O tom, čím konkrétne si Ďumin získal priazeň Putina, veľa nevedno. Legenda ale vraví, že raz na horskej chate ho zachránil pred rozzúreným medveďom.

Hviezdičky za zásluhy

Tieňom Putina bol až do roku 2014, keď po bezmála dvoch desaťročiach služby v útvare ochrany ústavných činiteľov sa stal zástupcom šéfa vojenskej rozviedky GRU. Zároveň velil špeciálnym operačným silám, ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri ruskej anexii Krymu. Ešte predtým viedol operáciu evakuácie zvrhnutého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča do Ruska, čo však on sám nikdy nepotvrdil.

Za tieto zásluhy si vyslúžil povýšenie i služobný postup. Stal sa náčelníkom hlavného štábu pozemných síl, neskôr námestníkom ministra obrany. Putin mu pripol na hruď hviezdu Hrdinu Ruskej federácie, na výložkách mu pribudli generálske hviezdičky.

Foto: Kremlin.ru Dumin nocna liga 2017 Alexej Ďumin v brankárskom výstroji si často zahrá hokej so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Vpravo sedí nový tajomník bezpečnostnej rady štátu, donedávny minister obrany Sergej Šojgu.

Ani po odchode do Tuly nebol len radovým gubernátorom. S Putinom sa často stretával, formálne i neformálne, napríklad na zápasoch nočnej hokejovej ligy, ktorú založil prezident. Aj na ľadovej ploche zvykne kryť Putinovi chrbát. Zúročuje brankársku prax z mladosti, keď na naliehanie otca, vojenského lekára, ktorý to tiež dotiahol až po generálsku hodnosť, uprednostnil vojenskú školu pred ponúkanou profesionálnou hráčskou zmluvou.

O tom, akej dôvere hlavy štátu sa teší, svedčí podľa ruských médií fakt, že práve jemu popri bieloruskom prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zveril Putin vlani v júni vyjednávanie s Jevgenijom Prigožinom, majiteľom súkromnej armády vagnerovcov, keď vzbúrení žoldnieri tiahli na Moskvu.

VIDEO: Prigožin kričí na šéfov ruskej armády.

Video

Teraz, keď na úvod piateho prezidentského mandátu, spravil Putin rošádu v silových rezortoch, nastal pre Ďumina hviezdny okmžik. Šéf Kremľa z postu tajomníka bezpečnostnej rady štátu odvolal Nikolaja Patruševa a na miesto tohto niekdajšieho vplyvného jastraba, ktorého degradoval na poradcu pre stavbu lodí, posadil odvolaného dlhoročného ministra obrany Sergeja Šojgua.

Viacerí ruskí politológovia v tom vidia signál, že mocenský výtlak bezpečnostnej rady, považovanej kedysi za obdobu sovietskeho politbyra, klesá. A, naopak, vplyv štátnej rady, kde zasadajú šéfovia oboch komôr parlamentu, premiér i gubernátori ruských regiónov pod taktovkou nového tajomníka môže výrazne stúpnuť.

Foto: Kremlin.ru Dumin Si Putin Aj v časoch, keď bol Alexej Ďumin iba tulským gubernátorom, ho šéf Kremľa Vladimir Putin púšťal aj na stretnutia s hlavami štátov. Na snímke sú obaja v spoločnosti čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Pôsobnosť Štátnej rady, doteraz pomerne vágna, by sa mohla zmeniť, predpokladá politológ Dmitrij Oreškin. „Pre Ďumina je to šanca naplniť ju nejakým funkčným významom a ukázať vlastnú dôležitosť. Možno je to pre Ďumina štartovacia rampa pre politickú kariéru na vyššej úrovni… Kozmodróm má, to, či sa mu podarí vzlietnuť alebo nie, sa uvidí neskôr,“ povedal politický analytik pre portál Agentstvo.

Oreškin zároveň varoval pred tým, aby bol Ďumin automaticky považovaný za možného nástupcu: „Zvyčajne sa hovorí, že je jedným z možných nástupcov. Putinov model ale s nástupcami neráta, takže ide skôr o jednu z podporných postáv, ktorým Putin osobne dôveruje.“

Experti pripúšťajú, že posilnenie štátnej rady môže súvisieť s oslabením bezpečnostnej rady štátu: „Medvedev nedokázal z bezpečnostnej rady nič urobiť. Spočiatku tiež pôsobil dojmom, že má nejakú váhu, ale teraz to s Medvedevom a Šojgum vyzerá ako miesto zatuchnutej, vyčerpanej pary. Možno je logícké povýšiť štátnu radu namiesto bezpečnostnej rady, ktorá sa vyčerpala,“ myslí si Oreškin.

Politický analytik Alexandr Kynev dáva nové kádrové presuny do súvislosti so súperením mocenských klanov, ktorým sa v politologickom žargóne hovorí kremeľské veže. Vymenovanie Ďumina považuje za pokus skomplikovať vnútroelitnú konfiguráciu ďalšími kontrolnými mechanizmami. „V skutočnosti sa dokončuje ďalšia ‚veža‘ a zároveň sa oslabuje bezpečnostná rada štátu. Čím viac je rôznych skupín, tým dôležitejší je ten, kto je nad nimi,“ povedal Kynev pre Agentstvo.

Foto: Kremlin.ru Dumin Putin Raketa Alexej Ďumin (vľavo) a Vladimir Putin (v strede) na inšpekcii v zbrojárskom závode.i

„Znamená to, že Putinovým obľúbeným klubom namiesto bezpečnostnej rady bude štátna rada?“ kladie si otázku analytik Sergej Goriaško. „Je to možné. Zmení to ruský politický systém? Sotva, pretože páky kontroly sú sústredené v rukách jedného muža. A tým nie je Ďumin,“ dodal Goriaško pre ruskojazyčný servis BBC.