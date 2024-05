WHO znepokojuje vysoký počet prípadov horúčky dengue

Počet prípadov horúčky dengue na celom svete sa za posledných päť rokov zvýšil, pričom obzvlášť alarmujúca je tento rok situácia v Amerike. Vo štvrtok to vo svojej správe zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR informuje podľa agentúry DPA.

V Amerike bolo hlásených za toto obdobie do apríla tohto roku viac ako 7 miliónov prípadov horúčky dengue, pričom za rok 2023 to bolo 4,5 milióna prípadov.

„Vzhľadom na súčasný rozsah prepuknutia horúčky dengue, potenciálne riziko ďalšieho medzinárodného rozšírenia a zložitosti faktorov, je celkové riziko na globálnej úrovni vyhodnotené ako vysoké. Preto horúčka dengue zostáva globálnou hrozbou pre verejné zdravie,“ uviedla WHO.

Horúčka dengue je život ohrozujúce vírusové ochorenie, ktoré šíria komáre v tropických a subtropických oblastiach. Do konca apríla WHO dostala správy o 7,6 miliónoch prípadov z 90 krajín, vrátane častí južnej Európy. Celkovo 3,4 milióna prípadov sa potvrdilo, viac ako 16.000 z týchto prípadov malo vážny ochorenie priebeh a podľa WHO 3000 bolo smrteľných.

Pretože v mnohým krajinách chýba primerané potvrdenie výskytu, WHO sa domnieva, že skutočné údaje sú oveľa vyššie.