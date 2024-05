Som politický väzeň, vykrikuje 34-krát vinný Trump. Čo na to povedia voliči?

Republikánsky populistický miliardár Donald Trump sa opäť zapísal do histórie. Nikoho síce nezastrelil na manhattanskej Fifth Avenue, ale aj tak sa vo štvrtok stal prvým bývalým šéfom Bieleho domu, ktorého uznali vinného z trestných činov.



Je to verdikt 12-člennej poroty v New Yorku. Zhodla sa na tom, že Trump je vinný vo všetkých 34 bodoch obžaloby, ktoré sa týkali falšovania finančných záznamov v súvislosti s platbami pornoherečke Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordová). Týmto spôsobom sa republikán usiloval ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016.

Trump za mreže nepôjde

Trump mal so Stormy Daniels v roku 2006 sex. Bolo to štyri mesiace po tom, čo jeho manželka Melania porodila syna Barrona. Republikán sa to snažil udržať v tajnosti, a preto si chcel počas volebnej kampane v roku 2016 kúpiť mlčanie pornoherečky. Podľa prokuratúry s Trumpovým súhlasom zaplatil jeho bývalý právnik Michael Cohen Stormy Daniels 130-tisíc dolárov, aby nenarušila snahu miliardára stať sa prezidentom. Trump potom schválil podvodnú finančnú schému s cieľom zakryť, prečo Cohenovi v skutočnosti refundoval jeho výdavky. Denník Guardian pripomenul, že obžaloba tvrdila, že republikán tým porušil zákon o voľbách v štáte New York, keďže podpora zvolenia akejkoľvek osoby do úradu nezákonnými prostriedkami je trestný čin.

Profesor Randall Eliason z Katedry práva na Univerzite Georgea Washingtona pre BBC naznačil, že obžaloba Trumpa mala svoje slabiny, ktoré však obhajcovia exprezidenta nedokázali využiť. Namiesto toho, aby porotu presviedčali, že Trump vôbec nemusel mať v úmysle porušiť zákon, advokáti spochybňovali svedkov obžaloby vrátane Stormy Daniels a Cohena. "Sex sa stal, peniaze za mlčanie boli vyplatené a Trump o tom vedel. V poriadku. Ale tak nezneli obvinenia,“ pripomenul Eliason.

Po verdikte poroty sudca Juan Merchan informoval, že rozsudok vyhlási 11. júla. Trumpovi hrozí podmienečný trest, pokuta i pobyt za mrežami. Posledný scenár je však extrémne nepravdepodobný. Trump už oznámil, že sa odvolá. Okrem toho, je to bývalý vládca Oválnej pracovne, čiže aj vo väzení by mal nárok na ochranu. V podstate by s Trumpom za mreže museli ísť jeho bodyguardi, čo by bola zložitá bezpečnostná a logistická operácia.

Trump výrok poroty okamžite využil na zbieranie peňazí na svoju prezidentskú kampaň. Bez ohľadu na verdikt totiž republikán stále môže kandidovať a 5. novembra vyzve na súboj demokrata Joea Bidena. Trumpova kampaň preto oslovila stúpencov populistického exšéfa Bieleho domu.

"Som politický väzeň! Práve ma odsúdili v ZMANIPULOVANOM politickom procese, ktorý bol ako honba na čarodejnice. NIČ SOM NEUROBIL!“ objavilo sa Trumpovo vyhlásenie na oficiálnom webe jeho kampane. Tradične v ňom bývalý prezident použil veľké písmená.

Na voličov sa Trump priamo obrátil aj pri odchode zo súdnej siene. "Skutočný verdikt padne 5. novembra a urobia ho ľudia,“ povedal republikán s odkazom na voľby.

Zaujímavé je, že podobným štýlom reagoval Bidenov tím, ktorý, bez ohľadu na rozhodnutie poroty, tiež zdôraznil dôležitosť volieb.

„V New Yorku sme videli, že nikto nestojí nad zákonom. Donald Trump sa vždy mylne domnieval, že nikdy nebude čeliť následkom za porušenie zákona pre svoj vlastný osobný prospech. Verdikt však nemení skutočnosť, že americký ľud čelí jednoduchej realite. Stále existuje len jeden spôsob, ako udržať Donalda Trumpa mimo Oválnej pracovne. Voľby,“ uviedol Michael Tyler, komunikačný šéf Bidenovej kampane.

Posledná kvapka?

To, čo hovoria demokrati, nie je prekvapujúce. Biden vie, že ak chce Trumpa poraziť, musí to dokázať vo voľbách a určite sa nespolieha na súdny systém. Republikán má na krku ešte tri kriminálne prípady. Prvý sa týka útoku na Kongres zo 6. januára 2021, druhý snahy Trumpa zmeniť volebné výsledky v Georgii a tretí toho, že si po odchode z Bieleho domu ponechal prísne tajné dokumenty. Nie je však jasné, kedy v týchto veciach začnú rozhodovať súdy, na novembrové hlasovanie to teda priamy dosah asi mať nebude. Okrem toho sa zdá, že aspoň do istej miery platí to, čo Trump povedal v januári 2016. "Mohol by som stáť uprostred Fifth Avenue a niekoho zastreliť a nestratil by som žiadnych voličov. OK? Je to neuveriteľné,“ uviedol pred ôsmimi rokmi miliardár.

Hoci Trump vtedy toto vyhlásenie určite nemyslel úplne vážne, odráža fakt, ktorý v minulosti potvrdili viaceré prieskumy. Vyplýva z nich, že viac ako 60 percent respondentov bude republikána podporovať a nie je pre nich dôležité, čo urobí, hoci by ho aj odsúdili.

No v situácii, keď o výsledku prezidentského súboja môže rozhodnúť doslova niekoľko tisíc hlasov v zopár štátoch, je akákoľvek zmena voličského správania dôležitá.

"Po newyorskom verdikte si Trumpovi voliči budú myslieť, že celý proces bol zaujatý proti ich favoritovi. Jeho kritici zase budú tvrdiť, že justícia fungovala tak, ako mala. Stále sa však nájdu voliči, ktorí by mohli zmeniť názor. Aj keby tvorili len jedno alebo dve percentá hlasov, mohli by rozhodnúť o výsledku tesných volieb,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie John Pitney z Claremont McKenna College v Kalifornii.

"Samotný verdikt, keď Trumpa uznali za vinného vo všetkých bodoch, je podstatný. Je to jasný signál od poroty, že to nebola nejaká politická honba na čarodejnice, alebo ako to nazývajú. Skutočná otázka pre mnohých voličov však znie, či na tom záleží,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú politiku Matthew Eshbaugh-Soha zo Severotexaskej univerzity.

Podľa odborníka sa možno nájde pár voličov, ktorí si povedia, že Trumpovi hlas nedajú. "Azda je to pre niektorých posledná kvapka. No je len máj a počas kampane sa toho stane ešte veľa. Väčší vplyv by to mohlo mať na volebnú účasť. Nedá sa vylúčiť, že verdikt zmobilizuje demokratov a zároveň demoralizuje niektorých republikánov, ktorí radšej nebudú voliť vôbec. Ale aj o účasti môžeme ešte len špekulovať. A postupne uvidíme, či rozhodnutie bude mať dlhodobejší vplyv na to, čo si ľudia o Trumpovi myslia, alebo či ovplyvní, v akom počte budú voliť,“ vysvetlil Matthew Eshbaugh-Soha.